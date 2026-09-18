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Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

La rosarina superó a la alemana Eva Lys por 7-5 y 6-2 y se metió entre las ocho mejores del certamen brasileño que se juega sobre canchas rápidas. Además, se aseguró un salto de 55 lugares en el ranking

Nadia Podoroska sigue en alza en el circuito WTA (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska sigue en alza en el circuito WTA (Crédito: @spopenoficial)
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Nadia Podoroska sigue en ascenso y, luego de superar una inactividad de más de 400 días, alcanzó un nuevo logro: volvió a instalarse en cuartos de final de un torneo WTA después de dos años. La rosarina, ubicada en el puesto 317 del ranking mundial, derrotó este jueves a la alemana Eva Lys (99ª) por 7-5 y 6-2 en el WTA 250 de San Pablo.

Para Podoroska, el triunfo representa algo más que un nuevo avance en el cuadro: su última presencia entre las ocho mejores de un certamen de este nivel había sido en septiembre de 2024, en el Hua Hin II de Tailandia.

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La tenista de 29 años se aseguró un salto de 55 lugares: está 262° en el ranking en vivo y con margen para seguir creciendo. Su próxima rival será la neerlandesa Suzan Lamens (182ª). El partido será este viernes a las 13 (hora argentina).

En Brasil, Podoroska encontró una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en el circuito y la aprovechó con dos actuaciones sólidas. En su debut había vencido a la italiana Lucrezia Stefanini (119ª) por 6-3 y 6-4. Este jueves dio un paso más frente a Lys, quinta preclasificada del torneo.

La alemana, de 24 años, llegaba al partido después de una primera ronda particularmente exigente: había superado a la brasileña Gabriela Cé (294ª) por 6-1, 5-7 y 7-5, en un encuentro condicionado por las lluvias que se disputó a lo largo de dos jornadas y le demandó más de dos horas y media.

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Este jueves, Podoroska prevaleció en un partido con múltiples quiebres de servicio: fueron 13 en total, ocho para la rosarina y cinco para su rival, que cometió 15 dobles faltas y apenas ganó 12 de los 29 puntos que jugó con su primer saque y 3 de 23 con el segundo. La semifinalista de Roland Garros en 2020 estuvo más certera. Y tras quedarse con un ajustado primer set, tomó definitivamente las riendas del encuentro y construyó un triunfo nítido.

Nadia Podoroska sigue acumulando triunfos y crece en el ranking (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska sigue acumulando triunfos y crece en el ranking (Crédito: @spopenoficial)

Nadia Podoroska es la única argentina en carrera: Solana Sierra y Jazmín Ortenzi quedaron eliminadas

Su próxima rival, Lamens, llega también con un resultado de peso: eliminó a Solana Sierra (90ª), tercera preclasificada del torneo y actual número uno del tenis argentino, por 6-3 y 6-2. Antes, Lamens había tenido que remontar su partido de primera ronda ante la brasileña Carolina Alves (296ª), a quien venció por 3-6, 7-6 (2) y 6-2. La caída de Sierra fue una de las sorpresas de la jornada en San Pablo, ya que la marplatense partía como tercera favorita en el cuadro.

Tampoco pudo avanzar Jazmín Ortenzi. La riojana, 160ª del ranking, comenzó mejor ante Paula Badosa (70ª), ex número 2 del mundo y segunda cabeza de serie, y se quedó con el primer set por 6-4. Sin embargo, la española reaccionó y terminó imponiéndose por 4-6, 6-2 y 6-2, tras dos horas y cuarto de partido. Badosa avanzó así a los cuartos de final, donde enfrentará a la estadounidense Mary Stoiana (116ª).

El SP Open se disputa sobre canchas rápidas al aire libre en el Parque Villa-Lobos de San Pablo, y forma parte del calendario de torneos WTA 250 de esta etapa de la temporada. Las lluvias de los primeros días condicionaron especialmente el desarrollo del cuadro y obligaron a la organización a reprogramar varios encuentros.

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