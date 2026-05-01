Ronen Suarc reveló sus deseos de ser padre y expuso sus temores: “La esperanza nunca se pierde”

Ronen Suarc reveló que quiere ser papá de cara a los 50 años: "Adoptar es la primera opción"

La vida de Ronen Suarc dio un giro radical en 2019, cuando decidió dejar Argentina y mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Ahora, instalado en Nueva York y cerca de cumplir 50 años, el periodista y actor argentino confesó públicamente su mayor anhelo: quiere convertirse en papá, aunque reconoce que el camino está lleno de obstáculos.

La revelación surgió en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde habló sin rodeos sobre sus inquietudes y las barreras que enfrenta para formar una familia. “Esto es algo que vengo pensando hace bastante tiempo y es momento de contárselos: quiero ser papá”, expresó Suarc, dando inicio a un sincero relato sobre sus emociones y dudas.

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El periodista reconoció que la decisión no es sencilla y que las alternativas se presentan complejas. “Estuve averiguando, las opciones se ven un poco complicadas, pero la esperanza nunca se pierde. Los mantendré informados. Gracias por todo el amor que me dan siempre”, escribió en la red social, recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores.

Los desafíos de la paternidad en el extranjero

En su testimonio, Ronen Suarc se sinceró sobre las alternativas que ha considerado para cumplir su deseo. “No sé si voy a adoptar o si voy a inseminar, y me da miedo porque tengo casi 50 años. ¿No será muy tarde? Cuando mi hijo tenga 10, yo voy a tener 60 años”, planteó, dejando ver la carga emocional que implica tomar una decisión de este tipo en la adultez.

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El periodista argentino expresó sus temores sobre la edad y la falta de estabilidad personal como obstáculos para formar una familia en el extranjero

El periodista confesó que, a pesar de la incertidumbre, la adopción es su primera opción. “Estuve averiguando si lo hago en Latinoamérica o en Estados Unidos. Adoptar es la primera opción”, aseguró, aunque también expuso las dificultades legales y económicas que forman parte del proceso. “Hay dos formas: la primera, que es la que me da más miedo, sacás una licencia y el Estado te puede dar un niño para adoptar, pero la familia te lo puede quitar en dos años. Y la otra, con la licencia, conectás con una agencia que te cobra entre 15 y 30 mil dólares, y al niño no te lo puede quitar nadie”, detalló.

El proceso de inseminación, por su parte, también representa un desafío. “Para inseminar, más o menos, el promedio es de 100 mil dólares, que ahora no los tengo. Estas son las opciones en Estados Unidos, pero también podría adoptar en Latinoamérica para darle al niño amor y una familia”, explicó Suarc, mostrando su disposición a explorar todas las alternativas posibles.

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La travesía para convertirse en padre se complica aún más debido a las condiciones que exigen las organizaciones de adopción. Ronen fue contundente al describir su situación actual: “Todas las organizaciones de adopción te hacen un perfil económico, psicológico y ambiental, y en este momento no tengo vivienda fija, estoy soltero y no tengo tanta estabilidad, entonces no sé si me lo van a dar”.

El relato sincero de Suarc en Instagram recibió el apoyo de seguidores que se identifican con los obstáculos de la paternidad tardía y la migración

Son muy estrictos requisitos de estabilidad económica y personal que imponen los organismos de adopción y las clínicas de fertilidad en Estados Unidos, a esto se suma el alto costo de ambos procesos, que puede superar ampliamente el presupuesto de un trabajador independiente o alguien que acaba de mudarse a otro país. Así, el sueño de formar una familia muchas veces se vuelve un desafío casi inalcanzable para quienes no cuentan con recursos o un entorno estable.

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“Sé que necesito mayor estabilidad económica y mayor estabilidad, que tengo cero en este momento de mi vida, pero la verdad quiero ser papá”, reconoció con honestidad.

Las dudas sobre el futuro y el paso del tiempo acompañan su relato. “Me estoy volviendo viejo, así que veremos cómo termina esta historia”, concluyó, dejando en claro que la esperanza no se apaga, pero que la realidad impone retos complejos.

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Ronen Suarc revela: “Sé que necesito mayor estabilidad económica y mayor estabilidad, que tengo cero en este momento de mi vida, pero la verdad quiero ser papá”

A pesar de las adversidades, Suarc subrayó lo más importante para él: “Pero sí tengo amor, compromiso y muchas ganas de ser papá. Las circunstancias no ayudan para nada”. Su mensaje resonó entre quienes atraviesan situaciones similares o conocen las dificultades de la paternidad en el exilio y la adultez.

La historia de Ronen Suarc se convierte así en un reflejo de los desafíos que enfrentan muchos migrantes y solteros que sueñan con formar una familia lejos de su país de origen. El periodista argentino, desde Nueva York, abre el debate sobre las posibilidades y los límites de la paternidad en tiempos de cambios personales y sociales.

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