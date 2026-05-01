“Lo vi convertirse en una superestrella y sentí que no se lo merecía”, admitió Kevin-Prince Boateng sobre su hermano Jérôme

Ambos hermanos iniciaron sus carreras futbolísticas en la cantera del Hertha Berlín antes de saltar a la élite mundial

La historia de los hermanos Boateng está marcada por la distancia y la competencia desde sus primeros años. Hijos de Prince Boateng, un inmigrante ghanés que se trasladó a Berlín en 1981, ambos nacieron en la capital alemana con apenas un año de diferencia: Kevin-Prince en 1987 y Jérôme en 1988. Sin embargo, crecieron en entornos distintos, ya que son hermanos solo por parte de padre y cada uno fue criado por su respectiva madre.

Kevin-Prince vivió su infancia en un barrio humilde junto a su madre, mientras que su hermano lo hizo en un entorno más acomodado de la capital alemana. A pesar de estas diferencias, ambos compartieron los primeros pasos en el fútbol al ingresar a la cantera del Hertha Berlín, donde comenzaron a forjar sus carreras.

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Kevin-Prince Boateng optó por representar a Ghana tras jugar en selecciones juveniles de Alemania y destacó en clubes europeos como AC Milan (AP Foto/Emilio Andreoli, archivo)

Una vez consolidados en el fútbol mundial, cada uno eligió representar a una nación diferente en el ámbito internacional. Jérôme se afianzó como un pilar de la selección de Alemania, con la que alcanzó el Mundial de Brasil 2014.

Por su parte, Kevin-Prince optó por defender los colores de Ghana, el país de origen de su padre, después de haber jugado para las selecciones juveniles alemanas. Esta decisión los llevó a enfrentarse en dos ocasiones en Mundiales, un hecho inédito que los situó en la historia de la competición como los primeros hermanos que se enfrentaron defendiendo países distintos.

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Jérôme Boateng se consolidó como figura clave de la selección alemana y del Bayern Múnich, ganando títulos como la Champions League (Miguel A. Lopes/Pool via REUTERS)

Cada uno, a su ritmo, desarrolló carreras futbolísticas importantes. El alemán se volvió uno de los defensores más regulares de la Bundesliga y, en especial, del Bayern Múnich. En este club alcanzó la cima del fútbol europeo, ganando la Champions League y siendo parte de los equipos que lograron el triplete en 2013 y 2020. Además, su carrera internacional con la selección alemana incluyó 76 partidos entre 2009 y 2018.

Por su parte, el ghanés vivió una trayectoria marcada por el talento y la irregularidad. Tras despuntar en la cantera del Hertha Berlín, jugó en clubes como Tottenham, Borussia Dortmund, AC Milan, Schalke, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina y Beşiktaş. Su paso por el Milan fue uno de los más destacados, llegando a conquistar la Serie A.

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Los Boateng hicieron historia al ser los primeros hermanos en enfrentarse en un Mundial, defendiendo países distintos

A nivel internacional, Kevin-Prince eligió jugar por el país africano tras haber representado a Alemania en categorías juveniles, una decisión que llegó después de quedar fuera de la Eurocopa Sub-21 por un acto de indisciplina. En el campo, ambos mostraron profesionalidad, aunque sus caminos fuera del terreno de juego reflejaron diferencias marcadas por el entorno social, las oportunidades y las decisiones personales.

La relación entre Kevin-Prince y Jerome Boateng

La distancia entre ambos ha sido un tema recurrente en la vida de ambos. En el podcast The Unscripted Show, conducido por el exjugador de la NRL Josh Mansour, Kevin-Prince abordó públicamente la compleja relación familiar. “Nunca tuvimos una buena relación porque éramos muy opuestos y competíamos mucho”, destacó el ghanés. La rivalidad y las diferencias de personalidad, explicó, marcaron desde el principio el vínculo entre ellos.

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Kevin-Prince Boateng reconoció haber sentido resentimiento por el éxito de su hermano y buscó pedirle perdón pese a la falta de conexión (REUTERS/Annegret)

Kevin-Prince fue directo al referirse al éxito de Jérôme: “Lo vi convertirse en una superestrella y sentí que no se lo merecía”. Con estas declaraciones, el exfutbolista expuso la raíz de un resentimiento que, según admitió, arrastra desde hace años y que se intensificó conforme las trayectorias deportivas de ambos tomaron caminos tan distintos.

El impacto de estas palabras fue inmediato y generó reacciones en el mundo del deporte. La sinceridad con la que Kevin-Prince relató la falta de conexión con su hermano aportó una perspectiva poco habitual sobre la vida privada de figuras públicas. Incluso, cuando se convirtieron en los primeros hermanos en la historia del Mundial en enfrentarse, aseguró que “fue el saludo más frío del mundo”.

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Jerome (Alemania) saluda a Kevin-Prince (Ghana) en el Mundial Brasil 2014 (Grosby)

En el programa, también profundizó en sus emociones respecto al vínculo con su hermano. Admitió que la distancia no solo fue consecuencia de la rivalidad deportiva, sino también de un proceso interno de frustración y autocrítica. “Como yo era el que daba malos pasos, él podía seguirme y evitarlos, así que le abrí el camino. Por eso sentí que no se lo merecía, eso me amargó”, confesó, mostrando una visión personal marcada por el arrepentimiento y el reconocimiento de sus propias decisiones.

Asimismo, Boateng relató que, a pesar de las circunstancias, intentó resolver el distanciamiento. “Le pedí perdón, por si alguna vez sentí envidia o no reconocí su mérito, pero seguimos sin tener conexión entre nosotros”.

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