Día del Maestro en Honduras: la noble profesión que resiste entre amenazas, asesinatos y el desafío de seguir educando

Cada 17 de septiembre, Honduras celebra el Día del Maestro, una fecha para reconocer a quienes dedican su vida a formar a las nuevas generaciones. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

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Cada 17 de septiembre, Honduras detiene por un momento su rutina para reconocer a quienes han dedicado su vida a una de las tareas más antiguas y trascendentales de cualquier sociedad: enseñar. Detrás de cada persona que aprendió a leer, escribir, sumar, descubrir un libro o imaginar un futuro diferente, casi siempre existe la huella de un maestro.

Pero este Día del Maestro Hondureño llega en medio de una realidad que obliga a mirar más allá de los homenajes, las flores y las felicitaciones. Para muchos docentes, llegar al aula significa también enfrentarse a amenazas, violencia, desplazamientos, dificultades económicas, falta de recursos y comunidades marcadas por la criminalidad.

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La fecha se conmemora en Honduras cada 17 de septiembre desde 1923 y está vinculada al legado del padre José Trinidad Reyes, figura fundamental de la historia educativa del país.

Más de un siglo después, la profesión que simboliza la transmisión del conocimiento continúa siendo indispensable, pero también enfrenta desafíos que han convertido a los maestros en uno de los sectores afectados por la violencia.

El presidente Nasry Asfura dedicó un mensaje de felicitación a los maestros y maestras de Honduras en su día, destacando su papel en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción del país. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Felicitaciones del Presidente Nasry Asfura

De su lado, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, se sumó este 17 de septiembre a los mensajes de reconocimiento por el Día del Maestro, con una felicitación dirigida a todos los docentes de Honduras.

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A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la trascendental labor de los educadores en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción del país, resaltando su papel como orientadores y formadores de valores.

“Hoy reconocemos a quienes tienen en sus manos una de las tareas más importantes de Honduras: formar a las nuevas generaciones. A cada maestro y maestra, gracias por enseñar, orientar y sembrar valores, conocimiento y esperanza en nuestros niños y jóvenes”, expresó Asfura.

El gobernante resumió la importancia de la educación bajo la frase “educar es construir patria” y concluyó su mensaje deseando un feliz Día del Maestro, además de invocar la bendición divina para los educadores y para Honduras.

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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reveló en abril de 2026 que alrededor de 550 docentes denunciaron, entre 2016 y 2025, encontrarse en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado interno.

La cifra refleja una realidad que pocas veces forma parte de los actos conmemorativos: hay maestros que deben abandonar sus comunidades, cambiar de centro educativo o incluso dejar temporalmente su profesión para proteger su vida.

Según el CONADEH, solo en 2025 fueron atendidos cerca de 60 casos de docentes en riesgo o víctimas de desplazamiento. Entre 2016 y 2024, la institución registró 494 quejas de docentes dentro de los casos relacionados con desplazamiento forzado. El 68 % eran mujeres y el 32 % hombres.

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Detrás de cada hondureño que aprendió a leer y escribir existe, en muchos casos, la enseñanza de un maestro que marcó sus primeros años de formación. (Imagen Generada con IA)

Las amenazas representan la principal causa señalada en estos casos. El CONADEH indicó que 71 % de las quejasrelacionadas con docentes involucraban amenazas, mientras que también se registraron tentativas de homicidio, violencia de género, asesinatos de familiares y extorsiones.

En julio de 2026, el docente Óscar Armando Amador fue asesinado en la comunidad de San Francisco, municipio de Guayape, Olancho. El maestro trabajaba en la escuela José Cecilio del Valle y su muerte provocó consternación entre la comunidad educativa.

El maestro Beker Ardiel Quiroz Méndez fue asesinado el 10 de septiembre de 2026 cuando se dirigía a su trabajo en El Porvenir, Francisco Morazán. Según el reporte policial citado por medios locales, sujetos armados lo interceptaron cuando se trasladaba en motocicleta hacia el Instituto Xiomara Castro, donde laboraba.

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En Choloma, Cortés, cinco maestros fueron trasladados en julio de 2026 después de recibir amenazas de muerte. De acuerdo con reportes de las autoridades educativas citados por HRN, los docentes habían sido amenazados por padres de familia y alumnos a raíz de situaciones relacionadas con medidas disciplinarias.

El CONADEH ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los docentes en Honduras, incluyendo amenazas, extorsiones, violencia y desplazamiento forzado, situaciones que han obligado a algunos maestros a abandonar sus comunidades y centros educativos. (FOTO: referencia)

El CONADEH ha señalado que, cuando un docente se encuentra en riesgo por amenazas, extorsión u otros hechos que pongan en peligro su integridad, una de las medidas urgentes es sacarlo de la zona de riesgo y gestionar su traslado. La institución también ha llamado a establecer protocolos específicos para proteger al personal docente.

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En abril, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a un director de centros educativos acusado de violación agravada continuada; en mayo, otro docente de educación media fue detenido por una investigación relacionada con presuntas agresiones sexuales contra una estudiante.

En La Ceiba, además, un profesor de una escuela bilingüe enfrentó detención judicial en junio de 2026 por una acusación de violación agravada continuada en perjuicio de una menor, según informó la Fiscalía.

La Conferencia Episcopal de Honduras destacó precisamente este año la situación de los maestros que trabajan en zonas rurales y las dificultades relacionadas con transporte, infraestructura, conectividad y disponibilidad de materiales educativos. También pidió garantizar a los docentes respeto, seguridad, remuneración justa, formación permanente y condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo.

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