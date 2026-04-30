Generación Silver

Crónicas de un Silver en el 2026: cuando el microondas te pide el consentimiento

Hace un año, estando en los EEUU para visitar a mis nietos, me encontré con un viejo amigo que vive allá. Curiosamente lo vi muy poco aggiornado con la tecnología y lo insté a ponerse al día como corresponde a nuestra generación. Ayer recibí un mail de él contándome sus experiencias para no parecer demodé

Guardar
Primer plano de un hombre mayor con pelo y barba grises, vistiendo una chaqueta azul y camiseta morada, ajustándose unas gafas 3D blancas sobre un fondo azul oscuro
Un hombre mayor con gafas 3D simboliza la visión hacia el futuro y los avances en el envejecimiento saludable, tema central del Longevity World Forum 2026 en Madrid.

El asunto del correo era “Cuando el microondas te pide el consentimiento”, y como subtítulo: “​Por un sobreviviente de la era analógica”.

​Ser un “Silver” en pleno 2026 no es para cobardes. Si usted nació cuando los teléfonos tenían cable y “la nube” era algo que anunciaba lluvia, bienvenido al club. Hoy, cruzar los 65 o más no significa sentarse a ver crecer las plantas en el jardín, significa intentar desbloquear la heladera con la mirada mientras el electrodoméstico te juzga en silencio porque tus niveles de colesterol han subido un 2 por ciento.

PUBLICIDAD

​La vida moderna se ha convertido en una yincana tecnológica donde los obstáculos son códigos QR que no se dejan leer y asistentes de voz que parecen tener problemas de audición selectiva. Ayer mismo, intenté encender la cafetera con un comando de voz.

Alexa, el asistente personal de Amazon (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Alexa, el asistente personal de Amazon (REUTERS/Elijah Nouvelage)

—“Alexa, haceme un café“, dije con la autoridad de quien pagó los impuestos en 2001.

PUBLICIDAD

—“Lo siento, Germán”, respondió la voz metálica, “no puedo procesar cafeína hasta que tu reloj inteligente confirme que dormiste al menos seis horas de sueño profundo. Por ahora, te he programado una infusión de valeriana y un podcast sobre meditación cuántica”.

​El problema es que ahora todo es “inteligente”, lo cual nos hace sentir, por contraste, bastante tontos. El otro día fui al supermercado —uno de esos donde ya no hay cajeros, sino sensores que detectan hasta tus pensamientos pecaminosos sobre el chocolate— y me quedé atrapado en la puerta giratoria porque mi aplicación de pago había decidido actualizarse justo en el umbral. Estuve dando vueltas como un hámster en jubilación hasta que un adolescente de 12 años, con pantalones más anchos que su futuro, simplemente tocó un panel invisible y me liberó.

—“Fuerza, abuelo, es el 10G, que a veces laguea”, me dijo.

Yo solo quería un litro de leche, no una lección de física de partículas.

(Imagen Ilustrativa Imagen)
La comunicación por whatsapp - VisualesIA

​El drama de los grupos de WhatsApp

​Pero donde realmente se libra la batalla por la dignidad Silver es en WhatsApp. Hemos pasado de no saber mandar un SMS a ser los reyes del sticker inapropiado. Mi tía abuela, una mujer que antes no decía ni “pucha”, ahora contesta a las noticias de tragedias mundiales con un GIF de un gatito bailando samba porque “los colores eran lindos”.

​Y ni hablemos del uso de los puntos suspensivos. Para un Silver, escribir: “Hola hijo...” no significa que te va a pedir dinero o que alguien ha muerto, es simplemente que le gusta el suspenso dramático. Sin embargo, para mi hijo de 25 años, esos tres puntos son el equivalente a ver a la Parca afilando la guadaña en la puerta de su casa.

​La odisea del gimnasio y el “biohacking”

​Ahora está de moda el “biohacking”. Los Silver de hoy ya no vamos a caminar al parque con alpargatas, concurrimos al gimnasio con dispositivos que miden la saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco y las ganas de vivir. El lunes pasado, mi entrenador —un joven que probablemente cree que los Beatles son una marca de audífonos— me pidió que hiciera una serie de “burpees”.

Una persona realizando 'burpees'. (Freepik)
Una serie de 'burpees' (Freepik)

—“¿Hacer qué?“, pregunté.

—“Es un movimiento funcional, Germán”.

—“Funcional será para vos. A mi edad, si me tiro al suelo es para buscar una billetera o porque me dio un calambre, pero levantarme de un salto requiere una grúa municipal y un permiso de obra”.

​El futuro nos pisa los talones (literalmente)

​Lo más inquietante de este 2026 es la robótica doméstica. Tengo un robot aspirador que se supone que mapea la casa. El problema es que el mío parece tener crisis existenciales. A veces se queda encerrado en el baño chocando contra el bidé y otras veces me persigue por el pasillo como si quisiera reclamar el territorio. Mi mujer dice que es porque le puse nombre (“Pascual”), y que ahora el robot siente que es parte de la familia y quiere participar en las cenas.

En un salón, un robot blanco con pantalla de cara sonriente sirve una bebida a una mujer mayor que lee en un sillón, con un hombre en portátil al fondo y robots de limpieza.
¿Querrá algún día el robot sentarse a la mesa? (Imagen Ilustrativa Infobae)

​Ser Silver hoy es vivir en un episodio de Black Mirror dirigido por Cantinflas. Es intentar mantener la compostura mientras un holograma te explica cómo separar los residuos orgánicos de los plásticos biodegradables de tercera generación. Pero, a pesar de todo, tenemos una ventaja imbatible: nosotros sabemos qué hacer cuando se va la luz. Mientras los jóvenes entran en shock catatónico porque no pueden cargar el móvil, nosotros sacamos las velas, una baraja de cartas y recordamos con una sonrisa que, hace no mucho, el mayor avance tecnológico era que el control remoto tuviera pilas nuevas.

​Así que, si me ven peleando con un cajero automático que insiste en que mi cara no coincide con mi selfie de seguridad, no se rían. Mañana les pasará a ustedes, y espero que, para entonces, los robots tengan al menos un poco más de paciencia.

Temas Relacionados

Mayores de 65Yincana tecnológicaGrupos de WhatsAppBiohackingRobótica domésticaAdultos mayores y tecnologíageneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo influirá el crecimiento de la población senior en la economía de Argentina y América Latina durante las próximas décadas

Cambios notables se avecinan en la región con la presencia activa de silvers impulsando nuevos modelos de trabajo e impacto social. Las proyecciones transforman tanto el consumo como el ámbito financiero regional

Cómo influirá el crecimiento de la población senior en la economía de Argentina y América Latina durante las próximas décadas

Mayores de 65 años: ¿estar solo impacta en la memoria con el tiempo?

Un trabajo de investigación reunió datos sobre salud, envejecimiento y jubilación para comprender cómo influye el aislamiento social en la función cognitiva

Mayores de 65 años: ¿estar solo impacta en la memoria con el tiempo?

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

Investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia descubrieron que ciertos mecanismos celulares permiten a un 30% de adultos mayores mantener intactas sus funciones cognitivas pese a presentar alteraciones cognitivas típicas de la enfermedad

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

El Planetario fue escenario de una charla sobre cómo la nueva longevidad formatea el futuro

Convocados por The Shift, Claudio Zuchovicki, José Eduardo Abadi, Rafael Rofman y Guillermo Capuya reflexionaron sobre el modo en que las ciudades, los gobiernos y las personas deben abrazar el cambio demográfico

El Planetario fue escenario de una charla sobre cómo la nueva longevidad formatea el futuro

Clima extremo y salud: cómo las temperaturas afectan el corazón de los adultos mayores

Un estudio científico reveló que las olas de calor y las bajas temperaturas aumentan los episodios cardiovasculares. Qué se recomienda para reducir el impacto

Clima extremo y salud: cómo las temperaturas afectan el corazón de los adultos mayores
DEPORTES
De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

Cristiano Ronaldo metió un gol clave para Al Nassr y desató el caos: cara a cara con un ex compañero y pelea con los hinchas

Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

TELESHOW
La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: lo habría engañado con su mejor amigo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: lo habría engañado con su mejor amigo

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

Shock total en Gran Hermano: una jugadora quedó expulsada, fue obligada a irse y de inmediato entró su polémica reemplazante

INFOBAE AMÉRICA

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala acciones urgentes para mejorar atención en servicios de maternidad hospitalaria

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala acciones urgentes para mejorar atención en servicios de maternidad hospitalaria

Del terreno vacío al éxito: el huerto comunal San José Obrero, ejemplo de trabajo femenino y desarrollo en Guatemala

Ocho rendiciones, nazis traidores y víctimas anónimas: así terminó realmente la Segunda Guerra Mundial

En Panamá buscan penalizar con cárcel a menores de 14 años y enviar a tratamientos a infractores de 12 y 13 años

Honduras enfrenta nueva amenaza forestal: 80 focos de gorgojo descortezador ya afectan bosques en varias regiones