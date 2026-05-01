Meryl Streep, a los 76: el regreso de un ícono y su filosofía de cuidado

Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly en la secuela de El diablo viste a la moda, mientras vuelve a circular su rutina de bienestar basada en la natación y el movimiento diario. (Macall Polay/20th Century Studios)

El estreno de la secuela de “El diablo viste a la moda” trae de vuelta a Meryl Streep, quien ha compartido recientemente su visión sobre cómo envejecer bien y los hábitos cotidianos que sostienen su vitalidad a los 76 años.

“Yo trato de mantenerme saludable. A veces, me dejo llevar por la pereza, pero, en general, trato de nadar una milla todos los días, porque me gusta la sensación y eso me conecta con mi cuerpo. Tengo bastante conciencia de cuidar de mi salud, porque no dura para siempre y todos nosotros tenemos suerte mientras la tenemos. Trato de recordármelo”, expresó.

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La artista, que regresa como protagonista a uno de sus papeles más reconocidos, ha señalado que su bienestar se basa en la práctica diaria de natación, movimiento físico en la rutina diaria, alimentación consciente y un cuidado personal sencillo. Estos hábitos, sumados a una actitud de aceptación, se integran a la filosofía que Streep comparte con el público a propósito del estreno en cines de la esperada secuela.

La nueva entrega de “El diablo viste a la moda” pone de relieve temas actuales del mundo editorial y digital. El personaje de Miranda Priestly, interpretado una vez más por Streep, regresa en un contexto marcado por la transformación de la industria y el auge de las redes sociales. El elenco incluye a Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux y Kenneth Branagh, bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna.

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Meryl Streep sostiene hábitos simples como la natación cotidiana y una alimentación sin rigideces, prácticas que ha mencionado en distintas entrevistas a lo largo de los años. REUTERS/Mario Anzuoni

El regreso de Streep a la pantalla se produce mientras recircula la reflexión pública sobre el equilibrio emocional y el valor de la autoaceptación. La actriz rechaza las rutinas intensas y prefiere estrategias accesibles para mantener el bienestar, influyendo así en el debate sobre la imagen personal y el envejecimiento digno.

Rutina y hábitos saludables de Meryl Streep

El bienestar de Meryl Streep se basa en gestos simples y sostenidos en el día a día. Prefiere la natación diaria, llegando a nadar hasta 55 largos por sesión, y evita los gimnasios en favor del movimiento natural y actividades accesibles.

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Concibe la natación como una forma de meditación. Durante sus sesiones en la piscina, la actriz reflexiona sobre su trayectoria y reconoce que el pasado se desvanece con el tiempo. La alimentación ocupa un lugar central en su cuidado, eligiendo productos frescos y orgánicos sin adherirse a dietas estrictas.

Streep ha colaborado con iniciativas como Mothers & Others, fomentando una dieta basada en productos naturales. No renuncia a pequeños placeres, como aceptar ocasionalmente una porción de pizza, lo que muestra una relación flexible y consciente con la alimentación. La protección de su piel se apoya en rutinas prácticas: uso regular de protector solar y evitar tocarse el rostro.

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El regreso de Streep a uno de sus personajes más reconocidos coincide con una renovada atención sobre su mirada acerca del envejecimiento y el cuidado personal. REUTERS/Mario Anzuoni

La filosofía de Meryl Streep sobre envejecer bien

Lejos de obsesionarse con la juventud, Streep defiende una visión positiva del envejecimiento digno. Recalca la importancia de aceptar los años y priorizar la salud emocional como elementos clave de la plenitud personal.

Streep insiste en que la calidad de vida depende más de la estabilidad emocional y de los valores propios que del cumplimiento de estándares sociales. Su ejemplo inspira a distintas generaciones a vivir de acuerdo con estas convicciones, resaltando la importancia del bienestar integral frente a las presiones externas.

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Inspiración familiar y legado de Meryl Streep

La inspiración familiar ha marcado profundamente a Meryl Streep. Su abuela, quien alcanzó los 93 años gracias a una vida activa, motivó a la actriz a incorporar el movimiento diario en su rutina. “Ella era muy activa, y no creo que hoy en día vivamos con ese ritmo. La vida diaria y sus tareas eran lo más efectivo”, recordó Streep, valorando los hábitos sencillos y sostenibles.

La actitud positiva, la disciplina y la capacidad de adaptación de Streep consolidan su legado como referente en múltiples ámbitos. El regreso a su papel icónico de Miranda Priestly representa un puente entre la experiencia y la renovación, inspirando a colegas y nuevas generaciones.

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En cada etapa profesional y personal, Streep celebra la oportunidad de seguir activa y de apreciar la salud como uno de los mayores privilegios de la vida.

La actriz estadounidense ha vinculado el bienestar con la actividad física constante, la aceptación del paso del tiempo y una relación flexible con la alimentación.