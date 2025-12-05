Dolor de espalda después de los 60: qué tratamientos funcionan realmente

El dolor de espalda en adultos mayores afecta la autonomía y limita actividades cotidianas, según especialistas de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes atraviesan la adultez mayor, el dolor de espalda frecuentemente deja de ser solo una molestia pasajera: se transforma en un desafío diario que resta autonomía, limita el movimiento e interfiere en actividades tan simples como levantarse de la cama, caminar o disfrutar del tiempo libre. A pesar de su frecuencia, esta condición no representa una condena definitiva.

Especialistas de la Cleveland Clinic enfatizan que existen múltiples soluciones para manejar el dolor, recuperar la funcionalidad y preservar la independencia. Gracias a los avances médicos, hoy es posible abordar el dolor de espalda de manera individualizada, combinando terapias conservadoras, tratamientos modernos y alternativas mínimamente invasivas adaptadas a cada paciente.

Esta visión integral permite que los adultos mayores no solo encuentren alivio, sino que accedan a mejores oportunidades para una vida activa y satisfactoria, derribando la idea de que el dolor es un costo inevitable del paso del tiempo.

Causas principales del dolor de espalda

La doctora Ellen Rosenquist explicó a la Cleveland Clinic que los dolores de espalda asociados al envejecimiento suelen tener causas degenerativas presentes de manera simultánea. Entre las más comunes se encuentran los cambios en los discos y articulaciones vertebrales, la estenosis espinal y la espondilolistesis.

Las causas principales del dolor de espalda en la vejez incluyen cambios degenerativos en discos, articulaciones, estenosis espinal y espondilolistesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los discos intervertebrales, encargados de amortiguar entre las vértebras, pierden humedad y elasticidad con los años, lo que reduce su eficacia. La estenosis espinal aparece cuando el canal de la médula espinal se estrecha debido a la degeneración de los discos, el engrosamiento de los ligamentos o la artritis, especialmente en la zona lumbar.

Por su parte, la espondilolistesis implica el desplazamiento de una vértebra sobre otra, presionando los nervios y generando dolor.

Opciones conservadoras para el tratamiento inicial

La doctora Rosenquist sugiere comenzar el tratamiento con alternativas conservadoras y accesibles. Destaca la importancia de mantenerse activo, ya que el movimiento favorece la recuperación y previene la rigidez. La fisioterapia con ejercicios para fortalecer la espalda y el abdomen mejora el equilibrio y la flexibilidad. En cuanto a medicamentos, recomienda utilizar antiinflamatorios no esteroideos durante cinco a diez días, incluso si hay mejoría, y evitar los opioides en dolores crónicos.

El uso de frío y calor puede complementar el tratamiento: aplicar hielo ayuda a reducir la inflamación y los espasmos musculares, mientras que el calor, tras los primeros días, relaja la musculatura. Se debe evitar el uso excesivo del calor para prevenir quemaduras.

La fisioterapia y los ejercicios de fortalecimiento mejoran el equilibrio, la flexibilidad y la funcionalidad en adultos mayores con dolor de espalda (Freepik)

Además, Rosenquist advierte que el reposo en cama debe ser limitado, ya que permanecer más de 48 horas en reposo puede aumentar la duración e intensidad del dolor y dificultar la recuperación.

Si los tratamientos iniciales no son suficientes, la especialista suma la acupuntura y la manipulación osteopática como alternativas eficaces. La acupuntura utiliza agujas en puntos específicos para estimular la curación y reducir dolor crónico. La manipulación osteopática, a cargo de profesionales calificados, permite mejorar la función mediante ajustes en la columna.

Si luego de probar estas alternativas el dolor persiste, la cirugía se plantea como el recurso final. La doctora Rosenquist aclara que, aunque se reserva para los casos más complejos, puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de algunos pacientes.

La cirugía para el dolor de espalda en adultos mayores es el último recurso y solo se recomienda en casos complejos tras agotar otras alternativas (Crédito: Freepik)

Según la especialista de la Cleveland Clinic, el dolor de espalda obedece, por lo general, a más de una causa, por lo que combinar distintas terapias suele ser lo más efectivo. “La combinación de varios enfoques, incluidas las terapias conservadoras, en un plan integral de manejo del dolor puede reducir el dolor y mejorar la funcionalidad”, explicó la doctora Rosenquist a la Cleveland Clinic.

El dolor de espalda no debe condicionar la vida diaria, y la consulta con un profesional es esencial para tomar decisiones acertadas y personalizadas. La constancia en la actividad física y el acompañamiento médico abren la posibilidad de recuperar movilidad y bienestar, incluso en presencia de afecciones crónicas de la columna vertebral.