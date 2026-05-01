Qué necesita el eCommerce para seguir creciendo en Argentina

Según la CACE, los pagos con billetera electrónica pasaron de un 8% a un 20% y las entregas dentro de las 24 horas pasaron del 33% a 37% en el último año

El comercio electrónico en Argentina ha demostrado, una vez más, su capacidad de crecimiento sostenido incluso en contextos desafiantes. Sin embargo, si queremos que ese crecimiento no solo continúe sino que se acelere y se vuelva más inclusivo, es necesario poner el foco en dos grandes dimensiones: ecosistema y la modernización del sistema tributario.

Por un lado, los datos más recientes del sector son claros, las empresas identifican que los principales motores de desarrollo del eCommerce en el país fueron las mejoras en los métodos de pago y el desarrollo de una infraestructura logística amplia y eficiente como la actual. La importancia de poder pagar con cualquier método de pago y la necesidad de que una vez que decidieron la compra la misma llegue en los plazos prometidos.

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La capacidad del eCommerce del país para adaptarse a los cambios tan dinámicos del sector a gran velocidad es destacable. Sólo por citar dos ejemplos, los pagos con billetera electrónica, según lo que relevaron nuestros socios, pasó de un 8% a un 20% y las entregas dentro de las 24 horas pasaron del 33% a 37% en el último año.

Hoy en Argentina coexisten 24 regímenes distintos de IIBB, con una lógica que resulta particularmente problemática para el comercio electrónico

Ahora bien, estos avances conviven con una limitación estructural que condiciona el crecimiento del sector: el esquema actual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).

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Hoy en Argentina coexisten 24 regímenes distintos de este impuesto, con una lógica que resulta particularmente problemática para el comercio electrónico. Al tratarse de un tributo que se aplica en cada etapa de la cadena y no sobre el consumo final, genera un efecto cascada que encarece los productos y distorsiona los precios. Pero el problema no es solo el nivel de carga, sino su complejidad.

El eCommerce, por su propia naturaleza, opera de manera multijurisdiccional. Una misma transacción puede involucrar distintas provincias sin una presencia física clara. En ese contexto, la aplicación del Convenio Multilateral y conceptos como la “presencia digital” generan incertidumbre y una carga administrativa significativa, especialmente para pymes.

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El potencial del eCommerce en Argentina sigue siendo enorme

A esto se suma el impacto de los regímenes de retenciones y percepciones. En la práctica, cada operación digital puede activar múltiples pagos anticipados de IIBB, generando saldos a favor que se acumulan y afectan directamente la liquidez de las empresas.

El resultado es un sistema que penaliza la formalidad. Mientras las operaciones digitales, que son trazables y transparentes, quedan alcanzadas por estos mecanismos, el efectivo, que es menos controlable, muchas veces queda al margen. Esto no solo afecta a las empresas, sino también al propio Estado, que pierde eficiencia recaudatoria al desalentar los canales más fiscalizables.

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Además, se generan asimetrías entre grandes y pequeños jugadores. Las grandes compañías cuentan con herramientas y estructura para gestionar su carga impositiva, pero las pymes enfrentan mayores dificultades para recuperar saldos a favor o adaptarse a múltiples normativas provinciales. Esto termina afectando la competitividad y limita el potencial de crecimiento del ecosistema.

Frente a este escenario, desde el sector proponemos avanzar hacia una simplificación profunda del sistema tributario. Una de las líneas posibles es la unificación de los impuestos al consumo, donde el IVA, por su diseño más transparente y eficiente, pueda absorber tributos distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales. No se trata de aumentar la presión fiscal, sino de hacerla más clara, equitativa y previsible.

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El crecimiento del sector no depende de una sola variable. Es el resultado de decisiones coordinadas entre el sector privado y el público

En paralelo, es clave realizar una reforma de los regímenes de pago anticipado, lo que se traduce en transformar las actuales retenciones y percepciones en mecanismos de captura de información, eliminando la obligación del pago adelantado o “a cuenta” que hoy descapitaliza a las empresas y genera saldos a favor de difícil recuperación.

El potencial del eCommerce en Argentina sigue siendo enorme. No solo como canal de ventas, sino como motor de formalización, inclusión y desarrollo federal. Pero para que ese potencial se materialice, necesitamos un entorno que acompañe: infraestructura moderna, innovación constante y un sistema tributario que deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador.

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El crecimiento del sector no depende de una sola variable. Es el resultado de decisiones coordinadas entre el sector privado y el público. La oportunidad está sobre la mesa. Aprovecharla o no definirá el futuro de la economía digital en el país.

El autor es Director Institucional de CACE

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