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El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1

El británico aseguró que no pidió cambios en su grupo de trabajo y destacó el esfuerzo de la Scuderia, en medio del ruido tras Monza y el toque con su compañero, Charles Leclerc

Lewis Hamilton negó que haya pedido reemplazos internos en Ferrari (AP Foto/Manu Fernández)
Lewis Hamilton negó que haya pedido reemplazos internos en Ferrari (AP Foto/Manu Fernández)
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Lewis Hamilton respondió este jueves a versiones publicadas en Italia que aseguraban que había solicitado la sustitución de miembros de su equipo técnico en el equipo Ferrari de Fórmula 1.

El origen de la controversia se ubica en una publicación del diario italiano del Corriere della Sera, que afirmó que Hamilton había presionado al jefe del equipo, Frederic Vasseur, para reemplazar a integrantes de su personal operativo y de estrategia en pista. El medio agregó que el vínculo entre el piloto y Vasseur se había tensado tras el Gran Premio de Italia, disputado en Monza.

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En su descargo, Hamilton acompañó el texto con una imagen de él junto a un numeroso grupo de trabajadores de la escudería italiana. “He visto algunas de las historias que se han publicado y quiero aclararlo aquí”, sostuvo el británico en una historia en su cuenta de Instagram.

Nunca he pedido que reemplacen a nadie de mi equipo. Todos con los que trabajo se esfuerzan mucho cada día”, subrayó el piloto inglés, de 41 años, campeón mundial en siete oportunidades, una con McLaren y seis con Mercedes. Se incorporó a la Scuderia de Maranello en enero del año pasado tras una extensa etapa en el mencionado equipo alemán.

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Lewis Hamilton
El posteo de Hamilton (IG: @lewishamilton)

Su dedicación es lo que nos impulsa hacia adelante”, agregó el británico. “Siempre trato de empoderar o motivar a las personas para que sean la mejor versión de sí mismas, o al menos para que vean lo mejor en sí mismas. Puede que no siempre lo consiga, pero es mi intención y para eso estoy aquí. Todos trabajamos juntos, y eso continuará”, concluyó.

Según la información difundida por el diario italiano, la solicitud de Hamilton al director del equipo habría incluido la implementación de reglas de juego estrictas y por escrito entre él y su compañero, Charles Leclerc, luego de un toque entre ambos en el inicio de la carrera en el Gran Premio de Italia. El propio Hamilton había acusado al piloto monegasco por radio de haberlo sacado de pista durante la carrera, un episodio que Leclerc resolvió públicamente el jueves posterior, cuando reveló detalles de las conversaciones privadas que mantuvieron.

En ese contexto, Hamilton había establecido una comparación entre su experiencia actual y la que vivió en Mercedes, su antiguo equipo. “Cuando estaba en Mercedes teníamos un reglamento escrito. Aquí no hay reglas. Eso es algo que probablemente deba cambiar”, declaró en la rueda de prensa posterior a la carrera italiana.

El toque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el inicio de la carrera en Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)
El toque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el inicio de la carrera en Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto agregó entonces que confiaba en resolver el tema con Vasseur, aunque reconoció los límites del tiempo disponible: “No hemos tenido mucho tiempo para dar un giro de 180 grados. No se pueden cambiar las cosas en dos días”.

La Rossa ya había introducido cambios en el círculo cercano de Hamilton meses atrás. El ingeniero de carrera Riccardo Adami pasó a ocupar un nuevo cargo como director de la Academia de Pilotos de Ferrari en enero. Se había previsto que Michel-Grosjean asumiera como ingeniero de carrera del británico tras un período de baja, pero finalmente Carlo Santi, quien ocupó el puesto de manera interina al inicio de la temporada, continúa en esa función. Santi había trabajado previamente como ingeniero de carrera del campeón mundial 2007, Kimi Räikkönen.

El director del equipo salió a respaldar la armonía dentro de Ferrari tras el episodio de Monza y rechazó las especulaciones sobre una crisis interna. Consultado por qué sus pilotos habían utilizado estrategias de neumáticos distintas en carrera, Vasseur desestimó que se tratara de una maniobra para mantener separados a Hamilton y Leclerc. “Echen un vistazo. Norris y Piastri (McLaren) hicieron lo mismo. Russell y Antonelli (Mercedes) hicieron lo mismo. Verstappen y Lawson (Red Bull) hicieron lo mismo. No creo que McLaren tuviera miedo de que hubiera un choque entre Norris y Piastri”, señaló el dirigente francés, quien reiteró en distintas ocasiones que no existe una crisis en la Scuderia.

La respuesta de Lewis Hamilton se produjo días antes del Gran Premio de Azerbaiyán, programado para el fin de semana del 24 al 26 de septiembre.

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