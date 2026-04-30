Generación Silver

De la prostitución legal en Rosario al florecimiento de un barrio: la historia de Pichincha narrada por una docente jubilada

Antiguos reglamentos, historias no contadas y la persistencia de la trata de mujeres emergen en relatos actuales. Una reconstrucción intergeneracional inaugura otros modos de mirar el territorio

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La imagen muestra a Marta Pareja sonriendo junto a un pasillo histórico con paredes de azulejos marrones, azules, y una puerta de madera tallada al fondo
La autora Marta Pareja presenta ‘Secretos de Pichincha’, un libro basado en testimonios reales de vecinos y personajes de Rosario.

La obra literaria y sonora de Marta Pareja centra su mirada en la historia de un territorio profundamente marcado por el pasado y las luchas colectivas: el barrio Pichincha de la ciudad de Rosario.

A través de su libro Secretos de Pichincha y la experiencia en su pódcast, Pareja, docente jubilada, recupera voces y memorias para iluminar el proceso de transformación social y cultural de una zona estigmatizada por décadas, mientras impulsa la reconstrucción de la memoria colectiva y el cuestionamiento de los prejuicios que asociaron al territorio con el delito y la marginalidad.

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Durante las primeras décadas del siglo XX, Pichincha fue epicentro de un sistema de prostitución reglamentada. Las políticas municipales de Rosario diseñaron el barrio como el mayor núcleo prostibulario local hasta la abolición del régimen en 1932.

Fotografía tomada por Antonio Berni en los burdeles de la calle Pichincha de Rosario en 1932. Archivo Fundación Berni
Fotografía tomada por Antonio Berni en los burdeles de la calle Pichincha de Rosario en 1932. Archivo Fundación Berni

En este período, el municipio dispuso la concentración de casas de tolerancia y desplazó estos establecimientos desde sectores céntricos hacia perímetros específicos, con normas arquitectónicas y de convivencia estrictas. Estos reglamentos exigían a los burdeles reunir ciertas condiciones como autorizar un máximo de 25 mujeres por local y someterlas a registros sanitarios y policiales semanales.

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La delimitación urbana convirtió a Pichincha en un objeto de control estatal y social. Vestigios de aquel tiempo permanecen en la arquitectura: edificaciones como el Paraíso, ahora Hotel Ideal en Pichincha 68 bis, y el antiguo Café Royal en Suipacha 150, fueron originalmente diseñadas para albergar burdeles y, en algunos casos, transformadas en hoteles o talleres familiares.

El relato de Marta Pareja parte de vivencias personales y de la observación atenta de los cambios del barrio. “Mis padres tenían farmacia en este barrio en la década del 50, era testigo de las historias que los vecinos compartían, de sus alegrías y tristezas”, relata Pareja.

Marta Pareja. Entre burdeles, tango y poder: el drama de las mujeres explotadas en Rosario y la historia de Pichincha narrada por una docente jubilada.
El libro destaca la historia de Raquel Lieberman, reconocida por denunciar a los proxenetas y salvar a muchas mujeres en Pichincha.

Su proyecto nació del contacto directo con antiguas y nuevas generaciones. Recorrió las calles, entrevistó a vecinos, recopiló fotografías y reconstruyó un mosaico de testimonios. Esta experiencia le permitió distinguir las trayectorias de mujeres que eligieron la prostitución como forma de supervivencia y la tragedia de las muchas engañadas por redes como la Zwi Migdal, dedicada a la trata de mujeres bajo la apariencia de matrimonio y que, según registros históricos, operó entre 1906 y 1937 en Argentina.

El barrio era, en palabras de Pareja, “vapuleado, singular, despreciado”, y hoy es un centro nocturno y gastronómico, frecuentado por jóvenes y familias. Secretos de Pichincha busca tender lazos intergeneracionales y exponer la distancia entre ese pasado oscuro y el presente, donde, según describe, “ya no se abusa de las mujeres”.

La autora rescata tanto figuras históricas de lucha, como Raquel Lieberman, como anécdotas de personajes populares, entre ellas las carencias de la infancia de Alberto “Negro” Olmedo y las tertulias en bodegones icónicos como El Resorte. Estas crónicas buscan dar voz a quienes desafiaron estructuras opresivas y preservar el clima social y generacional que define la memoria colectiva de la zona, destacando especialmente la mesa larga de El Resorte, donde la figura del escritor Daniel Briguet —descrito como un “romántico”— compartía espacio con personajes locales.

Estatua de bronce de un hombre sentado en un banco de parque, con cinta de seguridad amarilla cruzada, sobre un fondo de vegetación verde
El relato sobre la infancia de Alberto 'Negro' Olmedo expone las dificultades alimentarias y formas de supervivencia en el barrio.

Además de su enfoque histórico, el libro destaca la evolución contemporánea del barrio a través de emprendimientos sostenibles que fomentan la economía circular. Bares que no solo funcionan como un punto de encuentro intergeneracional, sino que colaboran con talleres que emplean a personas con discapacidad para reutilizar materiales.

De este modo, la obra de Pareja conecta el pasado de instituciones tradicionales con el legado de figuras como Briguet —quien saltó a la popularidad nacional por su icónica actuación en la película El asadito—, vinculando esa bohemia intelectual con un presente de renovación comercial y compromiso social arraigado en la identidad de Pichincha.

Fotografía antigua y descolorida de una mujer joven con cabello oscuro, suéter burdeos y pantalones, sosteniendo dos bebés y con un niño pequeño vestido de amarillo al frente
Las historias orales recogidas por Pareja reflejan la identidad y la memoria colectiva del barrio rosarino.

La autora reconoce en su libro el aporte ineludible de quienes compartieron relatos y de su tutora Raquel Miño. Para Pareja, los relatos y el diálogo entre generaciones cumplen un papel decisivo: “Sirven para fortalecer vínculos, aprender, transformar la realidad y compartir experiencias”.

La trata de mujeres y la memoria reconstruida desde el arte y la escritura

El fenómeno de la trata de mujeres en Rosario mantiene legado y debate abierto. La Zwi Migdal, descrita por Pareja y documentada en fuentes judiciales y periodísticas nacionales, funcionaba captando jóvenes en situación de vulnerabilidad de aldeas del este europeo bajo falsas promesas.

Pareja observa que, históricamente, el barrio significó un límite: “No se podía cruzar por calle Ovidio Lagos porque se entraba en la ‘casa del pecado’. Hoy hay esplendor y alegría”.

Lectores y oyentes han respondido a Secretos de Pichincha con reconocimiento y empatía. Según datos proporcionados por la autora, numerosos testimonios provenientes tanto del público general como de colectivos históricos dan cuenta de una “escucha activa, cambios de ideas y de experiencias, memoria y empatía”, según recoge Pareja.

Fotos Feria del Libro - Maximiliano Luna
Se viene la presentación de "Secretos de Pichincha" en el stand de Santa Fe en la Feria del Libro.

El libro fue invitado a exhibirse en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires prevista para 2026, en la Feria del Libro de Santa Fe y en la Feria Internacional del Libro de Rosario, dentro del espacio asignado para el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

Un legado vivo: pódcast, memoria y resistencia al edadismo

La labor de Marta Pareja como podcaster es, según sus propias palabras, un ejercicio de resistencia ante los prejuicios sobre la vejez y la jubilación. Su testimonio exhibe que la madurez puede ser etapa de reinvención y aprendizaje: “Todavía hay posibilidades de ser feliz”, afirma, y sostiene con énfasis la consigna ‘¡Abajo el edadismo!’.

Desde su infancia, Pareja eligió el camino docente: “De muy pequeña, cinco o seis años, sentí la necesidad de ser docente”, afirma. Pese a la presión familiar que la instaba a continuar la carrera farmacéutica, su vocación la orientó a formarse como profesora en filosofía y pedagogía.

La relación entre el pódcast y el libro es, como señala la autora, “vital para vincular a personas de distintas generaciones”, crear aprendizaje y fortalecer lazos. Las historias de Pichincha se presentan como un nexo temporal entre el pasado y la actualidad, invitando a la reflexión sobre el papel de la memoria, la solidaridad y la transformación social.

Secretos de Pichincha y su extensión en formato sonoro constituyen un aporte notable a la recuperación del pasado reciente y el entendimiento de las huellas que el territorio imprime en sus habitantes.

Pasillo interior con paredes cubiertas de azulejos marrones y detalles azules, un piso con patrones geométricos, una puerta doble de madera oscura al fondo y una lámpara de araña colgante
Secretos de Pichincha documenta historias inéditas sobre comercios emblemáticos como la farmacia Fareja y la sociedad italiana Umberto Primo.

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