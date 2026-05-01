Rocío Igarzábal y Milton Cámara se casaron por civil en una ceremonia íntima y emotiva: “Viva el amor”

El look de Rocío Igarzábal, con conjunto claro y zapatillas bajas, reforzó la estética luminosa y descontracturada del festejo familia

La celebración de Rocío Igarzábal y Milton Cámara destacó por su sencillez y cercanía. El matrimonio civil, realizado tras más de una década de relación, reunió solo a familiares y amistades muy próximas, en un ambiente distendido y repleto de gestos espontáneos.

A la salida del registro civil, las imágenes revelan el clima de alegría: ambos lucen sonrisas plenas, mientras son recibidos por una lluvia de papelitos de colores. Su hija Lupe aparece en cada escena, acompañando los pasos de sus padres y atrayendo la atención de todos los presentes.

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La pareja, conocida por su bajo perfil, optó por una ceremonia alejada de los circuitos mediáticos y las producciones multitudinarias. En el registro civil, el grupo reducido de invitados —incluidas amigas que firmaron como testigos— vistió tonos pastel, sumándose así a la estética luminosa y relajada del evento.

La boda civil de la exCasiÁngeles Rocío Igarzábal refleja un estilo de vida bajo perfil y la elección de la autenticidad en su historia de amor

La elección de vestuario marcó el tono del encuentro. Rocío Igarzábal eligió un conjunto en tonos claros, con blazer, falda y zapatos bajos, alineando su imagen a la atmósfera descontracturada de la jornada. Por su parte, Milton Cámara apostó por un traje oscuro sin corbata, reforzando el aire informal pero elegante.

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Las postales compartidas en redes sociales muestran desde el momento formal de la firma hasta escenas al aire libre, donde los recién casados posan entre abrazos y muestras de afecto. En una de sus historias, la actriz resumió el espíritu del día con una frase breve: “Viva el amor”.

El matrimonio civil marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la pareja tras más de doce años de relación consolidada

Las redes sociales de Rocío Igarzábal sirvieron como ventana para quienes no formaron parte presencialmente. En las imágenes destaca la complicidad de la pareja y el protagonismo de la pequeña Lupe, quien aparece en cada instante clave, desde las fotos protocolares hasta los juegos en los jardines.

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Cumplieron su deseo después de más de una década juntos

Doce años de relación forman parte del trasfondo de la celebración. El vínculo tuvo su punto de partida en México, país que quedó asociado a los comienzos de la historia compartida. Con el paso del tiempo, la llegada de su hija consolidó el proyecto familiar, atravesando distintas etapas personales y profesionales, a lo largo de la relación.

La propuesta de matrimonio, lejos del artificio, se dio en septiembre de 2024 durante unas vacaciones familiares en Playa del Carmen. Ese destino —el mismo donde se conocieron— fue elegido para sellar el compromiso. Para la pareja, el gesto tuvo un valor simbólico que reforzó el sentido de naturalidad y paciencia que marcó su historia de amor.

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Sin cámaras ni grandes escenarios, la celebración familiar y los gestos que marcaron la unión civil de la ex Casi Ángeles Rocío Igarzábal y Milton Cámara

Durante la jornada, la presencia de sus seres queridos resultó fundamental. Las imágenes muestran a los testigos y amigos cercanos acompañando cada paso, desde la entrada al registro civil hasta los festejos posteriores. La atmósfera cálida y relajada fue un reflejo de la dinámica familiar y de la elección consciente de un festejo íntimo.

En forma paralela, la pareja eligió no hacer declaraciones públicas extensas ni abrir las puertas a los medios, priorizando la privacidad y el disfrute personal. La celebración fue pensada como un espacio de encuentro y reafirmación de la historia que comparten desde hace más de una década.

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Cande, Lali y Mery con Rochi Igarzábal y la China Suárez, Casi Ángeles

La elección de una boda sencilla y cercana refleja la personalidad de ambos y el modo en que han elegido construir su relación. El evento, lejos de los grandes escenarios y la exposición mediática, se vivió como una celebración de la intimidad y la complicidad familiar.

La jornada quedó registrada en imágenes que priorizan los gestos espontáneos, el cariño compartido y la participación central de la pequeña Lupe, consolidando así un nuevo capítulo, de los más centrales, en la historia de la familia que forman Rocío, Milton y Lupe.

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