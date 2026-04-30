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Se confirmó la lesión que sufrió Julián Álvarez por la Champions League: el resultado de los estudios

El delantero argentino fue reemplazado a 13 minutos del final del empate entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, por la semifinal de ida de la competencia

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  • La secuencia en la que el argentino terminó sentido

La lesión de Julián Álvarez no reviste gravedad. Los estudios médicos a los que se sometió este jueves en las instalaciones del Atlético de Madrid descartaron daño estructural en el tobillo izquierdo, que lo obligó a abandonar el campo a los 77 minutos del empate 1-1 ante el Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League. Según informó Cadena Cope, el delantero argentino padece un esguince leve y no tendrá inconvenientes para estar disponible el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres de cara a la revancha.

El episodio que encendió las alarmas se produjo en el segundo tiempo del partido disputado en el Metropolitano. Una acción desafortunada mientras peleaba la pelota con Eberechi Eze dejó a La Araña en el suelo, tomándose el tobillo dañado. Tras varios intentos de continuar en el terreno de juego, el atacante nacido en Calchín debió retirarse y fue reemplazado por Álex Baena. Antes de salir, sin embargo, ya había dejado su firma en el marcador: el gol del empate, convertido de penal, con un remate furioso que desorientó al arquero David Raya, quien esperaba que le picara el esférico.

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El delantero no participó en la práctica de este jueves, en la que solo trabajaron los jugadores que no fueron titulares ante los Gunners. En su lugar, se sometió a las pruebas correspondientes junto a otros dos futbolistas que también salieron del partido con molestias: Giuliano Simeone, quien dejó su lugar en el campo a los 47 minutos (lo reemplazó Robin Le Normand), y el noruego Alexander Sorloth, quien ni siquiera había podido estar en el once por una molestia en los isquiotibiales. Los resultados para los tres fueron alentadores, según consignó el diario Marca.

El propio técnico Diego Simeone había anticipado el diagnóstico positivo tras el pitazo final del miércoles. “El martes van a estar seguro. Giuliano por la sobrecarga. Julián por la caída que tuvo en la mitad de cancha. No tengo dudas de que el martes van a jugar”, declaró el entrenador en rueda de prensa. Con los estudios ya realizados, esa certeza quedó respaldada por la medicina.

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El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (AP Foto/Manu Fernández)
Los gestos de dolor de Julián Álvarez, que preocuparon tanto al Atlético de Madrid como a la selección argentina (AP Foto/Manu Fernández)

El diagnóstico supone un alivio para el Atleti, pero también para la selección argentina, a poco más de 40 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los números no hacen más que expresar el valor del aporte del ex River y Manchester City: con su conquista ante el Arsenal, el campeón del mundo con la Albiceleste (y bicampeón de América) alcanzó los 25 goles en 41 partidos en la Champions, y se convirtió en el argentino que necesitó menos presencias para llegar a esa cifra. Detrás quedaron Lionel Messi (lo hizo en 42 duelos) y Sergio Agüero (48). En la presente edición, acumula diez gritos.

El partido de vuelta de la semifinal se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 (hora argentina) en el Emirates Stadium. Antes de ese compromiso, el Atlético de Madrid visitará al Valencia este sábado 2 de mayo a las 11:15, por la fecha 34 de LaLiga, donde los rojiblancos marchan cuartos con 60 puntos, a diez del Betis, quinto con 50. El Cholo previsiblemente optará por una rotación amplia en ese encuentro para preservar a sus hombres de cara al duelo que define el pasaje a la final europea, una instancia que el club no alcanza desde el 28 de mayo de 2016, cuando cayó ante el Real Madrid por 2-1 en tiempo extra.

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