Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

La flamante triunfadora del reality recibió en la noche del jueves el premio por su consagración (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Guardar

La última emisión de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) reunió este jueves a los finalistas y a buena parte de los 43 participantes de la temporada para una ceremonia especial. Tras la definición del reality, Sol Abraham recibió el trofeo como ganadora y se entregaron los Gran Hermano Awards, con categorías que recuperaron escenas, vínculos y discusiones de la convivencia.

La gala se emitió el jueves por la noche en la pantalla de Telefe, después de la final en la que Sol se impuso en la votación del público ante Yisela “Yipio” Pintos. Santiago del Moro condujo un cierre de la edición que presentó los premios luego de algunos de los momentos más recordados de la temporada, junto a los panelistas y las intervenciones de la campeona y la subcampeona.

PUBLICIDAD

Las participantes fueron distinguidas en la última gala por galardones elegidos especialmente por Laura Ubfal y Ceferino Reato (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Al tomar la palabra, Sol Abraham agradeció a quienes la acompañaron durante su paso por el programa luego de levantar, a pura felicidad, el trofeo que la consagra como ganadora. “Quiero agradecer mucho a todos los que confiaron en mí para pertenecer a esta generación”, expresó en referencia al equipo de producción, al canal y a sus compañeros. La ganadora también destacó el respaldo que recibió fuera de la casa. “Si yo pensé que estaba dándolo todo adentro, cuando salí me di cuenta de lo que la gente hizo para que yo pueda tener este trofeo. Este trofeo no es mío, es de la gente”, afirmó antes de levantar el galardón. Pero no fue la única distinguida.

Laura Ubfal entregó un premio personal a Andrea del Boca, a quien definió como “la mamá de la casa”. Por su parte, Ceferino Reato premió a Yanina Zilli y la describió como “una jugadora impresionante”. También hubo un reconocimiento al mejor compañero, definido por el voto de los participantes, que fue para Manuel Ibero. El modelo también ganó en la categoría de mejor melena, por su característico jopo y los movimientos que hacía para acomodarlo durante la convivencia.

PUBLICIDAD

Una planta, sus ojos y el desopilante clip de la edición (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Charlotte Caniggia, la tercera en la competencia, obtuvo el premio a la jugadora más limpia. Durante el reality, la participante se ocupó de señalar la suciedad de distintos espacios de la casa, en especial la del baño. Mientras que la categoría de jugadora más “showcera” quedó en manos de Steffany “Campanita” Pereira. La participante paraguaya-brasileña fue reconocida por sus intervenciones durante la temporada, entre ellas los cacerolazos con los que despertaba a sus compañeros y las ocasiones en que se atrincheró para evitar abandonar el juego.

La propia Sol Abraham también fue distinguida por el mejor “farmeo de aura”, una categoría dedicada a su presencia dentro del programa. En música, el premio a la mejor cantante fue para Yanina Zilli, por sus divertidas versiones de la canción “Flowers” de Miley Cyrus durante las distintas actividades de la casa.

PUBLICIDAD

Los participantes fueron distinguidos en la última gala (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El premio a la mejor caída fue para Andrea del Boca por el resbalón que sufrió en la cocina y que derivó luego en su salida de la competencia. En tanto, Cinzia Francischiello ganó por la mejor entrada. La participante venezolana regresó al reality con un golden ticket a través de una puerta giratoria, en el momento en que Sol Abraham dejaba la casa tras una expulsión.

La distinción al mejor disfraz fue para Sebastián Cola, quien durante la convivencia se caracterizó de distintos personajes y objetos para entretener a sus compañeros. Entre otras escenas, se vistió de “basura” junto a Charlotte e imitó a Mariela Prieto. Luana Fernández y Matías Hanssen recibieron el premio al mejor beso por sus acercamientos en la pileta. En la misma línea de las categorías vinculadas con los vínculos de la casa, Juan Carlos “JC” López y Tamara Paganini fueron elegidos por el mejor baile.

PUBLICIDAD

Los participantes fueron distinguidos en la última gala (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El reconocimiento al mejor festejo fue para Yisela “Yipio” Pintos, quien celebró con su saco violeta tras imponerse a Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres en una placa. Pincoya, por otra parte, compartió con Tamara Paganini el galardón a la mejor pelea. Ese premio recordó el enfrentamiento del 20 de agosto de 2026, que incluyó un presunto escupitajo y amenazas de golpes. La ceremonia también distinguió a Danelik Galazán por la “mejor peor compra”, a raíz de una compra de 20 kilos de morrón.

Mariela Prieto ganó por el momento viral después de una imagen en la que su mirada quedó alineada con una planta y dio la impresión de que esta tenía ojos. Daniela De Lucía se llevó el reconocimiento al mejor look por sus peinados y vestuarios durante la edición.

PUBLICIDAD

Los participantes fueron distinguidas en la última gala (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El premio al mejor llanto quedó para Alejandra Majluf, por una escena de lágrimas en medio de las discusiones por los cigarrillos. Con esas distinciones, la última noche de Gran Hermano: Generación Dorada cerró la temporada con un repaso de los hechos que atravesaron a los participantes dentro de la casa y que seguirán por mucho más tiempo en la memoria del televidente.