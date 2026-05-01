El secreto de Tokio: el entrenamiento de una experta de 81 años para blindar el cuerpo contra caídas

La rutina supina de Yoriko Atomi mejora el equilibrio y la agilidad en solo dos semanas, según estudios japoneses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva rutina de ejercicio supino diseñada por la científica japonesa Yoriko Atomi, de 81 años, ha captado la atención internacional tras demostrar que puede mejorar el equilibrio y la agilidad en tan solo dos semanas. El método, analizado recientemente y presentado en The Times, consiste en ejercicios sencillos realizados completamente tumbado boca arriba, sin necesidad de equipos ni levantarse del suelo.

La rutina desarrollada por Atomi se basa en contraer grupos musculares específicos y realizar movimientos de los dedos de los pies siguiendo patrones determinados. Esta propuesta, que puede ser practicada en apenas diez minutos diarios, ha mostrado beneficios medibles en la flexibilidad, el equilibrio y la agilidad, según investigadores japoneses citados en The Times y cuyos resultados fueron publicados en la revista científica PLOS One.

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El método, analizado por el equipo de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, requiere ejecutar movimientos tumbado en el suelo, excluyendo ejercicios convencionales como abdominales y planchas. No hace falta levantar la espalda ni usar pesas, lo que posibilita su práctica a personas de todas las edades, incluidas aquellas con limitada movilidad o que no pueden estar de pie mucho tiempo.

Investigadores de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio comprobaron los beneficios de la rutina, publicada en la revista PLOS One (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento se compone de acciones como tensar determinados músculos, alternar movimientos de los dedos y activar áreas corporales definidas. Según lo recogido por The Times, los expertos indicaron que puede realizarse tras despertar en la mañana o después de pasar por el baño. Incluso dedicar solo un minuto diario sería suficiente para obtener sus beneficios siempre que se mantenga un hábito constante.

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Beneficios científicos de la rutina de ejercicio supino

Científicos llevaron a cabo un ensayo controlado en el que participaron dos grupos aleatorios de hombres sanos durante dos semanas. Un grupo siguió el régimen diario de ejercicios supinos, mientras el otro mantuvo su estilo de vida habitual. Al inicio y al final del período, todos realizaron pruebas físicas como abdominales, salto de longitud, pruebas laterales y carrera de 50 metros.

La evaluación de la estabilidad incluyó la medición del “balanceo” del torso y la precisión en el control corporal durante los ejercicios. En una fase posterior, 22 participantes —hombres y mujeres— realizaron la misma rutina, siendo evaluados con acelerómetros que midieron el control del equilibrio en cabeza, espalda, pelvis y tobillos durante movimientos laterales.

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De acuerdo con los resultados recogidos por The Times, quienes siguieron la rutina de ejercicio supino mostraron mejoras notables en la flexibilidad, agilidad y equilibrio estático. Los participantes lograron reducir el movimiento involuntario del torso y mejorar el control de cabeza y espalda en las pruebas. Aunque no se observaron aumentos en la fuerza máxima, sí hubo un mejor rendimiento en saltos laterales y mayor eficacia en la coordinación muscular por adaptación del sistema nervioso.

Los participantes que siguieron la rutina de ejercicios supinos mejoraron notablemente su flexibilidad, agilidad y equilibrio según The Times (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos y recomendaciones de la científica japonesa

La profesora Yoriko Atomi indicó en The Times que esta rutina resulta especialmente útil para adultos a partir de los 40 años, personas mayores y trabajadores de oficina. Subrayó que un control adecuado del cuerpo no solo fortalece la musculatura, sino que también disminuye el riesgo de lesiones por caídas, un tema de creciente preocupación en sociedades envejecidas.

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Atomi detalló que la creación de esta rutina se inspiró en su propia experiencia lidiando con molestias articulares, como dolores en rodillas y zona lumbar. Resaltó que sigue practicando los ejercicios cada mañana y sugirió que otros adopten este hábito, aunque dispongan de poco tiempo. Añadió que el método puede integrarse en programas de rehabilitación postlesión, debido a la facilidad y seguridad que ofrece la práctica en suelo firme.

Como explicó la científica japonesa al medio británico, el control del torso es esencial, ya que representa cerca de la mitad del peso corporal y resulta complejo de estabilizar. Este factor contribuye a caídas y a problemas articulares característicos de la especie humana. Atomi señaló que perfeccionar el equilibrio no solo eleva la agilidad, sino que también mejora la ejecución de habilidades motoras necesarias para la vida cotidiana.

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Cómo el ejercicio supino mejora el equilibrio y la postura

El fundamento de esta rutina reside en la activación de músculos específicos que no suelen involucrarse plenamente en los ejercicios de pie. Según detalló Atomi, las prácticas supinas permiten desafiar el control postural sin recurrir a los músculos erectores de la columna, normalmente responsables de la posición vertical. De este modo, se favorece el fortalecimiento de otros grupos del núcleo muscular vinculados con la estabilidad y el equilibrio del tronco.

La activación de diferentes áreas del núcleo contribuye a una mejor postura y evita sobrecargas en la columna vertebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La científica japonesa afirma que, al reducir el énfasis en los músculos verticales de la columna, el sistema nervioso puede reaprender a coordinar la postura de forma más precisa y eficiente. The Times indicó que, gracias a estos movimientos simplificados y el menor riesgo de sobrecarga articular, la rutina es una opción adecuada para personas de cualquier edad.

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La mayor ventaja detectada en los experimentos radica en enseñar al cuerpo a emplear su musculatura de manera coordinada y segura, disminuyendo el riesgo de desestabilización durante el movimiento. Entrenar la movilidad desde la posición supina contribuye a mantener la postura estable y a prevenir tanto caídas inesperadas como lesiones asociadas a compensaciones incorrectas.

La propuesta de ejercicios liderada por Atomi representa una alternativa práctica para quienes buscan mejorar su equilibrio y bienestar físico sin grandes esfuerzos ni dependencia de equipamiento especializado. La regularidad, incluso con minutos breves tras despertar, puede marcar la diferencia en la coordinación y la seguridad corporal a largo plazo.

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