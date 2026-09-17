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La longevidad es femenina: Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres

La cifra constituye un récord global y presenta desafíos demográficos de talla, considerando además que, en paralelo, hay un derrumbe de la natalidad que las políticas públicas no logran frenar

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Japón tiene más de 100.000 centenarios y casi 9 de cada 10 son mujeres
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Japón superó por primera vez los 100.000 centenarios y alcanzó la cifra de 107.677 personas de 100 años o más, según el Ministerio de Sanidad de Japón. BBC señaló que es la cifra más alta del mundo y que el 88% de esa población son mujeres. Es decir, que casi 9 de cada 10 centenarios japoneses pertenecen al género femenino. Esto no hace sino confirmar una tendencia universal: las mujeres viven en promedio 5 más años que los varones.

Japón rebasó el umbral de los 100 mil centenarios debido a una mayor esperanza de vida, asociada a una dieta tradicional y a una vida activa en edades avanzadas. Sin embargo, aunque la mayor longevidad es un dato a celebrar, también expone un desequilibrio demográfico marcado por el envejecimiento, debido a que en el Japón la tasa de fecundidad es muy débil, habiendo descendido a 1,14 hijos por mujer, lo que está por debajo de la tasa de reemplazo, es decir la que se considera necesaria para mantener una población estable. La población actual supera los 122 millones pero la proyección oficial para 2070 es de 87 millones de habitantes. Es decir, habrá un decrecimiento si se mantiene la actual tendencia.

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Entre las personas de mayor edad en Japón figuran Kishimoto Fuyo, de 114 años y originaria de Kioto, y Kato Hikaru, de 112 años y originario de Kumamoto.

El aumento de la esperanza de vida ha sido sostenido durante décadas. Japón registraba 153 centenarios en 1963, llegó a 1.000 en 1981 y alcanzó los 10.000 en 1998.

Las claves asociadas a la longevidad

Los expertos vinculan la longevidad en Japón a una alimentación tradicional basada en pescado, verduras y arroz. Un patrón alimentario que contiene menos grasas saturadas que muchas dietas occidentales.

La creciente esperanza de vida de los japoneses también se debe a una rutina activa en edades avanzadas. Caminar, usar el transporte público, montar en bicicleta y hacer estiramientos forman parte de los hábitos frecuentes de muchas personas mayores, según BBC.

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La longevidad se afirma en el Japón, impulsada por un estilo de vida y una dieta saludables, pero no deja de presentar desafíos demográficos y económicos

El ministro de Sanidad de Japón, Kenichiro Ueno, celebró el dato en declaraciones recogidas por BBC. “Encantado de que tantas personas vivan vidas largas, sanas y activas”, afirmó, y atribuyó ese resultado a avances en medicina y tecnología.

El desafío del envejecimiento y la baja natalidad

El récord de centenarios convive con un desequilibrio demográfico visto como el gran reverso del fenómeno. Los mayores de 65 años representan alrededor del 30% de la población, mientras que, como ya se ha mencionado, la tasa de fecundidad cayó el año pasado a 1,14 hijos por mujer.

BBC también cita las proyecciones del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social que, como se señaló más arriba, sitúan la población total en 87 millones para 2070. Esa previsión implicaría un descenso del 30% respecto al máximo de 128 millones alcanzado en 2008.

La caída de los nacimientos responde a varios factores sociales y económicos. BBC menciona menores tasas de matrimonio, una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral y el aumento de los costos de la crianza.

Las alertas oficiales y las dudas históricas sobre el recuento

Las autoridades japonesas han descrito esta tendencia como una “crisis existencial”. La primera ministra Sanae Takichi definió el declive demográfico como una “emergencia silenciosa”, según la BBC.

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"Crisis existencial" o "emergencia silenciosa": deficiones de la realidad demográfica del Japón

Los programas y subsidios públicos para alentar la natalidad no parecen estar dando los resultados esperados. Por otra parte, aunque la inmigración ha aumentado, los extranjeros representan alrededor del 3% de la población y crece en la opinión pública la oposición a admitir a más inmigrantes.

La presión alcanza también a la seguridad social. Kenichiro Ueno advirtió acerca del desafío que implica sostener ese sistema en una sociedad cada vez más envejecida.

[FOTOS: Bloomberg]

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