El Banco Central de Costa Rica recorta la proyección de crecimiento económico para 2026 al 3.5% ante el impacto del conflicto en Medio Oriente

Manos anónimas cuentan billetes de Costa Rica rodeadas de montones de arroz, maíz, una botella de petróleo y el logo del Banco Central, ilustrando la economía y el valor de los recursos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección de crecimiento económico de Costa Rica para 2026 fue ajustada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que ahora espera una expansión del 3.5 %, un recorte de 0,3 puntos porcentuales respecto a su pronóstico anterior, informa una nota de la agencia EFE.

Esta revisión responde al impacto de un entorno internacional más incierto, agravado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado a finales de febrero.

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El BCCR informó que, aunque la economía local continuará creciendo en el periodo 2026-2027, el ritmo será más lento que lo anticipado meses atrás.

El informe oficial- citado por EFE- detalla que la economía mundial presentó condiciones favorables en el primer bimestre del año; no obstante, el estallido del conflicto alteró considerablemente el panorama global.

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Los efectos negativos se manifestaron de inmediato en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios de materias primas como el petróleo y los granos básicos.

Durante el primer trimestre de 2026, la producción costarricense registró un 4.6 % de crecimiento, con todas las actividades económicas mostrando variaciones interanuales positivas.

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El Banco Central anticipa que la demanda interna continuará impulsando el crecimiento, aunque con menor vigor a lo largo del año.

El BCCR informó que, aunque la economía local continuará creciendo en el periodo 2026-2027, el ritmo será más lento que lo anticipado meses atrás. Cortesía: La Fortuna Costa Rica

El principal motivo para la revisión a la baja del crecimiento económico de Costa Rica, según el Banco Central, fue el deterioro de las condiciones externas luego del inicio del conflicto armado en Medio Oriente.

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Este contexto provocó volatilidad en los mercados y un encarecimiento de insumos clave, lo que llevó a un reajuste en las expectativas de expansión.

En relación con la inflación, el BCCR estima que seguirá en terreno negativo durante la primera mitad de 2026. Se prevé que recién en el último trimestre del año retorne al rango meta de entre 2 % y 4 %, tras más de treinta meses de cifras negativas.

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Esta situación originó críticas desde distintos sectores sobre el manejo macroeconómico y demandas para que la autoridad monetaria reduzca la tasa de política, establecida en 3.5 % desde inicios de año.

Un gráfico económico descendente y el logo del Banco Central de Costa Rica son visibles sobre una mesa de madera clara, con una bandera costarricense y una calculadora en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito fiscal, el informe señala que la deuda pública permanecerá por encima del 60 % del Producto Interno Bruto en 2026. El Banco Central atribuye esta persistencia al deterioro de las finanzas del Gobierno Central, vinculado a la caída en los ingresos tributarios y el aumento del gasto total, especialmente en el pago de intereses.

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Las proyecciones internacionales

Las estimaciones para el crecimiento económico de Costa Rica en 2026 difieren según el organismo consultado: el Banco Mundial anticipa un avance del 3.6% en el PIB costarricense ese año, en tanto que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su previsión a 3.5% en su último Informe de Política Monetaria de abril, lo que implica un recorte de 0.3 puntos porcentuales respecto al pronóstico previo, según datos de La Nación y Delfino.cr.

Una tendencia de desaceleración es advertida también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que asigna un crecimiento de 3.5% en 2026 y lo reduce a 3.4% para 2027. Según publica OCDE.org, el organismo atribuye este menor ritmo al aumento de aranceles en las exportaciones hacia Estados Unidos.

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El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) proyecta los valores más altos, ubicando la expansión económica entre 4.3% y 4.8% en 2026, de acuerdo con La Nación.

El desempeño estará condicionado, según advierten las fuentes citadas, por factores como la desaceleración de la demanda externa y el retiro de empresas de inversión extranjera directa, aunque se prevé que servicios empresariales y manufactura avanzada ejercerán un rol central como motores del crecimiento, conforme recoge Crhoy.com.

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