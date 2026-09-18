El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Alexis Ohanian defendió a su mujer, Serena Williams, tras el posteo de Sydney Sweeney (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y marido de la ex tenista Serena Williams, respondió públicamente a Sydney Sweeney después de que la actriz incluyera una imagen de su esposa en una historia de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas recibidas por su participación en un anuncio publicitario.

“Lo más extraño es que Sydney Sweeney no es atleta. Todo esto claramente fue diseñado para provocar una reacción”, declaró Ohanian a ESPN.

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La controversia se originó tras la difusión de una campaña publicitaria de la actriz para una empresa de apuestas deportivas, en la que aparecía desnuda mientras simulaba practicar distintos deportes. El comercial, visto más de 22 millones de veces en sus primeros dos días de circulación, generó rechazo entre decenas de deportistas mujeres que consideraron que la pieza sexualizaba el deporte femenino.

Entre las voces que cuestionaron el anuncio se destacó la de Ariarne Titmus, cuatro veces medallista de oro olímpica, quien calificó la estrategia de marketing como “tonterías”. “¿Cómo podemos vivir en un mundo donde monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo algo común?”, cuestionó la nadadora australiana.

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Sydney Sweeney, criticada por su participación en una campaña de Novig en la que aparece desnuda junto a distintos elementos deportivos (Captura de video)

En tanto que la velocista británica Amy Hunt también se sumó al reclamo con una frase que se viralizó ante las cámaras de la BBC tras el Campeonato Mundial de Atletismo: “Sydney Sweeney, así son las mujeres en el deporte”.

Ante el aluvión de críticas, Sweeney compartió en su historia de Instagram una serie de fotografías de atletas hombres y mujeres que también posaron desnudos o semidesnudos en distintas producciones editoriales. Entre las imágenes incluyó a Williams, junto a Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki, además de atletas masculinos como Rob Gronkowski, Myles Garrett, Karl-Anthony Towns y Jason Kelce. La fotografía de Williams correspondía a una sesión que la tenista realizó para la edición Body Issue de la revista ESPN.

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El empresario, fundador de Athlos, serie de competencias profesionales de atletismo exclusivamente femeninas, explicó por qué consideraba que la sesión fotográfica de su esposa no era equiparable a la campaña publicitaria de Sweeney. “La esencia de la edición especial sobre el cuerpo es que se trata de atletas, hombres y mujeres, que, en primer lugar, eligen hacerlo por sí mismos”, sostuvo Ohanian, y agregó que “la práctica deportiva de alto rendimiento durante décadas justifica ese tipo de exposición corporal”.

La historia que publicó Sydney Sweeney que muestra a Serena Williams en su producción para ESPN (IG: @sydney_sweeney)

“Si eres actriz, sin faltarle el respeto a ninguna actriz, no has dedicado décadas de tu vida a perfeccionar una habilidad física. Así que no es lo mismo en absoluto”, afirmó el empresario. En diálogo con The Guardian, completó la idea al señalar que “el cuerpo de un deportista profesional funciona como un resumen del esfuerzo” dedicado a su disciplina durante años".

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Las declaraciones de Ohanian se produjeron horas antes del debut de Athlos en el StoneX Stadium de Londres, el viernes 18 de septiembre, un evento con entradas agotadas que reunió a figuras como Keely Hodgkinson y Gabby Thomas, con un fondo de premios cercano a los USD 750.000. “Es frustrante que dediquemos tanto tiempo a hablar de Sydney Sweeney y no a hablar de las increíbles atletas reales”, expresó.

Pese al tono crítico de sus comentarios, Ohanian aclaró que no guardaba resentimiento hacia la actriz por la publicación en la que apareció su esposa. “Ni siquiera estoy enfadado. Si quiere desnudarse para un anuncio, genial, perfecto. Es la falsa equivalencia lo que realmente apoyo que nuestros atletas denuncien”, indicó.

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El empresario, también accionista minoritario del club Chelsea Women y cofundador del Angel City FC de la liga de fútbol femenina estadounidense, cerró con un comentario sobre el efecto de la controversia en su propio entorno digital: “Lo irónico es que mi feed, al menos, ha estado lleno de atletas femeninas presumiendo, haciendo cosas geniales para atletas femeninas, lo cual es fantástico”.