“Te voy a encontrar”: el violento mensaje que envió el hombre detenido por golpear a su expareja en Pilar a sus empleados

Federico Balbuena fue detenido este martes en su casa, en un barrio privado de Luján.

Mientras la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N° 14 Descentralizada de Pilar, avanza en la causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de vionecia de género contra Federico Balbuena (34), el hombre que le hizo vivir un verdadero calvario a Camila, su expareja, la víctima compartió en las últimas horas una muestra de las violentas amenazas que el imputado le enviaba a los empleados de su empresa antes de ser detenido. “Donde vivas, te voy a encontrar. Y me encanta dar lecciones de respeto”, advirtió en uno de los mensajes.

A pesar de que Balbuena fue detenido este martes en su casa, en un barrio privado del partido bonaerense de Luján, Camila sigue con miedo y volvió a apelar a las redes sociales para exponer la violencia con la que se suele manejar su exnovio. “Esta es la razón por cual recurrí a los medios… Este mensaje me lo mandó un ex empleado de Car Center, en el cual Federico los amenaza en un grupo de trabajo que se llama “Titanes-Car Center”. La prisión preventiva aún no la dictó el juez. NO VOY A PARAR!!!“, dice el posteo que la joven de 25 años compartió este jueves a la madrugada en su cuenta de Facebook.

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Además, en la publicación incluyó uno de los mensajes intimidatorios que Balbuena le llegó a enviar a sus empleados, en el cual les advierte sobre las consecuencias que podrían llegar a sufrir ante llegadas tarde a sus puestos de trabajo o el pedido de licencias por enfermedades.

“BUENOS DÍAS. Aclaro para los que se enferman, para los que se retrasan, etc. Si explotan la operación, una vez aprobada y firmada, les mando el médico a su casa así los cura”, ironizó Balbuena al comienzo de su advertencia.

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El mensaje que Balbuena le envió a los empleados de su concesionaria antes de ser detenido.

Pero luego fue más tajante: “Así que cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los huevos”.

Acto seguido, Balbuena aseguró que cuenta “con poder político”, debido a las supuestas amistades que mantiene con “fiscales, jueces, comisarios e intendentes”.

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“Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto. Así que espero QUE NO SE ENFERMEN MÁS. No lleguen tarde y no se confundan conmigo”, concluyó Balbuena la fuerte advertencia para sus trabajadores.

Camila avisó que no va a parar hasta que Balbuena quede detenido.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del caso confirmaron la existencia de este mensaje, que según expuso Camila, corresponde a un exempleado de la concesionaria de autos de Balbuena.

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Asimismo, fuentes cercanas a la investigación explicaron a este medio que la víctima de reiteradas golpizas y abusos sexuales por parte de su expareja recibió esa prueba el pasado martes, cuando se presentó ante la fiscal Semería para ampliar su indagatoria y aportar nuevas pruebas a la causa.

En cuanto a la continuidad de la investigación, Balbuena continúa detenido y la fiscal Semería está abocada a reunir todas las pruebas necesarias para solicitar su prisión preventiva.

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Una de las brutales golpizas que Balbuena le propinó a Camila

La otra denuncia contra Balbuena

A pesar de que continúa tras las rejas, enlas últimas horas Federico Balbuena sumó una nueva causa judicial en su contra. Una joven que trabajó con él en su concesionaria lo denunció por abuso sexual y amenazas y compartió en redes sociales los chats y audios en los que Balbuena la insultaba, la denigraba y la amenazaba con frases como: “Si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

Nadine Gervas, quien fue empleada de la agencia de autos Car Center Adjudicados en 2024, relató que la relación con su empleador comenzó como un vínculo laboral. Según contó en una entrevista en Desayuno Americano (América TV), nunca tuvieron una relación de pareja. El acusado era su jefe y, después de acercarse a ella en reuniones sociales de la empresa, empezó a manipularla, maltratarla verbalmente y luego amenazarla.

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El testimonio de Nadine Gervas, segunda denunciante de Federico Balbuena: "Fui abusada y quedé embarazada", dijo

Nadine explicó que sufrió tres abusos sexuales, uno de ellos cerca de una estación de servicio durante un viaje y los otros dos en el domicilio del detenido, donde él la amenazó con un arma delante de otras personas.

De acuerdo a su relato, Nadine quedó embarazada como consecuencia de esos abusos. Afirmó que Balbuena la echó, negó completamente lo sucedido y tampoco reconoció a su hijo.

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En redes sociales, la joven publicó capturas de chats de WhatsApp con el acusado, incluidos varios mensajes de voz en los que él la trataba de “estúpida” y le decía: “No me servís para nada, querés ir a laburar andá, cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar”.

"Si me la boqueás una vez más la próxima te voy a pegar", le dijo Balbuena a Nadine en un mensaje de voz

“Yo no puedo tratarte bien porque te la pasás haciendo cagadas en la empresa hace una banda de meses. Al principio era bueno, hasta que me voy cansando. Y te voy a seguir insultando porque sos una estúpida y me molestan los estúpidos”, se escucha en otro audio.

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La joven hizo público su caso en redes sociales

Según pudo averiguar este medio, la denuncia ingresó a fines de febrero de este año en la UFI N°9 descentralizada de Luján, del departamento judicial de Mercedes, a cargo de la fiscalMariana Suárez, y la causa está en plena etapa investigativa. Al no tratarse de un caso reciente ni de un episodio filmado, es más dificultosa la reconstrucción de los hechos. La fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y aún no definió una calificación precisa.