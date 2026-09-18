Cuba

Detuvieron a tres jóvenes por la muerte de un trabajador y un robo en un hospital en Las Tunas

Los sospechosos tienen entre 21 y 25 años y están señalados por el caso ocurrido el 24 de agosto en el Hospital General Docente Ernesto Guevara

La investigación por la muerte de Rafael Jiner Guerra en Las Tunas no divulgó la causa del fallecimiento ni los resultados forenses y toxicológicos. (Imagen de cortesía)
La investigación por la muerte de Rafael Jiner Guerra en Las Tunas no divulgó la causa del fallecimiento ni los resultados forenses y toxicológicos. (Imagen de cortesía)
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Tres jóvenes de entre 21 y 25 años fueron detenidos por su presunta vinculación con la muerte de un trabajador y el robo de varios bienes en el parqueo del Hospital General Docente Ernesto Guevara, en Las Tunas, ocurrido durante la madrugada del 24 de agosto de 2026. La causa del fallecimiento aún no fue divulgada y tampoco se informaron los resultados de los análisis forenses y toxicológicos mencionados tras el hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, aunque no se conocieron sus identidades ni los cargos que enfrentarían. La información fue difundida por el oficialista Periódico 26, que citó fuentes oficiosas y los señaló como presuntos autores.

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Durante el episodio fueron robados una bicimoto, una bicicleta de paseo y un teléfono móvil. El custodio del área de bicicletas murió, mientras que otro trabajador, vinculado al área de gases según uno de los reportes, resultó lesionado y no estuvo en peligro de muerte.

La incógnita sobre la causa del fallecimiento

El trabajador fallecido fue identificado como Rafael Jiner Guerra, de 64 años, quien llevaba más de tres décadas empleado en el centro sanitario. Las primeras versiones no establecieron cómo murió ni precisaron si sufrió una agresión física.

El caso del custodio muerto en el hospital sigue sin una explicación oficial sobre el fallecimiento, mientras los reportes tampoco aclaran si ya terminaron los peritajes forenses y toxicológicos. (Imagen retomada de CiberCuba)
El caso del custodio muerto en el hospital sigue sin una explicación oficial sobre el fallecimiento, mientras los reportes tampoco aclaran si ya terminaron los peritajes forenses y toxicológicos. (Imagen retomada de CiberCuba)

Los reportes iniciales indicaron que no se habían detectado signos de violencia física en las víctimas. Sin embargo, la situación fue descrita como un hecho violento, una caracterización que alimentó cuestionamientos y distintas versiones entre residentes y usuarios de redes sociales.

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El perfil oficialista Claridad Tunera sostuvo que los dos trabajadores estaban juntos en el parqueo de bicicletas del Hospital Provincial Dr. Ernesto Guevara cuando ocurrió el robo. Ese medio señaló que, “al parecer”, desconocidos habrían puesto algún tipo de somnífero en el café que consumieron.

La posibilidad de que una sustancia sedante o tóxica hubiera sido utilizada para inmovilizar a los trabajadores no fue confirmada por las autoridades. También circuló la hipótesis de que el custodio hubiera sufrido un fallo cardíaco asociado al estrés, ante la ausencia de heridas o golpes visibles, pero tampoco se conoció una conclusión oficial sobre esa versión.

El hermetismo inicial sobre la investigación favoreció la propagación de rumores sobre lo sucedido en la instalación médica. Los nuevos reportes sobre las detenciones no detallaron la causa de muerte de Guerra ni aclararon si los exámenes toxicológicos y forenses ya habían concluido.

Robos en parqueos y hospitales de Cuba

El caso de Las Tunas se produjo en medio de denuncias sobre robos en estacionamientos y centros de salud de distintas provincias cubanas. La crisis económica también se refleja en una mayor percepción de inseguridad, especialmente por la sustracción de motocicletas, bicicletas eléctricas, teléfonos y otros bienes de alto valor en el mercado informal.

La madrugada del 24 de agosto de 2026 dejó un trabajador fallecido y bienes sustraídos en el parqueo. Versiones cruzadas hablan de una posible sustancia para inmovilizar. La investigación sigue bajo hermetismo. (Imagen de cortesía)
La madrugada del 24 de agosto de 2026 dejó un trabajador fallecido y bienes sustraídos en el parqueo. Versiones cruzadas hablan de una posible sustancia para inmovilizar. La investigación sigue bajo hermetismo. (Imagen de cortesía)

Vecinos de Camagüey expresaron durante agosto preocupación por el aumento de robos de motos y bicicletas eléctricas en parqueos. Algunas bicicletas podían superar los USD 1.700, mientras que determinadas motocicletas alcanzaban más de USD 2.000 en operaciones informales.

En hospitales de Santiago de Cuba también se denunciaron robos reiterados ese mes. En menos de dos semanas habrían sido sustraídos más de 11 teléfonos, además de sábanas y ventiladores.

En noviembre de 2025, dos personas fueron detenidas por su presunta relación con el robo de un vehículo en el parqueo del hospital pediátrico de Matanzas. Ese antecedente volvió a poner el foco sobre la seguridad en las áreas de estacionamiento de instituciones sanitarias.

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