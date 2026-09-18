Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

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Argentina cerró la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 101 medallas en su poder: 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Con ese registro, la delegación albiceleste se ubica en el segundo puesto del medallero general, por detrás de Brasil, que acumula 117 preseas (41 oros, 43 platas y 33 bronces), y con Colombia como principal rival en la pelea por ese lugar, con 73 medallas y apenas un oro menos que el equipo argentino.

Según establece el Comité Olímpico Internacional (COI), la clasificación general se ordena primero por la cantidad de medallas de oro, luego por las de plata y por último por las de bronce, sin considerar el total acumulado. La delegación argentina está compuesta por 658 deportistas, 346 varones y 312 mujeres, que compiten en 59 disciplinas a lo largo de la competencia, que se extiende hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

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El remo le dio a Argentina su medalla de oro número 30

Rodrigo Enriquez y Santino Menin sumaron oro en remo (Foto: Odesur)

La jornada del jueves tuvo como uno de sus puntos altos la actuación del remo argentino en la Laguna Setúbal, donde se disputaron cinco finales y el equipo nacional obtuvo tres podios. Rodrigo Enríquez y Santino Menin ganaron el doble peso ligero masculino con un tiempo de 6:19,78 y le entregaron a la delegación su trigésima medalla dorada en Santa Fe 2026, con una diferencia de 4,29 segundos sobre la dupla venezolana que llegó segunda.

Para Enríquez, del club Buenos Aires Rowing, se trató de su primer podio en Juegos Suramericanos, después de haber terminado cuarto en la prueba de cuatro pesos ligeros en Asunción 2022. En la misma jornada, el equipo integrado por Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea e Iara Simonitti consiguió la plata en el cuatro remos largos sin timonel femenino, mientras que Agustín Annese y Fernando Álvarez sumaron el bronce en la prueba masculina equivalente. Con estos resultados, el remo argentino acumula seis medallas en la competencia: un oro, tres platas y dos bronces.

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Fernanda Russo se consagró tricampeona en tiro

La tiradora Fernanda Russo ganó una nueva medalla dorada en la prueba individual femenina de tiro, con la que se consagró campeona por tercera vez consecutiva en Juegos Suramericanos, tras haber logrado el mismo resultado en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Días antes había obtenido otro oro junto a Julián Gutiérrez en la modalidad de 10 metros rifle de aire mixto.

Pese a la alegría por el tricampeonato, la deportista no pudo contener la angustia durante una entrevista con TyC Sports, en la que expuso, con lágrimas, un mensaje sobre las dificultades que atraviesan los deportistas amateurs en Argentina.

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La deportista habla sobre el presente del deporte nacional y el apoyo recibido tras obtener la medalla de oro en la prueba de rifle de aire 10 metros en los Juegos Suramericanos

Boxeo y esgrima aportaron nuevas preseas

En boxeo, Arancibia venció a la brasileña Jucielen Romeu en la categoría hasta 57 kilos, mientras que Tavarone se impuso ante el venezolano Edinson Alvarado en la categoría hasta 70 kilos. En esgrima, Andrea Nigosanti obtuvo la medalla de plata en la modalidad volo individual, tras caer en la final ante el argentino Augusto Servello, quien se consagró bicampeón suramericano después de haber ganado también en Asunción 2022.

Nigosanti, nacido en Italia, decidió representar a la Argentina como homenaje a su abuelo, que vivió gran parte de su vida en el país. “Es una emoción hacer esgrima por Argentina, con la gente que estaba presente en la competencia y con mi compañero. Fue una final histórica con un nivel muy alto, fue perfecto para Argentina”, declaró el esgrimista tras la definición.

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La Selección de fútbol cayó ante Paraguay en su debut

Un futbolista de la selección argentina controla la pelota ante la marca de un rival paraguayo durante un partido de los Juegos Suramericanos. (@Argentina)

En el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, la selección argentina dirigida por Diego Placente debutó en el torneo con una derrota 2-1 ante Paraguay, en el marco de la primera fecha del Grupo B. Franco Domínguez había abierto el marcador para el equipo nacional, que no logró sostener la ventaja inicial. El próximo compromiso de la fase de grupos será el sábado ante Colombia, desde las 19.

En vóley, el equipo argentino tampoco pudo recuperarse tras la caída del miércoles frente a Chile y volvió a caer, esta vez en dos sets ante los primos chilenos Marco y Esteban Grimalt. En cambio, un equipo integrado por Isabel Di Tella, Victoria Eglez y Josefina Méndez se quedó con el tercer lugar del podio tras vencer a Colombia por 45 a 32.

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El mensaje de Messi y otras historias de la jornada

El saludo de Messi a los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Lionel Messi envió un saludo a los deportistas que compiten en Santa Fe 2026 a través de los canales oficiales de la competencia. “Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó el capitán de la selección argentina.

En los deportes electrónicos, Bruno Coleff obtuvo la plata en la prueba de Assetto Corsa GT y recordó, en diálogo con La Capital, un enfrentamiento previo con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto en un simulador. “Ya le gané”, afirmó con firmeza el competidor al ser consultado sobre quién se quedaría con el triunfo en un mano a mano.

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La delegación también sumó un segundo puesto en BMX Racing y se prepara para el debut de Celeste D’Arcángelo en gimnasia rítmica, mientras que la historia de Azul Chiorazzo, atleta de clavados de 21 años nacida en Ecuador, se sumó a los relatos de superación que caracterizan a los deportistas amateurs que representan al país en la competencia.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO TRAS EL QUINTO DÍA DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026