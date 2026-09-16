Creció juntando cartón en Barracas, empezó como repartidor y terminó consagrándose campeón mundial de la pizza

Jairo Carrizo se consagró campeón mundial de la pizza al obtener el mayor puntaje en el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada 2026

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Jairo tiene 27 años y acaba de alcanzar uno de los mayores reconocimientos de su carrera: obtuvo el puntaje más alto del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada 2026, una competencia que reunió a más de 100 maestros pizzeros de distintos países. El resultado lo convirtió en campeón mundial y le permitió acceder a una nueva competencia internacional en Italia.

Carrizo creció en Barracas, en las inmediaciones de la Villa 21-24, en una familia con pocos recursos. Durante su infancia, junto a su hermano, juntaba cartón y latas para conseguir unos pesos. “Siempre fuimos una familia muy humilde, no teníamos muchos recursos”, recordó en Infobae a la Tarde.

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Nació en Parque Patricios y también pasó parte de su infancia en Moreno junto a su abuelo. “Yo me crié sin papá. O sea, era mi mamá, mis hermanos y mi abuelo”, contó al reconstruir esos primeros años.

Su vínculo con la gastronomía comenzó hace aproximadamente una década, cuando ingresó a una pizzería como repartidor. Con el tiempo pasó al mostrador y empezó a interesarse por el trabajo que se hacía detrás del horno. “Arranqué de delivery, luego pasé por el mostrador”, explicó.

Durante un período se alejó de la gastronomía para trabajar como motomensajero, pero un robo de su moto lo llevó nuevamente a ese ámbito. “Me robaron la moto y volví a la gastronomía”, relató. A partir de entonces decidió tomar el oficio de manera profesional y comenzó a pasar por distintos locales para aprender diferentes técnicas.

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El pizzero Jairo Carrizo creció en Barracas, cerca de la Villa 21-24, y durante su infancia juntó cartón y latas junto a su hermano (Infobae en Vivo)

Ese proceso también incluyó formación específica. Carrizo estudió en APYCE, donde profundizó sus conocimientos sobre harinas, fuerza, porcentaje de proteína y fermentación. Con el tiempo, la elaboración de pizzas dejó de ser simplemente un trabajo y se convirtió en el oficio al que quería dedicar su carrera.

De las primeras competencias al Mundial

El salto al circuito competitivo llegó en 2024. En su primera participación compitió en cuatro categorías y logró ubicarse entre los diez mejores. Un año después viajó a España y obtuvo dos segundos puestos.

También participó de una competencia en Brasil junto a otros maestros pizzeros argentinos. El grupo viajó en motorhome y regresó con varios podios, una experiencia que reforzó la apuesta de Carrizo por el circuito internacional.

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En ese recorrido conoció a Miguel Sánchez, con quien luego se asoció y actualmente administra Mima Pizzería, ubicada en Aráoz y avenida Córdoba, en Palermo. Juntos comenzaron a desarrollar preparaciones para competencias y una de sus especialidades pasó a ser la fugazzeta argentina.

Carrizo comenzó en la gastronomía como repartidor de una pizzería, pasó por el mostrador y luego convirtió la pizza en su oficio profesional (Infobae en Vivo)

En el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada 2026, Carrizo decidió competir en ocho de las 12 categorías disponibles. El resultado fue cuatro podios: consiguió el primer puesto en fugazzeta argentina y pizza estilo New York, el tercero en pizza al molde y un séptimo lugar en otra de las pruebas.

La suma de esos resultados fue determinante para la clasificación general. “Yo ya tenía tres podios y un séptimo puesto, me consagró campeón mundial de la general también”, explicó.

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El título también le permitió clasificarse para la 34ª edición del Campeonato Mundial de la Pizza, que se realizará en Parma, Italia. Allí volverá a competir junto a representantes de distintos países.

La preparación detrás de cada pizza

Llegar a un torneo internacional exige mucho más que dominar una receta. Carrizo trabaja con distintos tipos de masa y debe organizar con precisión los tiempos de fermentación de cada preparación. “Antes de competir, armarte hoja por hoja de cada categoría: en qué horario tenés que amasar, en qué horario tenés que hacer prefermento”, señaló.

Algunas masas requieren 12 horas de trabajo y otras llegan a las 48 horas de maduración. La planificación empieza varios días antes de la competencia y debe respetarse hasta el momento de la presentación. “Tenía masa que tenía que tener 48 horas, masa que tenía que tener 12 horas”, contó.

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En el Mundial de la Pizza y la Empanada 2026, Carrizo logró primeros puestos en fugazzeta argentina y pizza estilo New York, además de otros podios (Infobae en Vivo)

La fugazzeta fue una de las preparaciones que mejor resultado le dio en el último Mundial. La receta se basa en mozzarella y cebolla, y Carrizo la desarrolla junto a Sánchez desde hace varios años. Según explicó, esa elaboración viene obteniendo títulos en diferentes competencias desde hace cinco temporadas.

La próxima presentación tendrá, sin embargo, algunas dificultades adicionales. Para competir en España, donde también tendrá una prueba específica de pizza argentina, deberá adaptarse a los ingredientes disponibles. “La harina sí la podemos llevar y el show sí se lo podemos dar”, explicó.

En su trabajo cotidiano, Carrizo combina la actividad en Mima con la preparación para nuevos torneos. Además de cocinar, analiza harinas, tiempos de fermentación y distintos estilos de pizza. No se define por una sola elaboración: “No tengo una pizza favorita. Me gusta hacer todos los estilos”, dijo.

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El presente después de una vida de esfuerzo

Hoy Carrizo divide sus días entre la pizzería de Palermo y el entrenamiento para las próximas competencias. El escenario es muy diferente al de su infancia, cuando juntaba cartón y latas junto a su hermano para conseguir unos pesos.

Tras ganar el campeonato mundial de la pizza, Jairo Carrizo se prepara para competir en Parma, Italia, con una planificación precisa de masas y fermentaciones (Infobae en Vivo)

Para él, ese recorrido también está ligado a la construcción de una identidad profesional. “La pizza hoy en día es mi vida. Es lo que hago todos los días, lo que me apasiona”, afirmó.

Uno de los momentos más significativos del último torneo fue, justamente, poder compartirlo con su hija. Carrizo contó que era la primera vez que ella estaba presente durante una de sus competencias y que ese momento tuvo un valor especial para él: “Para mí eso fue lo más grande, porque yo nunca la tuve a mi hija en un campeonato”.

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Ahora el desafío será internacional. Después de conseguir el mayor puntaje del certamen disputado en 2026, Carrizo se prepara para viajar a Italia y competir en Parma. El próximo escenario será uno de los más importantes de la pizza a nivel mundial, pero su recorrido profesional comenzó mucho antes, cuando todavía no pensaba en títulos ni podios y apenas empezaba a descubrir un oficio detrás de un horno.

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