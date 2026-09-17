Quebec compra más pañales para adultos que para bebés: muertes por encima de nacimientos, farmacias en alerta y una campaña que vira hacia la familia

Quebec registra más muertes que nacimientos y las farmacias Jean Coutu y Brunet venden más pañales para adultos que para bebés.

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Quebec enfrenta una caída de la natalidad que ya se refleja en las farmacias: las cadenas Jean Coutu y Brunet venden más pañales para adultos que para bebés, mientras la provincia registra más muertes que nacimientos y los partidos incorporan medidas familiares a la campaña electoral.

La población mayor de 65 años representa el 23% de los habitantes de Quebec y acaba de superar en número a los menores de 19 años. En 2024, por primera vez en la historia contemporánea de la provincia, los fallecimientos fueron más numerosos que los nacimientos.

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Las dos cadenas farmacéuticas calcularon sus ventas totales de productos para la incontinencia y para bebés, aunque no divulgaron los montos por razones de confidencialidad. El dato fue documentado por Radio-Canada y difundido por Radio Canadá Internacional (RCI).

La caída de los nacimientos entró en la campaña electoral de Quebec con propuestas sobre costo de vida, vivienda, licencias parentales y apoyo a las familias. (Nasuna Stuart-Ulin/The New York Times)

Louise, una residente de 73 años de la ciudad de Quebec, compra pañales para adultos de manera ocasional para sentirse más segura durante viajes largos en automóvil o bicicleta. Prefirió no revelar su apellido porque parte de su familia desconoce sus problemas de incontinencia.

La mujer observó una mayor variedad de estos productos en las estanterías y un aumento de su presencia en la publicidad televisiva durante los últimos dos años. Para ella, comprarlos no debería ser un asunto tabú.

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Una fecundidad de 1,34 hijos por mujer

La tasa de fecundidad de Quebec cayó a 1,34 hijos por mujer, su nivel más bajo registrado. El reemplazo demográfico exige un promedio de 2,1 nacimientos por mujer, cifra que la provincia alcanzó por última vez en 1970.

Ese año, menos mujeres participaban del mercado laboral y el acceso al aborto y a los anticonceptivos era más limitado. La natalidad repuntó después de la creación, en 1997, de la red de centros de atención a la primera infancia y de la puesta en marcha del Plan de Seguro Parental de Quebec en 2006.

La crisis económica de 2008 interrumpió esa recuperación. Desde entonces, la reducción fue continua y se aceleró tras la pandemia de 2020, en un período marcado por incertidumbre económica, climática y política.

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El 26 de agosto, Benoît Laplante, investigador del Instituto Nacional de Investigación Científica, y Julie Blouin, de la Universidad de Quebec en Montreal, publicaron un estudio en la revista Demographic Research, sobre las intenciones de fertilidad de las mujeres en Canadá.

La investigación concluyó que la intención de tener hijos disminuye desde 2011 y que el retroceso fue más acentuado desde 2017. Aproximadamente la mitad de las mujeres jóvenes al comienzo de su vida reproductiva manifestó la intención de permanecer sin hijos

En Quebec, la edad promedio del primer hijo llegó a 30 años, el valor más alto registrado en la provincia.

“Los jóvenes adultos toman decisiones en un contexto donde es extremadamente difícil tener certeza sobre cómo será el futuro, ya sea en los ámbitos ecológico, económico, social o político”, explicó Laplante, quien vinculó el fenómeno con una “era de la incertidumbre” y señaló que existen pocos estudios sobre las causas del descenso, especialmente desde 2020.

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El costo de vida y, en particular, el precio de la vivienda podrían explicar que Columbia Británica tenga una fecundidad todavía menor, de 1,02 hijos por mujer. Laplante también apuntó al mensaje social dirigido a los jóvenes adultos: prolongar los estudios, invertir en la carrera profesional y concentrarse en ella.

La fecundidad de Quebec es inferior a la de países industrializados como Estados Unidos y Francia, aunque se mantiene por encima de España y Corea del Sur.

Propuestas electorales para familias y jóvenes padres

La disminución de nacimientos se instaló en una campaña donde la inmigración ocupa un lugar central. El debate político incluye cálculos que consideran inmigrante a un niño nacido y educado en Quebec si su madre y su padre son inmigrantes.

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Los partidos comenzaron a presentar propuestas dirigidas a familias, madres y padres jóvenes. Los gobiernos quebequenses han aplicado históricamente medidas para facilitar la crianza, aunque sin adoptar políticas orientadas de forma explícita a elevar los nacimientos.

La población mayor de 65 años ya representa el 23% de Quebec y supera en número a los menores de 19 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Quebequense anticipó que detallará más adelante su programa familiar. Su diputado saliente y candidato en Arthabaska, Alex Boissonneault, afirmó en junio: “Lo que queremos es revertir esta tendencia abordando los obstáculos que impiden a las familias realizar sus proyectos”.

Paul St-Pierre Plamondon, líder del Partido Quebequense, prometió medidas “vigorosas” vinculadas con el costo de vida, la vivienda, los servicios y la fertilidad. El Partido Liberal de Quebec también postergó para más adelante la presentación de sus propuestas familiares.

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Quebec Solidario rechaza las medidas pronatalistas y plantea elevar las prestaciones del Plan de Seguro Parental de Quebec, además de duplicar los días de licencia para el segundo progenitor. El jefe del Partido Conservador de Quebec, Éric Duhaime, prometió recortes drásticos en los servicios públicos, reducciones de impuestos al nacimiento de un hijo y medidas para que los jóvenes formen familias.

“Como nación, nos sentimos amenazados, y creo que tenemos el deber de facilitar la vida a quienes desean establecerse en Quebec”, declaró Duhaime. “Estas políticas pueden ayudar a los jóvenes a decidir tener hijos”.

La Coalición por el Futuro de Quebec, conocida como CAQ, también descarta impulsar directamente los nacimientos. Su propuesta contempla dos semanas adicionales de licencia de paternidad y un depósito de USD 1.000 en el Plan de Ahorro para la Educación por cada niño nacido en la provincia.

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Christine Fréchette, líder de la CAQ, explicó: “No tenemos una política pronatalista como tal. Queremos ayudar a las familias. Si esto anima a algunas personas a tener más hijos, mejor aún, pero ese no es el objetivo”.

El seguro parental frente a los bonos por nacimiento

Laplante y Sophie Mathieu, profesora de la Escuela de Política Aplicada de la Universidad de Sherbrooke, cuestionaron los bonos por nacimiento como instrumento para elevar la fecundidad. Ambos sostienen que la alternativa debería ser reforzar el Plan de Seguro Parental de Quebec.

Cajas para adultos mayores en supermercados.

El plan básico garantiza el 70% del salario durante las primeras siete semanas y el 55% durante las 25 semanas restantes. Mathieu consideró insuficiente ese nivel de cobertura porque las familias “no quieren caer en la pobreza”.

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La profesora planteó: “Necesitamos crear un entorno institucional que haga que las parejas no sientan miedo de tener hijos. Tener un hijo ya no debería suponer una desventaja económica ni profesional”.

Laplante afirmó que el seguro parental es la única medida que podría tener efecto sobre la fertilidad en Quebec. Propuso elevar la compensación, ya que el esquema original contemplaba una tasa del 75% para todos los beneficiarios y no el 55% vigente durante buena parte de la licencia.

El Plan de Seguro Parental de Quebec se financia con una contribución especial, por lo que, según los investigadores, su mejora no implicaría un costo adicional para el Estado en un período en el que la mayoría de los partidos busca limitar el gasto público.