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Tras la nueva consagración de Messi con el Inter Miami, así quedó la tabla de los jugadores más ganadores de la historia

La Pulga se llevó la Campeones Cup después de que las Garzas se impusieron a Cruz Azul en la Florida por 2-0

Infografía sobre futbolistas con más títulos que incluye a Lionel Messi con 48 y a Dani Alves y Marquinhos con 43 trofeos cada uno.
Lionel Messi alcanzó los 48 títulos en su carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lionel Messi sumó un nuevo título a su palmarés en la noche de este miércoles con la consagración del Inter Miami ante Cruz Azul en el Nu Stadium de Florida por la Campeones Cup, el trofeo que reunió a los vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS) y el ganador del Campeón del Campeones, que fue jugado por los vencedores del Apertura y Clausura de la Liga de México.

Lionel Messi abrió el marcador a los 23 minutos con un golazo de cabeza tras un centro de Luis Suárez, en una conquista que significó su gol número 100 con Las Garzas y el 929 de su carrera profesional. En el segundo tiempo, el propio Messi asistió a Casemiro para el gol que estableció el resultado final, con el que se consolidó como el jugador más ganador en toda la historia de este deporte.

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El tanto tuvo una particularidad histórica: fue ante el mismo rival, Cruz Azul, que Messi había marcado su primer gol con Inter Miami, el 21 de julio de 2023, con un tiro libre en el descuento que le dio el triunfo por 2-1 al equipo de Florida en la Leagues Cup.

La Pulga anotó el 1-0 de las Garzas ante Cruz Azul en la Florida

Con este resultado, Inter Miami sumó su segundo título de la temporada, después de haber conquistado la primera MLS Cup de su historia. El encuentro también marcó el debut como entrenador principal de Kily González, quien reemplazó a Guillermo Hoyos tras una demora administrativa de casi 20 días para asumir el cargo.

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Messi llega a esta consagración en un momento de gran producción individual: acumula 32 goles y 18 asistencias en 38 partidos de la temporada, y su cifra de 929 tantos lo consolida como el futbolista más ganador de la historia, con 35 títulos solo en su etapa en el Barcelona.

El brasileño marcó el 2-0 ante La Máquina

Con la camiseta del Inter Miami, Leo ya había levantado la Eastern Conference, que si bien no cuenta como título oficial, le abrió la puerta a disputar una estrella de campeón absoluto de la MLS y ganar el certamen por primera vez de su historia. Tras 115 encuentros con Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield, la MLS Cup y la flamante Campeones Cup.

Ahora, la Pulga alcanzó los 48 títulos en su carrera y sigue en lo más alto del ranking, aunque sí hubo movimientos en el Top 3 porque Marquinhos desplazó a Andrés Iniesta (40 títulos) e igualó a su compatriota Dani Alves en el segundo lugar, ambos con 43 títulos. Los recientes éxitos del zaguero central del París Saint-Germain (PSG) lo ascendieron a los primeros lugares del escalafón. Es el futbolista más ganador en un club en toda la historia (40 de esos trofeos fueron con el PSG).

Su último título con Barcelona fue la Copa del Rey 2020/2021 (Foto: Reuters)
Su último título con Barcelona fue la Copa del Rey 2020/2021 (Foto: Reuters)

A lo largo de su carrera, la etapa más larga de Lionel Messi a nivel clubes sucedió con la camiseta del Barcelona. El rosarino jugó 778 partidos oficiales con el Blaugrana y alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Su palmarés a lo largo de los 207 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Pero además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.

La breve estadía en PSG de 75 presentaciones le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Messi alzando su sexto título con la selección argentina en la Copa América (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Messi alzando su sexto título con la selección argentina en la Copa América (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Cabe contar que la conquista de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami abrió un amplio debate sobre si dicha consagración debía contarse como un título oficial o no, lo que le hubiera permitido alcanzar una nueva estrella personal hace una semana.

Mahonri Mendoza, Coordinadora Senior de Comunicaciones Internacionales de la MLS, le restó valor al título y confirmó que “el trofeo al Campeón de la Conferencia es un reconocimiento”. Además, aclaró que no otorga clasificación a la Concacaf Champions Cup ni se entregaron medallas a los jugadores, distinción reservada para la final de la MLS Cup. También subrayó que la copa de conferencia sirve principalmente como acceso a la definición del torneo.

Leo en la conquista de su última Ligue 1 con París Saint Germain (Foto: Reuteds/Benoit Tessier)
Leo en la conquista de su última Ligue 1 con París Saint Germain (Foto: Reuteds/Benoit Tessier)

Hay que tener en cuenta que históricamente existió otro debate sobre la Supercopa de España del 2005 en la que el Blaugrana goleó 3-0 la ida al Betis y perdió 1-2 la vuelta. La Pulga, que ya formaba parte del plantel que logró arribar a esa definición, no estuvo en la ida por enfermedad y en la vuelta por decisión del DT Frank Rijkaard. Si bien muchos omiten contarle esa corona a sus estadísticas por no haber sido citado, el argentino fue parte de todo el proceso para llegar a lo más alto del podio.

En el ámbito de Argentina, Leo además le saca 11 títulos de distancia a Ángel Di María (37) y 21 a Nicolás Otamendi y Franco Armani (27), los únicos tres jugadores además de La Pulga que todavía siguen en actividad dentro del Top Ten de futbolistas albicelestes con más coronaciones.

Los festejos en el vestuario del Inter Miami
El rosarino celebró la MLS Supporters’ Shield con Jordi Alba, Suárez y Busquets (Crédito: Inter Miami CF)

LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS

1. Lionel Messi 48

2. Ángel Di María 37

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 29

5. Nicolás Otamendi 27

6. Franco Armani 27

7. Javier Mascherano 25

8. Alfredo Di Stéfano 25

9. Esteban Cambiasso 25

10. Walter Samuel 23

TODAS LAS FINALES DE LIONEL MESSI

1- Argentina 2-1 Nigeria - Mundial Sub 20: Campeón (02/07/2005)

2- Barcelona 1-0 Espanyol - Supercopa de España (17/08/2006)*

3- Barcelona 3-0 Espanyol - Supercopa de España: Campeón (20/08/2006)

4- Barcelona 0-3 - Supercopa de Europa: Subcampeón (25/08/2006)

5- Argentina 0-3 Brasil - Copa América: Subcampeón (15/07/2007)

6- Argentina 1-0 Nigeria - Juegos Olímpicos (Sub 23): Campeón (23/08/2008)

7- Barcelona 4-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (13/05/2009)

8- Barcelona 2-0 Manchester United - Champions League: Campeón (27/05/2009)

9- Barcelona 3-0 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Campeón (23/08/2009)

10- Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk - Supercopa de Europa: Campeón (28/08/2009)

11- Barcelona 2-1 Estudiantes de La Plata - Mundial de Clubes: Campeón (19/12/2009)

12- Barcelona 1-3 Sevilla - Supercopa de España Ida (14/08/2010)*

13- Barcelona 4-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (21/08/2010)

14- Barcelona 0-1 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (20/04/2011)

15- Barcelona 3-1 Manchester United - Champions League: Campeón (28/05/2011)

16- Barcelona 2-2 Real Madrid - Supercopa de España (14/08/2011)*

17- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España: Campeón (17/08/2011)

18- Barcelona 2-0 Porto - Supercopa de Europa: Campeón (26/08/2011)

19- Barcelona 4-0 Santos - Mundial de Clubes: Campeón (18/12/2011)

20- Copa del Rey 2011-2012 - Barcelona - Athletic - Campeón (25/05/2012)

21- Barcelona 3-2 Real Madrid - Supercopa de España (23/08/2012)*

22- Barcelona 1-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (29/08/2012)

23- Barcelona 1-1 Atlético Madrid - Supercopa de España (21/08/2013)*

24- Barcelona 0-0 Atlético Madrid - Supercopa de España: Campeón (28/08/2013)

25- Barcelona 1-2 Real Madrid - Copa del Rey: Subcampeón (16/04/2014)

26- Argentina 0-1 Alemania - Mundial 2014: Subcampeón (13/07/2014)

27- Barcelona 3-1 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (30/05/2015)

28- Barcelona 3-1 Juventus - Champions League: Campeón (06/06/2015)

29- Argentina 0 (1)-(4) 0 Chile Copa América: Subcampeón (04/07/2015)

30- Barcelona 5-4 Sevilla - Supercopa de Europa: Campeón (11/08/2015)

31- Barcelona 0-4 Athletic Bilbao - Supercopa de España (14/08/2015)*

32- Barcelona 1-1 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/08/2015)

33- Barcelona 3-0 River Plate - Mundial de Clubes: Campeón (20/12/2015)

34- Barcelona 2-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (22/05/2016)

35- Argentina 0 (2)-(4) 0 Chile - Copa América: Subcampeón (26/06/2016)

36- Barcelona 2-0 Sevilla - Supercopa de España (14/08/2016)*

37- Barcelona 3-0 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (17/08/2016)

38- Barcelona 3-1 Alavés - Copa del Rey: Campeón (27/05/2017)

39- Barcelona 1-3 Real Madrid - Supercopa de España (13/08/2017)*

40- Barcelona 0-2 Real Madrid - Supercopa de España: Subcampeón (16/08/2017)

41- Barcelona 5-0 Sevilla - Copa del Rey: Campeón (21/04/2018)

42- Barcelona 2-1 Sevilla - Supercopa de España: Campeón (12/08/2018)

43- Barcelona 1-2 Valencia: Copa del Rey: Subcampeón (25/05/2019)

44- Barcelona 2-3 Athletic Bilbao - Supercopa de España: Subcampeón (17/01/2021)

45- Barcelona 4-0 Athletic Bilbao - Copa del Rey: Campeón (17/04/2021)

46- Argentina 1-0 Brasil - Copa América: Campeón (10/07/2021)

47- Argentina 3-0 Italia - Finalissima: Campeón (01/06/2022)

48- PSG 4-0 Nantes - Supercopa de Francia: Campeón (31/07/2022)

49- Argentina 3 (4)-(2) 3 Francia - Mundial de Qatar: Campeón (18/12/2022)

50- Inter Miami 1 (10)-(9) 1 Nashville - Leagues Cup: Campeón (19/08/2023)

51- Argentina 1-0 Colombia - Copa América: Campeón (14/07/2024)

52- Inter Miami 0-3 Seattle Sounders - Leagues Cup: Subcampeón (31/08/2025)

53- Inter Miami 5-1 New York City - Conferencia Este MLS: Campeón (29/11/2025)**

54- Inter Miami 3-1 Vancouver Whitecaps - MLS Cup: Campeón (06/12/2025)

55- Argentina 0-1 España, Mundial 2026: Subcampeón (19/07/2026)

56- Inter Miami 2-0 Cruz Azul, Campeones Cup: Campeón

* Partido de ida de la final de la Supercopa de España

** No contó como título oficial

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