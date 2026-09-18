Revelaron el encendido discurso del Cuti Romero a Julián Álvarez para volver a motivarlo: “Está muy encima de él”

El defensor argentino manifestó su deseo de contar con el delantero para la cita liguera ante el Real Madrid, según el periodista Hugo Condés

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Cristian Cuti Romero le dedicó una arenga especial a Julián Álvarez previo al clásico ante el Real Madrid, según reveló el periodista Hugo Condés en Onda Cero. El defensor argentino, que ganó espacio en la formación titular del Atlético de Madrid, le transmitió a su compañero la expectativa que genera su posible regreso tras la sobrecarga muscular que lo dejó fuera de los dos últimos encuentros. La charla expuso la cercanía entre ambos y el lugar que el central asumió dentro del plantel dirigido por el Cholo Simeone.

La conversación entre los dos futbolistas argentinos fue revelada por el periodista, quien relató el mensaje de Romero con el delantero: “Le ha dicho a Julián: ‘Yo he venido aquí a ganar cosas importantes al Atlético de Madrid y tú eres el que nos vas a hacer ganar esas cosas importantes. Así que mira a ver que el domingo te quiero contra el Real Madrid’. Eso es lo que le ha dicho Cuti Romero a Julián Álvarez”.

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El comunicador sostuvo que el delantero estará presente en el compromiso de la séptima jornada de LaLiga, previsto para el domingo a las 11:15. “Va a estar el domingo contra el Real Madrid. No sé si para ser titular, pero va a estar contra el Real Madrid”, aseguró Condés en el programa radial.

Julián Álvarez sufrió una sobrecarga muscular, mientras Cristian Romero se consolida como titular en el Colchonero (REUTERS/Vincent West)

El futbolista de 26 años sintió molestias durante el tramo final de la práctica previa al viaje a San Sebastián, donde el Atlético de Madrid debía enfrentar a la Real Sociedad. Ante esa situación, el cuerpo técnico y los servicios médicos del club optaron por no exponerlo y lo descartaron para ese encuentro.

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La ausencia de Julián Álvarez se extendió al partido posterior. El equipo rojiblanco inicialmente venció 3-0 a la Real Sociedad y luego superó 4-0 a Osasuna, mientras el objetivo interno apuntaba a que el atacante llegara en condiciones al duelo contra el Real Madrid en el estadio Metropolitano.

Tras conocerse la información sobre su estado físico, el delantero tuvo un gesto con una fanática del Atlético de Madrid. La seguidora le preguntó por su recuperación y le transmitió afecto después de un inicio de temporada en el que el argentino había recibido silbidos en el estadio del conjunto rojiblanco.

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De acuerdo con la información del periodista, el central espera el regreso del Araña para el cruce contra el Real Madrid (EFE/ Sergio Pérez)

Aquella reacción de parte del público estuvo vinculada con el deseo atribuido al futbolista de jugar en el Barcelona. En ese escenario, Romero se mantuvo cerca de Julián Álvarez, de acuerdo con el análisis de Condés. El periodista también remarcó la influencia que el defensor ejerce dentro del campo y en la convivencia cotidiana del plantel. “Hay un futbolista del que me gustaría hablar, que es Cristian, el Cuti Romero. Que le ves una solvencia en el campo. Además, hay muchos detalles que se ven en el campo y que no se ven en la tele. Tú le ves la solvencia y cómo transmite ciertas cosas a los compañeros dentro del terreno de juego. Y no sé si no me resulta demasiada casualidad que el Atlético de Madrid haya hecho dos porterías a cero consecutivas cuando el Cuti ha empezado a ser titular en este equipo”.

Condés comparó su ascendencia en el grupo con la que posee el capitán. “Es casi como Koke, pero sin brazalete, es un futbolista al que escuchan los compañeros, que se preocupa de muchísimos detalles en el día a día del club, de los trabajadores. Y luego hay un tema bastante caliente, evidentemente, en el Atlético de Madrid, que le ha pillado de lleno, que es el tema de Julián Álvarez, con todo lo que ha pasado Cuti es un gran amigo de Julián Álvarez. Ha estado muy encima de él. Cuando se cerró el mercado de fichajes, Romero ha sido uno de los hombres importantes para reintegrar a Julián en ese vestuario”, completó el periodista en su análisis.

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