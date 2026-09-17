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Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

El piloto bonaerense decidió su salida de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing

Nicolás Varrone
Nicolás Varrone se desvinculó de VAR en la Fórmula 2
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El piloto argentino Nicolás Varrone confirmó su desvinculación de Van Amersfoort Racing y no continuará el calendario de la Fórmula 2 con la escudería neerlandesa. El anuncio se conoció a través de un extenso mensaje que el corredor publicó en sus redes sociales, apenas días después de un fin de semana especialmente exigente en el circuito callejero de Madrid.

Varrone, de 25 años, había llegado a Van Amersfoort Racing (VAR) tras una trayectoria consolidada en las categorías de resistencia, donde se destacó como piloto de fábrica de Corvette Racing y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2023. Su desembarco en la Fórmula 2 se confirmó en octubre del año pasado y representó un salto hacia los monoplazas, motivado en parte por la llegada de Cadillac a la Fórmula 1, escudería vinculada a General Motors, la misma compañía matriz de Corvette.

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La temporada de Varrone en la máxima categoría antesala de la Fórmula 1 estuvo marcada por resultados dispares. El piloto de Ingeniero Maschwitz sumó puntos en apenas tres de las carreras disputadas y ocupaba el 20° lugar del campeonato de pilotos al cierre del Gran Premio de España, disputado en el circuito de Madring del 11 al 13 de septiembre.

Ese fin de semana resultó uno de los más complicados de su año. Tras protagonizar un choque contra el muro durante la clasificación, que le costó el mejor tiempo registrado y lo obligó a largar desde el fondo de la grilla, Varrone también fue víctima de un impacto del piloto indio Kush Maini en la carrera Sprint, lo cual lo dejó fuera de competencia en la primera vuelta. A pesar del doble contratiempo, logró completar la carrera principal del domingo y finalizó 15°.

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En su comunicado, el argentino explicó que la decisión de no continuar con la escudería se tomó junto a su equipo de trabajo tras “un año intenso” y la describió como el camino correcto para pensar en los próximos pasos de su carrera deportiva. Varrone remarcó que no fue una decisión fácil de tomar.

El comunicado de Varrone
El comunicado de Varrone

El piloto dedicó palabras de agradecimiento a la estructura de Van Amersfoort Racing, a los patrocinadores y a los colaboradores que lo acompañaron durante la temporada. Tuvo una mención especial para la familia Villagómez, en referencia al mexicano Rafael Villagómez, su compañero de escudería durante todo el año, por la calidez con la que lo recibieron desde su llegada al equipo.

Varrone había anticipado semanas atrás que su futuro deportivo aún no estaba definido y que evaluaba distintas alternativas, tanto dentro como fuera de la Fórmula 2. El corredor remarcó en ese momento que mantenía diálogo con Cadillac, la escudería de Fórmula 1 vinculada a General Motors, aunque aclaró que no había nada concreto sobre la mesa.

La relación con el gigante automotor estadounidense data de su etapa como piloto de Corvette Racing, marca que también pertenece a General Motors. Varrone había señalado que la compañía sigue de cerca su desempeño en la categoría antesala de la Fórmula 1 como posible antecedente para una futura oportunidad.

En su comunicado de despedida del equipo, el argentino no brindó detalles sobre su próximo destino, pero adelantó que en los próximos días dará novedades sobre el rumbo que tomará su carrera deportiva. Infobae consultó al entorno del corredor de Ingeniero Maschwitz pero no hubo respuesta en la noche de miércoles.

La próxima fecha del calendario de la Fórmula 2 está prevista en Bakú, Azerbaiyán, entre el 24 y el 26 de septiembre, ronda en la que Van Amersfoort Racing deberá definir quién ocupará la butaca que deja vacante el piloto argentino.

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