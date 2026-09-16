Estados Unidos

El FBI capturó en Vietnam a Emylee Thai, una de las fugitivas más buscadas, acusada de megafraude a Medicare por USD 142 millones

La investigación sostiene que la empresaria pagaba sobornos a intermediarios para facturar pruebas genéticas innecesarias a personas mayores. Tras burlar el rastreo de su tobillera electrónica en 2022, las autoridades lograron dar con su paradero en territorio asiático

El director Kash Patel anunció la captura de Emylee Thai en Vietnam. Thai figuraba en la lista de los estafadores más buscados del FBI.
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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) informó en las últimas horas que detuvo a Emylee Thai en Vietnam, con apoyo de autoridades internacionales. Thai, dueña de un laboratorio de Texas, está acusada de un fraude sanitario que incluyó la facturación de unos USD 142 millones a Medicare, el programa de salud del gobierno de Estados Unidos destinado principalmente a personas mayores de 65 años.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que Thai se ocultaba en Vietnam al menos desde 2023. La agencia trabaja con sus socios para lograr su regreso a Estados Unidos.

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La acusación vincula a Thai con USD 142 millones facturados a Medicare

La causa sostiene que Thai contrató a intermediarios para que enviaran a su laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare. A cambio, presuntamente les pagaba una parte de los reembolsos que obtenía del programa.

Retrato frontal de una mujer con cabello oscuro y liso, mirada directa, boca ligeramente abierta. Fondo azul claro liso
La acusación sostiene que Emylee Thai facturó unos USD 142 millones a Medicare a través de un laboratorio de Texas. (FBI)

Según los investigadores, las pruebas genéticas facturadas entre 2019 y 2022 no eran necesarias desde el punto de vista médico y, en numerosos casos, no se utilizaron para tratar a los pacientes. El laboratorio habría facturado alrededor de USD 142 millones y Medicare habría pagado cerca de USD 95 millones.

Un gran jurado la acusó el 11 de julio de 2022 de conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar al gobierno y pago de sobornos vinculados con programas públicos de salud. Las acusaciones no implican una condena y deberán resolverse en el proceso judicial.

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El dispositivo de monitoreo dejó de funcionar antes de su salida de Estados Unidos

Thai quedó en libertad bajo fianza tras su arresto inicial, con la obligación de usar un dispositivo de monitoreo de ubicación. El 8 de diciembre de 2022, el aparato dejó de funcionar. Al día siguiente, un juez federal emitió una orden de arresto después de que las autoridades no lograran localizarla.

Imagen dividida de una mujer con cabello oscuro; a la izquierda sin gafas, a la derecha con gafas de montura negra. Fondo blanco y objetos difuminados
La causa indica que el laboratorio obtuvo órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare mediante intermediarios. (FBI)

La investigación determinó que salió de Estados Unidos en un avión privado con destino a Vietnam y bajo una identidad falsa. El 6 de julio de 2023, un tribunal federal del Distrito Sur de Texas emitió una segunda orden de arresto, esta vez por presunta destrucción y alteración de registros en una investigación federal. Antes de su detención, el FBI ofrecía una recompensa de hasta USD 150.000 por información que condujera a su arresto y condena.

Kash Patel confirmó la detención de Thai en Vietnam

Patel anunció el arresto el 14 de septiembre en una publicación en X. “Perseguiremos a estos defraudadores en cada rincón del planeta”, afirmó al describir la búsqueda de sospechosos vinculados con fraudes contra programas sanitarios. En esa comunicación, señaló que Thai estaba prófuga desde 2022 y que se escondía en Vietnam desde al menos el año siguiente.

El director precisó que la mujer afronta, entre otros cargos, conspiración para cometer fraude en la atención médica y conspiración para defraudar a Estados Unidos.

Seis personas de la lista de defraudadores más buscados fueron detenidas en tres meses

Thai es la sexta persona de la lista de defraudadores más buscados del FBI que fue detenida desde la creación de ese registro, tres meses atrás. Patel indicó que los seis casos suman presuntos fraudes por más de USD 2.000 millones y que los investigados habían permanecido prófugos durante más de 4.000 días en conjunto antes de sus arrestos.

La operación forma parte de una ofensiva más amplia contra el fraude sanitario en Estados Unidos. La campaña incluyó 455 acusados en 56 distritos federales y USD 6.500 millones en reclamaciones presuntamente falsas, además de la cooperación de autoridades de otros países para ubicar a sospechosos fuera del territorio estadounidense.

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