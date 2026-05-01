La Fuerza multinacional antiyihadista bombardeó Mali tras los ataques rebeldes que exigen la retirada de mercenarios rusos

La rama de Al Qaeda en el Sahel pide "un frente unido" para derrocar a la junta militar de Malí

La fuerza unificada de Níger, Burkina Faso y Malí llevó a cabo “intensas campañas aéreas” en el norte de ese último país africano, tras los ataques del sábado de yihadistas y rebeldes separatistas tuaregs contra la junta en el poder, informó el jueves el gobierno nigerino.

Los ataques del pasado fin de semana causaron, entre otras cosas, la muerte del ministro de Defensa maliense y la toma de la ciudad clave de Kidal, en el norte de Malí, socio de Níger y Burkina Faso dentro de la confederación de la Alianza de Estados del Sahel (AES).

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Los tres países, todos gobernados por juntas militares surgidas de golpes de Estado entre 2020 y 2023, crearon una fuerza conjunta de 5.000 hombres contra los “grupos terroristas”, que se amplió a 15.000 a mediados de abril.

Las autoridades nigerinas “celebran (...) la rápida y enérgica reacción de las unidades de la fuerza unificada (...) que llevaron a cabo intensas campañas aéreas en las horas posteriores a los cobardes ataques del 25 de abril de 2026 en Gao, Ménaka y Kidal”, indicó el jueves por la noche el gobierno, al término de un Consejo de Ministros.

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El portavoz de los rebeldes tuaregs malienses del Frente de Liberación de Azawad (FLA), Mohamed Elmaouloud Ramadane, había pedido a Burkina y a Níger “que se mantuvieran al margen de los acontecimientos que se están desarrollando en Malí”, pocas horas después del inicio de los ataques del fin de semana.

El primer ministro maliense, Abdoulaye Maiga, y el presidente del Parlamento, Malick Diaw, asisten al funeral de Estado del ministro de Defensa, Sadio Camara, quien falleció cuando cuatro terroristas suicidas estrellaron un coche bomba contra su residencia en Bamako, Malí, el 30 de abril de 2026. Presidencia de Malí vía Facebook / Imagen cedida vía REUTERS

El jueves, el ministro de Guerra y Defensa de Burkina, el general Célestin Simporé, prometió en nombre de la AES “perseguir” hasta “su último reducto a los asesinos” del ministro de Defensa maliense, durante su funeral en Bamako, la capital de Malí.

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El mismo día, un millar de personas se reunieron en Niamey, la capital de Níger, para expresar su “solidaridad con el pueblo maliense” ante el llamado de organizaciones de la sociedad civil, según imágenes del evento transmitidas en vivo en las redes sociales.

Las autoridades nigerinas acusaron además el jueves por la noche a potencias extranjeras, entre las que destaca Francia, de patrocinar los ataques del sábado en Malí.

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Níger acusa regularmente a Francia de querer desestabilizarlo, lo que París siempre ha negado.

Las autoridades nigerinas cancelaron los tradicionales desfiles del 1 de mayo en todo el país por razones de seguridad.

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(Con información de AFP)