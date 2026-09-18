Teleshow

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Las concursantes interpretaron tres canciones del grupo surgido de la primera edición argentina del reality y fueron sorprendidas por Lowrdez, Lissa, Virginia y Valeria. El momento

El famoso grupo surgido de la primera temporada del reality sorprendió a las concursantes (Video: Popstars/ Telefe)

Guardar

Las 33 participantes de Popstars afrontaron un desafío dedicado a Bandana, el grupo que nació en la primera edición argentina del ciclo. La consigna incluyó interpretaciones de “Guapa”, “Cómo puede ser” y “Maldita noche”, además de una visita inesperada de Lissa Vera, Lowrdez, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, las cuatro integrantes de la formación, que emocionó a las aspirantes a ser parte de la próxima banda pop.

Al ingresar al auditorio, las concursantes vieron a Nicki Nicole y Ángela Torres con pelucas similares a las que Bandana usó en la portada de su álbum Noche. La puesta anticipó la temática de la jornada y llevó a Nico Vázquez a confirmar que las canciones del grupo serían el eje del programa 16. La propuesta despertó recuerdos personales entre las aspirantes. Juana Distefano, una de las jóvenes participantes, definió el momento como “una locura”, mientras que Melina González contó que escuchaba “Muero de amor por ti” con su familia camino a la escuela.

PUBLICIDAD

bandana popstars
Nicki Nicole y Ángela Torres llevaron pelucas similares a las que Bandana usó en la portada de su álbum Noche (Popstars, Telefe)

Magalí Altamirano, por su parte, relató que sus hermanos solían bailar los temas de Bandana y conservan un video familiar en el que aparecen con bandanas en la cabeza mientras interpretan “Llega la noche”. Para varias participantes, la consigna conectó el certamen actual con la historia del formato en Argentina. Durante la actividad, Nico Vázquez remarcó la diferencia entre el contexto en el que se formó Bandana y el escenario actual. “Ustedes van a tener una posibilidad que Bandana no tenía”, les dijo, en referencia al alcance de las plataformas digitales.

bandana popstars
Bandana volvió a Popstars para acompañar a las 33 participantes durante el desafío musical dedicado al grupo
bandana popstars
Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi visitaron a las concursantes antes de los ensayos

El conductor planteó que la vigencia del grupo permite dimensionar el impacto que podría alcanzar la nueva formación. Brisa Alloco Bou afirmó que su objetivo es llegar a ser como Bandana, una aspiración que Máxima Tellado también compartió durante su entrevista.

PUBLICIDAD

Antes de comenzar a practicar, llegó el momento más emotivo cuando el grupo surgido en el mismo reality en 2001 hicieron su entrada triunfal. Las reacciones fueron inmediatas, a puras lágrimas, shock y nervios por tener cerca a una fuente de inspiración que hace más de dos décadas estaban en la búsqueda de su mismo sueño. Luego, las artistas se acercaron para acompañarlas en una de las instancias decisivas de la competencia.

bandana popstars
Las participantes prepararon versiones de “Guapa”, “Cómo puede ser” y “Maldita noche” para el desafío del programa

Hubo tiempo para consejos. Lissa les recomendó disfrutar del proceso y valorar los vínculos que surgen durante el programa. “Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida”, expresó ante las concursantes. Luego de la visita, los grupos quedaron listos para ensayar las tres canciones elegidas para el desafío y al final del día, luego de deslumbrantes presentaciones de todos los equipos, el jurado les dio un nuevo regalo cuando destacó todo el trabajo de las jóvenes y no hubo eliminaciones.

La visita de Bandana a Popstars también tuvo un momento aparte con Martín Cirio, quien se acercó a conversar con Lowrdez, Lissa, Virginia y Valeria sobre el impacto que tuvo el grupo desde su formación y la mirada que tienen hoy sobre aquellos años. Las cantantes dijeron que volver al programa desde el lugar de invitadas les resultaba movilizador, por el vínculo con el origen de la banda y por el recorrido posterior de cada una.

bandana popstars
Bandana compartió una charla con las participantes de Popstars sobre los comienzos, los prejuicios y la vigencia del grupo

Durante la charla, el coach llevó la conversación hacia los desafíos que enfrentaron en los primeros años de popularidad. Lissa sostuvo que las diferencias internas formaban parte de la convivencia y planteó que era necesario “normalizar un poco tener chispazos”. Cirio respondió con humor que podía convertirse en “la quinta Bandana”.

El intercambio también incluyó una reflexión sobre los prejuicios que rodeaban a las bandas pop a comienzos de los 2000. Valeria Gastaldi recordó que el grupo debía explicar y defender el espacio que había conseguido en un ambiente dominado por otros géneros musicales. “Teníamos que romper constantemente paradigmas”, agregó Virginia da Cunha.

bandana popstars
Las artistas recordaron el impacto que tuvo Bandana desde su formación en la primera edición argentina de Popstars

Las artistas coincidieron en que el paso del tiempo modificó la forma en la que recuerdan esa etapa. Gastaldi valoró la relación que mantuvieron pese a las separaciones y señaló que la experiencia dejó una unión que las vuelve a reunir. “Si no hubiese pasado esto, no estaría esto, que nosotras tenemos una unión muy linda de verdad”, afirmó.

Por su parte, Lowrdez destacó las herramientas que el grupo les aportó para desarrollarse como artistas y productoras. Da Cunha consideró que los resultados de ese trabajo se perciben ahora, aunque definió aquellos años como los más exigentes. “Si no sembrás, no cosechás”, resumió.

Temas Relacionados

PopstarsBandanaLissa VeraLowrdezVirginia Da CunhaValeria Gastaldi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La diva, en una entrevista con el ciclo Amor y fuego de la televisión peruana, reflexionó sobre su carrera y su vida personal. Su vínculo especial con Ricardo Darín y su contacto con la estrella de Hollywood

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La artista explicó que su espectáculo depende de la voz y los instrumentos en vivo, por lo que decidió priorizar su recuperación

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

El conductor publicó un video en sus redes donde muestra la variedad de ejercicios a los que se somete diariamente, esta vez acompañado por su hija Juana

La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

Melody Luz reveló el acoso que sufrió de un artista famoso: "Me sentí sucia, usada y humillada"

En una charla íntima con Nazarena Vélez en el stream Bondi, la bailarina y pareja de Alex Caniggia contó que una figura del medio intentó besarla en un ensayo e intentó sacarla del proyecto cuando se negó

Melody Luz reveló el acoso que sufrió de un artista famoso: "Me sentí sucia, usada y humillada"

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi que se volvió viral en pleno festejo del Inter Miami

La esposa de Lionel Messi advirtió un detalle en la vestimenta de su hijo mayor durante la entrega del trofeo y su reacción quedó registrada en las cámaras

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi que se volvió viral en pleno festejo del Inter Miami

AMÉRICA

El Banco Central de Japón elevó las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años para combatir la inflación

El Banco Central de Japón elevó las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años para combatir la inflación

Macron recibe a Carney en un viaje simbólico a un enclave francés frente a las costas de Canadá en plena tensión con Trump

Detuvieron a tres jóvenes por la muerte de un trabajador y un robo en un hospital en Las Tunas

Data center de IA en Costa Rica abre una oportunidad tecnológica, pero expertos piden certezas sobre energía, agua y viabilidad

Panamá avanza en la eliminación de compuestos químicos como parte de su compromiso con la protección de la capa de ozono

MALDITOS NERDS

Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

Juliet Starling regresa en ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’ sin Suda51 ni James Gunn

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

DEPORTES

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

Revelaron el encendido discurso del Cuti Romero a Julián Álvarez para volver a motivarlo: “Está muy encima de él”

El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1