Tenso momento en un Congreso de FIFA: Gianni Infantino intentó reunir a los representantes del fútbol de Palestina e Israel

El incómodo momento de Gianni Infantino con los presidentes del fútbol de Palestina e Israel

En el Congreso anual de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) celebrado este jueves en Vancouver, Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, rechazó saludar al vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Suliman, a pesar de la insistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien buscaba proyectar una imagen de cooperación a pocos días del Mundial 2026 y en medio de la intensificación de la guerra en Medio Oriente. Este episodio expuso la persistente distancia política y deportiva entre ambos países, especialmente tras la reciente decisión de la FIFA de no suspender a Israel de sus competencias.

Durante el evento en el Centro de Convenciones de Vancouver, la tensión se elevó luego de los discursos de ambos directivos. Infantino solicitó expresamente que Rajoub y Suliman subieran juntos al escenario para un gesto de acercamiento. Suliman, vicepresidente israelí, se aproximó cabizbajo y permaneció en un extremo, mientras Rajoub protestó en voz alta, accediendo únicamente a estar presente pero sin estrechar la mano de su contraparte. Finalmente, Rajoub se apartó sin intercambiar palabra con Suliman, incluso bajo la presión pública del titular de la FIFA.

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Infantino, en un llamado a la colaboración, expresó su expectativa pública: “Presidente Rajoub, vicepresidente Suliman: trabajemos juntos. Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños. Trabajemos juntos para eso”.

Posterior al incidente en el escenario, Rajoub argumentó su actitud ante periodistas: se preguntó si Israel “tiene derecho siquiera a formar parte de la FIFA”. El presidente palestino se manifestó respetuoso de los procedimientos legales de la organización internacional, pero insistió: “Creo que es momento de entender que Israel debería ser sancionado por las violaciones de los estatutos de la FIFA, de los derechos humanos”.

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Infantino intentó reunir a los titulares del fútbol de Israel y Palestina, pero no consiguió que se estrecharan la mano (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Por su parte, Yariv Teper, secretario general interino de la Asociación de Fútbol de Israel, no respondió directamente a las declaraciones de Rajoub. Sin embargo, transmitió una disposición a cooperar: “Estamos en el Congreso de la FIFA. Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones, y esa es nuestra misión”.

En el Congreso, Rajoub exigió a la FIFA que considere las denuncias presentadas por la Asociación Palestina de Fútbol acerca del incumplimiento por parte de Israel de la normativa antidiscriminación. Según Rajoub, el Estado israelí permite la participación de clubes con sede en asentamientos en Cisjordania en las ligas nacionales, lo que, desde la perspectiva palestina, constituye una violación de los estatutos de la FIFA. El dirigente palestino anunció, además, que la cuestión sería presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tras la resolución adoptada por la FIFA en marzo, que optó por no suspender a Israel aduciendo la complejidad y el estatus legal todavía indeterminado de Cisjordania.

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En paralelo, la FIFA impuso una multa de USD 190.000 a la Asociación de Fútbol de Israel, ligada a “discriminación y abuso racista”, sumado a cargos por “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”, en relación con un caso independiente vinculado a uno de sus clubes. AP documentó que esta sanción surge en medio de investigaciones disciplinarias más amplias iniciadas hace un año y medio, impulsadas por objeciones reiteradas de la federación palestina.

El momento en que Jibril Rajoub, presidente de la asociación palestina de fútbol, abandona el escenario en el Congreso de la FIFA en Vancouver (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Durante años, las autoridades deportivas palestinas han sostenido que Israel viola los estatutos de la FIFA al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania participen en sus ligas nacionales. La apertura de una investigación hace 18 meses respondió a sucesivas quejas sobre este punto. La tensión entre ambas federaciones se ha mantenido, sin resolverse mediante las instancias deportivas internacionales.

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El liderazgo de la FIFA también se encuentra bajo la lupa del contexto político, dado que Gianni Infantino ha manifestado afinidad en reiteradas ocasiones con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y aliado cercano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tanto durante la guerra contra Irán como en los meses más recientes de enfrentamientos con Hamas en la Franja de Gaza.

El comunicado de la FIFA sobre las declaraciones de la Federación Palestina de Fútbol y de la Federación Israelí de Fútbol

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El Congreso de la FIFA escuchó las declaraciones de la Federación Palestina de Fútbol (PFA) y de la Federación Israelí de Fútbol (IFA). En este contexto, el presidente Infantino rindió homenaje a las víctimas inocentes de la violencia en la región e insistió en la importancia de utilizar el fútbol para tender puentes.

Las instancias correspondientes de la FIFA trataron la propuesta inicial presentada por la PFA.

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“No deben olvidar que sus dos federaciones cuentan con los mismos derechos: el derecho de organizar fútbol en sus respectivos territorios, el derecho de representar a sus países en los escenarios internacionales y el derecho y el deber de inculcar a sus hijos la pasión por el fútbol y el respeto mutuo”, concluyó Infantino.