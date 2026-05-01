Hasta 30 cm de nieve por una tormenta invernal inusual mantienen en alerta amplias zonas de EEUU

La combinación de nieve, temperaturas bajo cero y viento incrementa los riesgos para el transporte y la infraestructura rural de Colorado y Nuevo México. (REUTERS/Brian Snyder)

Una tormenta invernal fuera de temporada mantiene bajo advertencia a extensas áreas de Colorado, Nuevo México, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) desde el 1 de mayo, con previsiones de acumulados de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve en zonas montañosas, según informes del NWS y la NOAA. El fenómeno afecta principalmente a comunidades rurales y a quienes transitan por pasos de montaña, donde la acumulación de nieve y la reducción de la visibilidad incrementan los riesgos en el transporte y las condiciones de desplazamiento se tornan peligrosas.

De acuerdo con la revista estadounidense de actualidad Newsweek, las advertencias de tormenta invernal se extienden sobre las montañas Sangre de Cristo Mountains, las Wet Mountains y la región de Pikes Peak en Colorado, así como sobre zonas elevadas del norte de Nuevo México. Las autoridades meteorológicas subrayan la importancia de estos avisos, ya que la combinación de nieve y temperaturas bajo cero aumenta los riesgos para el transporte, la infraestructura y las actividades agrícolas, especialmente durante los días posteriores al inicio del fenómeno.

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Este episodio de clima invernal tardío se inserta en una secuencia de eventos fuera de lo habitual para la época. Según la NOAA, las Montañas Rocosas y las llanuras del centro de Estados Unidos experimentan ocasionalmente nevadas en mayo, pero la intensidad y extensión actuales generan un impacto considerable en la población y en sectores productivos, como la ganadería y la agricultura.

¿Dónde se concentran las principales advertencias por nieve en Colorado y Nuevo México?

El NWS mantiene bajo advertencia a los condados montañosos de Colorado y Nuevo México, especialmente a aquellas áreas situadas por encima de los 2.300 metros (7.500 pies) de altitud. Las regiones señaladas incluyen las Sangre de Cristo Mountains, las Wet Mountains y el área de Pikes Peak en Colorado, y comunidades del norte de Nuevo México cercanas a la frontera estatal.

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La NOAA indicó que los acumulados pueden superar los 15 centímetros (6 pulgadas) en las cotas más elevadas y alcanzar hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en sectores que sobrepasan los 3.000 metros (10.000 pies). Según datos de la Newsweek, las advertencias también afectan valles y pasos como Raton Pass, ruta clave para el transporte interestatal, y la carretera interestatal I-25 en su tramo más elevado.

Desde el NWS de Albuquerque se comunicó: “La nieve persistirá en las montañas del norte de Nuevo México hasta la noche del viernes, con acumulados que podrían superar los 20 centímetros (8 pulgadas) en zonas puntuales”.

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El NWS subraya que las condiciones de tormenta invernal persisten al menos hasta el viernes, con posibilidad de prolongarse durante el fin de semana. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué medidas de precaución recomiendan las autoridades meteorológicas?

El NWS y la NOAA han emitido una serie de recomendaciones para minimizar el impacto de la tormenta en la movilidad y la seguridad. Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Consultar el estado de las rutas antes de cualquier desplazamiento, sobre todo en áreas montañosas.

Equipar los vehículos con elementos de emergencia, cadenas para nieve y vestimenta térmica adecuada.

Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y reducir la velocidad en pasos de montaña.

Proteger cultivos, sistemas de riego y tuberías expuestas ante el riesgo de congelamiento.

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Desde el NWS Pueblo se informó: “Las condiciones de viaje pueden deteriorarse rápidamente en los tramos elevados, con posibilidad de cierres temporales de rutas y acumulación de nieve sobre la calzada”.

¿Qué efectos tiene la tormenta en el transporte y la infraestructura?

Para el tránsito regional, se prevén complicaciones en los pasos de montaña y rutas que conectan Colorado y Nuevo México. Los reportes de la Newsweek y la NOAA destacan que la visibilidad puede reducirse notablemente por las ráfagas de viento y la intensidad de la nevada, incrementando la probabilidad de accidentes.

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Los equipos estatales de limpieza vial se preparan para operar en los tramos más afectados, mientras que las autoridades locales coordinan el despliegue de recursos de emergencia para asistir a residentes y viajeros. La NOAA informó: “Las acumulaciones de nieve y las temperaturas bajo cero pueden provocar daños en la infraestructura agrícola y en los sistemas de distribución de agua”.

En el ámbito rural, el descenso prolongado de la temperatura representa un riesgo adicional para cultivos y ganado, que requieren protección especial ante las heladas.

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¿Cuál es el pronóstico y cuánto tiempo persistirán las condiciones invernales?

El pronóstico oficial del NWS señala que las condiciones de tormenta invernal permanecerán al menos hasta la noche del viernes 1 de mayo y podrían extenderse durante el fin de semana en las zonas de mayor altitud. Las autoridades meteorológicas prevén que, mientras en las cotas elevadas continuará la caída de nieve, en los valles y áreas urbanas predominan lluvias y temperaturas frías.

En aquellos sectores donde la nieve se acumula, las temperaturas mínimas pueden descender por debajo de 0 ºC (32 ºF) durante varias noches consecutivas, motivo por el cual se han emitido advertencias de congelamiento para la región central y occidental de Estados Unidos, según información de la NOAA.

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Además, los mapas de alerta meteorológica publicados por el NWS permiten visualizar en tiempo real las zonas más afectadas y la evolución del sistema invernal.

Las advertencias meteorológicas afectan especialmente a productores agrícolas y ganaderos, quienes deben proteger cultivos y ganado ante las heladas. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Son habituales las nevadas en mayo en las Montañas Rocosas?

Según la NOAA, aunque las nevadas primaverales no son desconocidas en las Montañas Rocosas, la magnitud y extensión de la tormenta actual superan la media de episodios registrados en las últimas décadas. Las estadísticas históricas muestran que las nevadas tardías suelen concentrarse en altitudes superiores a los 2.000 metros, mientras que en valles y llanuras predominan precipitaciones mixtas o lluvias.

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El evento actual destaca por la amplitud geográfica de las advertencias y la combinación de nieve, viento y bajas temperaturas. La NOAA reporta: “El riesgo de daños en cultivos y de interrupciones en el transporte aumenta cuando la nieve coincide con descensos bruscos de temperatura a comienzos de mayo”.

¿Qué sectores sociales y económicos son los más afectados?

La tormenta afecta principalmente al sector agrícola, el transporte y la población rural de Colorado y Nuevo México. La acumulación de nieve y las heladas imponen desafíos a los productores agrícolas, quienes enfrentan la posibilidad de daños en siembras recientes y necesitan resguardar animales en establos acondicionados.

Las autoridades locales coordinan la entrega de insumos y recomiendan a los productores “proteger cultivos y sistemas de riego, además de revisar el estado de la maquinaria agrícola ante la previsión de heladas”, según información de la NOAA.

En las áreas urbanas, la atención se centra en la protección de tuberías, el suministro regular de agua y la prevención de cortes en los sistemas de calefacción.

¿Qué recomendaciones están vigentes para la población ante la persistencia del fenómeno?

El NWS y la NOAA insisten en la importancia de acceder a información actualizada a través de canales oficiales y de ajustar las rutinas diarias a las condiciones meteorológicas. Las autoridades estatales aconsejan limitar los desplazamientos a lo estrictamente necesario, especialmente en áreas montañosas y rutas expuestas a acumulaciones de nieve.

Para los residentes urbanos, las recomendaciones incluyen revisar el aislamiento de viviendas, proteger plantas sensibles y mantener en funcionamiento los sistemas de calefacción. En las comunidades rurales, se prioriza la vigilancia del ganado y la protección de forrajes.

Se recalca que el seguimiento del pronóstico actualizado y la consulta de mapas de alerta meteorológica son esenciales para reducir riesgos y evitar incidentes mientras se mantengan las condiciones de tormenta.

¿Qué se espera para los próximos días en la región?

Los modelos meteorológicos del NWS apuntan a una disminución progresiva de la intensidad de la nevada hacia el fin de semana, con temperaturas que tenderían a normalizarse en la mayor parte de Colorado y Nuevo México a partir del lunes. Los riesgos de congelamiento y los efectos residuales de la tormenta podrían persistir en zonas de mayor altitud y en áreas rurales alejadas.

La NOAA recomienda mantener la vigilancia meteorológica y la preparación ante la posibilidad de nuevos episodios de clima adverso durante la primera quincena de mayo.