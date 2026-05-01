Política

El video autorreferencial que compartió Milei por el Día del Trabajador

El Presidente les envió un mensaje a los argentinos y difundió una producción que lo tiene a él como protagonista

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El video de Milei por el Día del Trabajador

El presidente Javier Milei difundió un video por el Día del Trabajador. En las imágenes, se ve una animación de un personaje del clásico juego de ladrillos de plástico que tiene el rostro del propio Presidente, viste traje y corbata, y realiza una construcción.

En los ladrillos celestes y blancos que utiliza y terminan conformando la silueta geográfica de la Argentina, se leen las leyendas “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

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Finalmente, aparecen dos mensajes como cierre de la producción audiovisual: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

El video fue acompañado por un mensaje del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

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“MAGA” hace referencia al eslogan “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”). Milei adoptó esta frase inspirándose en el lema utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos: “Make America Great Again”.

“VLLC” significa “Viva la libertad, carajo”. Esta frase es uno de los lemas más representativos del discurso público de Milei y se utiliza habitualmente como grito de cierre en sus actos, entrevistas y mensajes en redes sociales.

Figura LEGO de un hombre con cabello castaño rizado, traje gris, camisa celeste y corbata negra, de pie sobre una superficie oscura con fondo negro
El Milei de plástico que protagoniza el video por el Día del Trabajador que difundió el Presidente

El Día del Trabajador se celebra el 1° de mayo en conmemoración de los llamados Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que, en 1886, impulsó una huelga en Estados Unidos para reclamar la jornada laboral de ocho horas. Durante las protestas, se produjeron enfrentamientos y represión, especialmente tras un incidente violento en la plaza Haymarket de Chicago, donde murieron manifestantes y policías.

En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional estableció el 1° de mayo como día de homenaje a estos trabajadores y símbolo de las luchas laborales. Desde entonces, la fecha se observa en numerosos países como jornada de reivindicación de derechos laborales y reconocimiento a la clase trabajadora.

En Argentina, el mercado laboral muestra una brecha marcada entre la población general y los jóvenes. Mientras la tasa de desocupación se ubica en 7,5%, entre las personas de 14 a 29 años alcanza el 16 por ciento. Asimismo, según datos del INDEC, el 43% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, lo que equivale a cerca de nueve millones de trabajadores sin aportes ni protección social.

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