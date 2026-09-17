Dos películas españolas abordan con ternura y realismo una disyuntiva frecuente en la vida de los adultos mayores

Carmen Maura, protagonista de Calle Málaga, y Petra Martínez y Adriana Ozores en Nacidas para sufrir

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Ambas películas se ubican entre el drama y la comedia costumbrista y cuentan con elencos de lujo. Calle Málaga se estrenó recientemente en cines pero ya está disponible en el streaming; Nacidas para sufrir forma parte de la programación del canal Atrescine o A3Cine (Flow), dedicado exclusivamente al cine español de todas las épocas y géneros. De paso, si alguna película española les pasó inadvertida o no pudieron verla en su momento, aquí la encontrarán. Como muestra, estos son algunos de los títulos exhibidos: Mi querida Señorita, Asignatura pendiente, El espíritu de la colmena, GAL, Una bala para el rey, La mirada del otro, Gary Cooper que estás en los cielos, El crimen de Cuenca, etcétera, etcétera.

Nacidas para sufrir es un film del año 2010, dirigido por Miguel Albaladejo y coprotagonizado por un dúo de actrices de primera: Petra Martínez y Adriana Ozores. Esta última es un rostro quizás más conocido en la Argentina. El reparto incluye a Malena Alterio, la hija de Héctor Alterio. Es una tragicomedia con toques almodovarianos —entre otros, el estar casi enteramente protagonizada por mujeres.

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La tía Flora (Petra Martínez) es una mujer de 73 años, soltera, que dedicó su vida a cuidar de los demás. Nunca dejó la casa familiar, una finca en un pueblo pequeño, donde tiene una huerta y cría conejos.

Adriana Ozores y Petra Martínez, en Nacidas para sufrir

A ella le tocó por lo tanto cuidar de sus padres hasta su fallecimiento. Luego, una circunstancia trágica —la muerte de su hermana y cuñado en un accidente— la convirtió en cuidadora de sus tres sobrinas, de entre 8 y 15 años, que de adultas se fueron del pueblo. Finalmente, una tía soltera y longeva también quedó al cuidado de Petra.

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Precisamente, el film se inicia cuando, a raíz del fallecimiento de esta pariente, las tres sobrinas vienen al pueblo y con sentido práctico y más cabeza que corazón le insinúan a su tía que ya no tiene sentido seguir pagando el salario de Purita (Adriana Ozores), la persona que vive allí y hace las tareas de la casa. Flora estaría mucho mejor en el asilo de las monjas, donde trabaja además una de las sobrinas que ha tomado los hábitos (Alterio).

Este planteo, obliga a la tía a desplegar estrategias de resistencia ya que por nada del mundo desea abandonar su casa ni separarse de su fiel empleada.

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Purita (Adriana Ozores) y la tía Flora (Petra Martínez) trabajando en los terrenos de la finca

Quince años después, Calle Málaga nos trae un argumento similar. Protagonizada por Carmen Maura, actriz que en Argentina no necesita presentación, y dirigida por la realizadora marroquí Maryam Touzani.

María Ángeles es una española de 79 años que vive sola en Tánger, su ciudad natal, en la que se encuentra muy a gusto, en una cotidianeidad tranquila, entre mercado, cocina y amistades.

Todo se desmadra cuando llega su hija Clara (Marta Etura) que vive en Madrid y que no viene precisamente para una visita afectuosa. Quiere vender el departamento donde ha vivido siempre su madre y donde sigue rodeada de pertenencias y recuerdos. Y pone a María Ángeles en la disyuntiva de mudarse con ella a Madrid o quedarse en Tánger pero en una residencia.

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María Ángeles (Carmen Maura) y su hija Clara (Marta Etura), por las calles de Tánger

Empieza entonces una pulseada entre ambas mujeres; la hija, enfermera recién divorciada y con niños, desbordada de responsabilidades y corta de dinero, que se muestra implacable en su necesidad, y la madre que resiste como puede el desalojo. En el transcurso de esa lucha, María Angeles encuentra amigos nuevos y hasta un amor apasionado.

La escenografía embellece enormemente la película: el pintoresco barrio viejo de Tánger donde vive la mujer es uno de los motivos de su resistencia a dejar la ciudad.

El arraigo al hogar de muchos adultos mayores es, como en Nacidas para sufrir, uno de los ejes de la película, que muestra que no hay comodidad, modernidad o cuidados que sustituyan el lugar en el que se ha vivido. ¿Han perdido los jóvenes el sentido de pertenencia? ¿Sólo los adultos mayores mantienen el arraigo a la tierra? Son cosas que parecen insinuar ambas películas.

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"Calle Málaga" de Maryam Touzani: Carmen Maura asomada al balcón de su casa que da a una pintoresca calle de Tánger

Para una persona joven, mudarse parece lo más natural del mundo. Y en este caso, la hija quiere llevarse a la madre consigo, lo que hasta puede parecer una oferta generosa. Pero implica no ponerse en el lugar del otro.

Ambas tramas muestran esa desconsideración hacia la persona mayor, que no siempre es resultado de la maldad, pero sí puede serlo de cierto egoísmo.

En Calle Málaga, la bondad está toda del lado de la señora mayor, principal víctima inocente de la situación. Si bien la hija tiene circunstancias atenuantes para tomar la decisión de vender la casa, inevitablemente queda en el lugar de la malvada.

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El padre había puesto la casa a nombre de la hija, como hacen muchos padres por otra parte, con la finalidad de abreviar trámites futuros, y seguramente también con la certeza de que a la joven nunca se le ocurriría desalojar a su propia madre.

Maryam Touzani recibe el premio del público por "Calle Malaga" en el 82° en el Festival de Venecia, en septiembre de 2025 (REUTERS/Yara Nardi)

Error. Aunque parezca duro, aunque suene a desconfianza injustificada en un vínculo parento filial, hay que tomar precauciones. La necesidad tiene cara de hereje. La desesperación por la falta de medios materiales puede inspirar sentimientos de mezquindad y hasta de maldad.

A veces, son también los padres los que actúan de modo mezquino, negándose a repartir la herencia de modo adelantado cuando sus hijos lo necesitan.

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A diferencia de la protagonista de Calle Málaga, en Nacidas para sufrir, la tía Flora, en cierto modo también víctima, tiene sus bemoles.

El vínculo con sus sobrinas es más bien de reproche, por todo lo que hizo por ellas y que no es retribuido como Flora cree debe ser, y que se expresa en frases ácidas del tipo: “Qué alegría venir a verme sin que sea Navidad ni mi cumpleaños”.

Malena Alterio, la sobrina monja que quiere convencer a Flora de que estará mejor viviendo en una residencia

La empleada a la que sus sobrinas quieren despedir, Purita, es una verdadera “santa”, muy trabajadora, algo torpe, pero predispuesta para todo y que nada cuestiona. Vino al pueblo para la vendimia y nunca más se fue. No tiene familia ni amigos en el lugar. Vive solo para cuidar de la casa, de la tía vieja y luego de Flora.

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Cuando ésta intuye que sus sobrinas quieren tomar medidas en su contra, consulta a un abogado para desheredarlas. La ronda el fantasma de la residencia. Con toda lógica, teme perder la casa y su vida campestre. Encima quieren las sobrinas quitarle a Purita con la que se ha encariñado y de la que depende enormemente, como ayudante pero también como compañía.

Cuando el abogado le explica que sus sobrinas no son sus herederas forzosas, y que puede evitar que se queden con su casa haciendo un testamento, Flora concibe un plan para garantizarse la compañía permanente de Purita. Piensa en dejarle todo a su dócil empleada pero con una serie de condiciones: “Que me cuide hasta que me muera, que no se case, porque tengo miedo de que se meta alguien de por medio o que vengan mis sobrinas a querer hacerme la eutanasia”. En suma, esclavizarla.

Purita (Adriana Ozores) cuidando los conejos

El suyo es un temor entendible por parte de una persona sola que envejece y se ve ante la perspectiva de ir perdiendo autonomía, pero Flora no duda en deshumanizar a su empleada para asegurarse tener personal de cuidado cuando lo necesite. La película tiene muchas vueltas de tuerca más, verdaderamente ingeniosas, que no desvelaremos aquí por consideración a los muchos que seguramente no la han visto.

Las protagonistas de ambas películas brindan interpretaciones convincentes, excelentes, y aunque algunas situaciones rozan la caricatura, no dejan de ser naturales, cotidianas, familiares incluso para cualquiera que tenga parientes de edad o se encuentre en el umbral de la vejez.

La película aborda también el tema de la autonomía, del deseo de preservar la independencia. En palabras de Petra Martínez, la actriz que encarna a Flora: “Me encanta que Flora sea un personaje con entidad propia, no es abuela de, no es tía de. No, solo es ella. Flora es la tercera edad activa, tiene 70 años y es independiente y eso es maravilloso”.

La Tía Flora lleva a Purita al baile de la Verbena, aunque teme que conozca a un muchacho...

En Nacidas para sufrir conviven dos Españas: modernidad y tradición. La primera, más urbana, más individualista, más calculadora; la otra, más familiar y más tradicional, más apegada a las costumbres y al terruño, de vínculos más cercanos, pero también de más prejuicios. Una dicotomía que se repite en muchas partes del mundo.

En síntesis, Nacidas para sufrir presenta hechos y situaciones que nos son familiares a todos y dramas silenciosos, como la soledad en la vejez y el miedo a perder lo que se tiene, presentados con un humor por momentos cáustico a través de los dichos de Flora que es una mujer con pocos pelos en la lengua: “¿Cómo sé que no me van a meter en una residencia?”

Ambas películas muestran hasta qué puntos los vínculos familiares pueden envenenarse ante la necesidad.

También en Calle Málaga aparece este tema de la falta de consideración hacia los adultos mayores y la idea de que otros saben mejor que ellos lo que les conviene. Es la dificultad para entender que un adulto mayor no es un niño al que hay que tutelar sino una persona autónoma con derecho a tomar sus propias decisiones. Y también aquí las situaciones serias, incluso dramáticas, son presentadas con humor.

El amor en la madurez en Calle Málaga

La hija no comprende lo suficiente el apego de su madre a su vida en Tánger. ¿Cómo no prefiere estar con ella y con sus nietos en Madrid? En cambio, María Angeles prefiere pasar sus días yendo al mercado, cocinando, conversando con los puesteros y los vecinos: una vida tranquila. Claro que le gustaría que su hija la visitara más seguido, pero ¿mudarse? No, de ninguna manera.

La película muestra también cómo, en el umbral de los 80, todavía puede una persona enamorarse como en la juventud, vivirlo plenamente. Es la celebración de una longevidad alejada de algunos de los estereotipos asociados al retiro. También denuncia la infantilización de que suelen ser objeto muchos adultos mayores en los sistemas de cuidados.

La trama muestra las sucesivas estrategias de resistencia al traslado y a la pérdida por parte de la protagonista, pero deja sin resolver el enredo que va tejiendo entre las pretensiones de la hija y el empecinamiento de la madre.

El final es abierto, cosa que puede ser irritante o frustrante para el espectador. Sin embargo en este caso, se podría pensar que, al dejar la realizadora el conflicto sin solución, quizás esté tratando de darle más contundencia al mensaje acerca de la dificultad que enfrentan tantas familias para superar las tensiones que se producen con mucha frecuencia entre el merecido respeto a la voluntad de la persona mayor y la mirada, las preocupaciones y necesidades de su entorno.

TRÁILERS DE NACIDAS PARA SUFRIR Y CALLE MÁLAGA