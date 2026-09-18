Macron recibe a Carney en un viaje simbólico a un enclave francés frente a las costas de Canadá en plena tensión con Trump (REUTERS)

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, iniciará este sábado una visita de tres días a San Pedro y Miquelón, un remoto archipiélago francés del Atlántico Norte, donde se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto de crecientes tensiones con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El territorio, integrado por tres islas y con menos de 6.000 habitantes, se encuentra a unos 25 kilómetros de Terranova y será visitado por primera vez por un presidente francés en más de una década. El último jefe de Estado de Francia que llegó al archipiélago fue François Hollande, en 2014.

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La visita de Macron tiene además un carácter simbólico por la ubicación de San Pedro y Miquelón, el único territorio que conserva Francia en América del Norte, como vestigio de los extensos dominios que París controló en el pasado en zonas que actualmente forman parte de Canadá y Estados Unidos.

Macron sostiene que el segundo mandato de Trump reforzó su planteo sobre la necesidad de que Europa tenga mayor soberanía, especialmente en materia de seguridad. La visita tendrá lugar además en medio de las tensiones entre Washington y Ottawa, después de que Trump planteara en reiteradas oportunidades que Canadá podría convertirse en el “estado 51” de Estados Unidos y se refiriera a Carney como “gobernador Carney”.

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Carney, por su parte, recibió una propuesta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea, una iniciativa planteada en medio del debate sobre los vínculos entre Ottawa y el bloque europeo. El primer ministro canadiense llegará el domingo a San Pedro y Miquelón y será el primer jefe de Gobierno de Canadá que visite el territorio.

Carney, por su parte, recibió una propuesta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea (REUTERS)

La presidencia francesa señaló que el encuentro conjunto buscará poner de relieve que Canadá y Francia comparten “los mismos valores de libertad, democracia, Estado de derecho y respeto por la soberanía de las naciones”.

“En un mundo marcado por el regreso de la política de poder, las tensiones geopolíticas y nuevas formas de dependencia, Francia y Canadá comparten una ambición común: trabajar juntos, y con todos los países que comparten estos valores, para fortalecer su capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente”, sostuvo el Palacio del Elíseo.

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La oficina de Carney, por su parte, citó al primer ministro canadiense al señalar: “Canadá y Francia comparten más que una frontera. Compartimos una historia, valores comunes y un compromiso decidido con la construcción de un mundo más seguro y próspero. En un mundo incierto, el presidente Macron y yo entendemos la importancia de esta relación”.

Trump publicó a principios de septiembre una imagen con un mapa de América del Norte en el que distintas zonas, entre ellas Canadá, aparecían coloreadas con la bandera estadounidense. El presidente estadounidense también calificó en reiteradas oportunidades a Canadá como el “estado 51” de Estados Unidos.

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Carney, en contraste, describió a Canadá como “el más europeo de los países no europeos”.

El archipiélago que recibirá a ambos dirigentes forma parte de los territorios franceses de ultramar ubicados en distintas regiones del mundo. Su situación también presenta problemas económicos y sociales vinculados con su aislamiento geográfico.

El territorio, integrado por tres islas y con menos de 6.000 habitantes, se encuentra a unos 25 kilómetros de Terranova y será visitado por primera vez por un presidente francés en más de una década

La localidad de Miquelón comenzó un proceso de traslado hacia el interior de la isla ante el aumento de la amenaza asociada al ascenso del nivel del mar. Se trata de una de las primeras reubicaciones de una comunidad francesa motivadas por el cambio climático, y está prevista una segunda fase del traslado.

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El territorio también atraviesa un descenso demográfico. Las muertes superan a los nacimientos, mientras que parte de los jóvenes se trasladan a la Francia continental o a Canadá para estudiar y con frecuencia no regresan al archipiélago.

(Con información de AFP)