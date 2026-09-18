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Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

La cantante compartió un carrusel de imágenes en redes sociales con un look total black y recibió un comentario romántico de su novio

La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
Emilia Mernes impactó a sus fans con una llamativa sesión de fotos (Instagram)
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Más allá de las polémicas en redes sociales y su conflicto con Tini Stoessel, Emilia Mernes sorprendió este jueves a sus seguidores al compartir una sesión de fotos en la que mostró un look negro.

“No tocar la pintura”, escribió la cantante en inglés para acompañar el carrusel de imágenes que publicó en sus redes sociales, demostrando su elegancia y sensualidad, provocando la euforia de sus fanáticos.

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En las fotos, Emilia lució el pelo largo, lacio y negro, peinado con una raya hacia un costado. Llevaba un vestido negro sin mangas, con un escote amplio que dejó al descubierto los hombros y parte de la espalda.

El maquillaje incluyó cejas definidas, delineado oscuro y labios rojos con brillo. En varias de las postales, la artista posó con los brazos elevados y cruzados frente al rostro, dejando visibles algunos tatuajes de líneas finas y figuras pequeñas.

La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
La sensual producción de fotos de Emilia Mernes (Instagram)
La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
Emilia Mernes compartió una sesión de fotos con un look negro en medio de las polémicas en redes sociales y del conflicto con Tini Stoessel (Instagram)

La publicación recibió la reacción de Duki, su pareja, quien dejó un comentario en referencia a las imágenes: “Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, junto a emojis de una cara enamorada. En esa misma línea, Juanita Tinelli halagó el look de la artista con la frase: “Qué locura, por favor”.

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Lejos de los likes, el maquillaje y las sesiones de fotos que suele compartir con sus seguidores, días atrás Emilia Mernes decidió mostrar una faceta más íntima de su vida. La cantante publicó en su cuenta secundaria una serie de imágenes del cumpleaños de su madre, Gabriela, y dejó al descubierto algunos momentos de la celebración familiar.

Mernes suele mantener a sus seres queridos fuera de la exposición pública. Por eso, las fotografías llamaron la atención entre quienes siguen su actividad en redes sociales: fueron una de las pocas ocasiones en las que compartió postales de un encuentro junto a sus padres y otros integrantes de su círculo cercano.

La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
La reacción de Duki ante la sensual producción de Emilia Mernes

El festejo tuvo lugar en un restaurante de ambiente cálido, con cortinas marrones y luces tenues. La mesa estuvo decorada con arreglos de flores rojas y naranjas, platos servidos y copas de vino. Una de las imágenes mostró una vista desde arriba del encuentro, mientras una persona fotografiaba la mesa con su celular.

Entre los detalles de la noche se destacó un cóctel personalizado. Sobre la espuma de la bebida se leía “Feliz cumple Gabriela”, junto a una flor rosa como decoración. La madre de la artista posó sonriente con la copa en la mano y el plato principal frente a ella.

Otra de las postales retrató a Gabriela junto a un hombre mayor, de cabello canoso y anteojos, mientras alguien los fotografiaba con una cámara digital. La secuencia también incluyó una imagen tomada frente al espejo de un ascensor: Mernes posó entre sus padres, que la besaron en cada mejilla.

La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
La cantante acompañó el carrusel de imágenes con la frase en inglés “No tocar la pintura” en sus redes sociales (Instagram)
La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
Emilia Mernes lució un vestido negro sin mangas, pelo largo y lacio, y un maquillaje con delineado oscuro y labios rojos con brillo (Instagram)
La sensual producción de fotos de Emilia Mernes
La publicación de Emilia Mernes recibió comentarios de Duki y de Juanita Tinelli, que reaccionaron al look de la artista (Instagram)

El cierre del carrusel mostró un momento entre madre e hija. De espaldas a la cámara, la intérprete de “Detrás del humo no se ve” le retocó los labios a Gabriela con un delineador, mientras ella sonreía. Junto a las imágenes, la cantante escribió: “Feliz cumple para mi todo, te amo mami”.

La publicación generó comentarios entre usuarios que relacionaron el gesto con el conflicto que involucra a Tini Stoessel. Esa lectura surgió a partir de la situación familiar de la artista, quien puso fin a su vínculo laboral con su padre, Alejandro Stoessel, después de 15 años de representación desde sus inicios en la tira Violetta.

No obstante, Emilia no hizo referencias directas a Tini ni a ese episodio en el posteo. Su publicación estuvo centrada en el cumpleaños de su madre y en los momentos que compartieron durante la celebración.

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