A 32 años de la trágica muerte de Ayrton Senna: los emotivos recuerdos que compartió la Fórmula 1

Se cumplen 32 años de la muerte del brasileño en Imola

El 1° de mayo en la Fórmula 1 no es un día cualquiera. El trágico accidente en Imola que terminó con el fallecimiento de Ayrton Senna marcó un punto de inflexión en la categoría, tanto por la pérdida de uno de sus grandes pilotos históricos —en un mismo fin de semana que también murió Roland Ratzenberger— como para las normas de seguridad en el automovilismo. En el marco de su 32° aniversario, la Máxima llevará a cabo el Gran Premio de Miami y las escuderías le rinden homenaje al brasileño.

En una cargada jornada con emotivos tributos, uno de los más impactantes fue el recuerdo de una vuelta en 1990 a bordo del icónico McLaren MP4/5B a Mónaco, año en el que Senna se consagró campeón mundial con el equipo británico. Conocido como el “Rey de Mónaco” (máximo ganador con seis triunfos) por sus históricas actuaciones en las calles del Principado, como en 1984 bajo una impactante tormenta con Toleman.

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“Siempre en nuestros pensamientos. Recordando a Ayrton Senna hoy, y todos los días”, rememoró la F1 en una publicación en sus cuentas oficiales de redes. En Instagram, además, sumó múltiples imágenes de sus pasos por Toleman, Lotus, McLaren y Williams. “Ayrton, un mito que vive en los fanáticos adonde vaya la F1”, sumó en otro posteo. “Senna eterno. El ídolo que nunca se fue”, agregó.

Uno de los posteos de la Fórmula 1 para recordar a Senna

La cuenta oficial de la Máxima también se acordó de Ratzenberger, quien falleció en la jornada del sábado en Imola en 1994. “Recordando a Roland Ratzenberger. Para siempre en nuestros pensamientos”, destacó la cuenta de X (antes Twitter) de la F1.

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“‘Con respecto al rendimiento, compromiso, esfuerzo, dedicación, no hay un punto intermedio. O haces algo muy bien o no lo haces en absoluto’. Hoy es un día para recordar a Ayrton Senna”, escribió McLaren en sus redes para recordar al brasileño. Williams, por su parte, se sumó a los tributos: “Ayrton Senna, siempre en nuestros corazones”.

El recuerdo de McLaren a Senna

Senna fue un velocista nato y fue uno de los grandes representantes de la máxima pureza de la categoría reina. Obtuvo 65 poles positions (el 40,37% de las veces que largó una carrera de F1 lo hizo desde la primera posición). A sus tres títulos mundiales en 1988, 1989 y 1990, se suman 41 victorias, 80 podios y 19 récords de vuelta. Sus recuerdos van desde sus históricas actuaciones con Toleman a uno de los duelos más importantes en todo el automovilismo con Alain Prost en McLaren. Su rivalidad llevó a la F1 y al automovilismo a lo más alto del deporte mundial.

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Entre el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de 1994, Ayrton Senna atravesó por múltiples sensaciones que conformaron una cadena reflexiva interminable luego del accidente de su amigo Rubens Barrichello y el trágico choque de Roland Ratzenberger. Fue un proceso en el que el recordado brasileño se debatió entre la lógica, el sentido común y su pasión, que pudo más. Meditó su última la noche en el Hotel Castello, cerca de Bologna, y se la jugó por no rendirse y seguir luchando con un Williams FW 16 que ya no tuvo ayudas electrónica y dejó de ser el auto a batir. Llegó aquel impacto y la muerte.

Otra de las publicaciones de la Fórmula 1 a Senna

El muro de la curva Tamburello se quedó con el último gran héroe que tuvo la F1. El astro brasileño tenia 34 años. Fue el final cantado para una de las negligencias más graves en la historia de la FIA —Senna peleó todo el fin de semana para que se cancele la carrera— , que habilitó una curva de alta velocidad sin ningún tipo de contención o medida para frenar a un coche ante un despiste. La entidad rectora tuvo tres avisos con choques en ese mismo lugar: Nelson Piquet (1987), Gerard Berger (1989) y Michele Alboreto (1991).

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El posteo de Williams para recordar a Senna

Adrian Newey, histórico ingeniero que hoy en día trabaja en Aston Martin, relató hace algunos años el fuerte impacto de la muerte de Senna y cómo tuvo que lidiar con la “culpa” de ser el creador del Williams FW16. “Para todo el equipo fue increíblemente difícil. Recuerdo que el día después de la carrera era lunes festivo y algunos de nosotros vinimos a intentar analizar los datos y averiguar qué sucedió. Fueron semanas oscuras. La verdad es que nadie sabrá nunca qué sucedió exactamente. No hay duda de que la columna de dirección falló y la gran pregunta era si falló en el accidente o si lo causó. Tenía grietas por fatiga y habría fallado en algún momento. No hay duda de que su diseño era muy deficiente”, comentó en su biografía.

A esto, sumó: “De lo que me siento más culpable no es de que un posible fallo de la columna de dirección fuera la causa del accidente, porque ese no es el caso, sino porque fallé en la aerodinámica del coche. Metí la pata en la transición entre la suspensión activa y la vuelta a la suspensión pasiva, y diseñé un coche que era aerodinámicamente inestable, en el que Ayrton intentaba hacer cosas que no se podían hacer. Y de hecho no fue capaz”.

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En el marco del fin de semana en Miami, el Toleman Hart TG184 reconocido como chasis 5, monoplaza con el que Ayrton Senna inició su transformación de promesa a figura central de la Fórmula 1, será exhibido en el paddock, ubicado en el mítico Hard Rock Stadium.

La actividad en Miami iniciará el viernes a las 13:00 (hora argentina) con las únicas prácticas libres, que serán de una hora y media. La clasificación para la Sprint será a las 17:30, mientras que la carrera dará inicio a las 13:00 del sábado. La qualy principal se llevará a cabo a las 17:00, misma hora en la que será la gran atracción del domingo.

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