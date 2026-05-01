La historia de Antonio Esposito, el guardián de 72 años que transformó un callejón de Nápoles en el santuario de Diego Maradona

Antonio Esposito, impulsor del mural, relata el origen del homenaje a Maradona en los Quartieri Spagnoli de Nápoles.

El aire en los Quartieri Spagnoli tiene un peso distinto, una mezcla de humedad tirrena, café espeso, pizza frita, conos de pescados y el eco metálico de las Vespas que sortean peatones en subida. En el corazón de ese laberinto de ropa tendida y santuarios paganos, el Largo Maradona es el templo a cielo abierto donde el tiempo tiene fecha de inicio: abril de 1990. El final es solo una cuestión de eternidad.

Allí, bajo la el mural de Diego, se mueve una figura que es, a la vez, guardián y memoria viva de la zona: Antonio Esposito, aunque en Nápoles, si preguntas por él, solo obtendrás respuesta si usas su apodo: “Bostik”.

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Los Quartieri Spagnoli de Nápoles albergan el Largo Maradona, segundo sitio más visitado de Italia después del Coliseo romano.

El guardián del altar

Antonio “Bostik” Esposito es el custodio histórico del barrio y una figura legendaria de los Quartieri Spagnoli. Exlíder del grupo ultra Teste Matte y propietario de la tienda La Bodega de Dios, es el hombre que transformó un callejón marcado por la inseguridad en el “santuario laico” más visitado de Nápoles. Fue él quien impulsó la creación del famoso mural y quien hoy gestiona la memoria viva de Diego Armando Maradona, convirtiendo la plaza en un símbolo de redención social y en la “verdadera tumba” espiritual del astro argentino.

Para Bostik, el mural no es solo pintura sobre cemento; es el acta de nacimiento de una identidad. Él no habla de Maradona como un deportista, sino como un pariente cercano que salía de noche, con barba y sombrero, para no ser devorado por el amor de una ciudad que no lo dejaba caminar de día.

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“Fuera del campo era aún más bonito. Humano, muy humano. Él venía aquí de noche para estar con nosotros, porque de día era imposible. Se ponía gafas, gorra... [risas]. Era un napolitano más”.

Esa conexión profunda es la que llevó a Bostik a movilizar al barrio hace más de tres décadas. Fue él quien confió en el joven Mario Filardi para que, en una vigilia de dos noches y tres días, iluminada solo por los faros de los coches de los vecinos, plasmara al “Dios del fútbol” en la pared de la vía Emanuele De Deo.

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El mural de Maradona surgió como homenaje tras el segundo scudetto del Napoli en 1990, pintado por Mario Filardi en tiempo récord.

Lo que comenzó como un acto de fe barrial se transformó en el epicentro de un fenómeno global. El Largo Maradona es hoy un motor económico y social que desafía la lógica de los museos tradicionales. Es el segundo lugar más visitado de Italia, superando incluso a las ruinas de Pompeya y solo por detrás del Coliseo.

En 2025, la ciudad registró 15 millones de pernoctaciones, un crecimiento del 106% respecto a la prepandemia, con los Quartieri Spagnoli como el imán principal para el turismo extranjero.

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Para Bostik y los habitantes de los “bassi”, la muerte de Maradona no cambió nada. Como él mismo dice: “Maradona non muore mai” (Maradona no muere nunca). El flujo de viajeros que llegan con flores y fotos es la prueba de que el Largo no es solo una calle, sino un estado espiritual.

La transformación del barrio fue motivada por el impacto de Maradona, quien elevó al Napoli a la cima del fútbol italiano.

La gestión de este espacio, sin entradas ni tiquets, recae en esa gobernanza invisible del barrio. Es una revitalización urbana nació de la pasión que genera el número 10. En este rincón de Nápoles, la historia no se lee en los libros; se respira en cada rincón donde Antonio “Bostik” Esposito sigue vigilando que el mito permanezca intacto.

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El mural de Maradona y la transformación barrial

Infobae estuvo en Nápoles y entrevistó a Antonio Esposito.

—Cuénteme un poco la historia del lugar. ¿Por qué este lugar es tan importante?

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—Maradona es importante, no solo para nosotros los napolitanos, aunque para nosotros lo es un poco más. Es importante en todo el mundo, igual que en Argentina. Argentina y Nápoles son los dos lugares más importantes para Maradona. Pero Maradona es querido por todo el mundo futbolístico, todo el mundo lo conoce, y mucha gente viene aquí solo para verlo. Para nosotros, los napolitanos, es alguien muy humano. Fuera de la cancha, no es un dios, es un hombre, siempre fue un hombre.

Antonio Esposito recuerda cómo surgió la idea de pintar a Maradona mientas muestra una chapa que lleva colgada con la fecha del nacimiento y fallecimiento de Maradona.

—¿Cómo surgió la idea de pintar a Maradona?

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—Fue después del segundo scudetto, en 1990. Yo quise hacerle un homenaje porque él hizo que Nápoles creciera. Cuando llegó, el club era muy pequeño. él vino a Nápoles para ganar. Ganó el primer campeonato y después el segundo. Y con el segundo hicimos este mural, para darle las gracias, para homenajearlo, porque nos hizo ganar.

—¿El barrio cambió?

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—Sí, sí, todo cambió. Cuando él llegó, todo cambió.

—¿Cómo era antes?

—Nada, aquí no había nada. Siempre estábamos en los últimos puestos del campeonato, veinte, diecinueve... Después llegaron él y sus compañeros, y empezamos a ganar mucho. Cambió todo.

La colaboración comunitaria fue clave en la creación del mural de Maradona, símbolo de identidad y orgullo barrial.

—¿Ahora es más seguro el barrio?

—Ahora sí, ahora sí, mucho más.

—¿Cómo fue la relación entre Nápoles y el Norte de Italia en la época de Maradona?

—Nosotros siempre tuvimos problemas con el Norte de Italia, y Maradona siempre nos defendía. Un día dijo: “Nápoles no apesta, son ustedes los que ensucian. Nápoles no ensucia, es Italia la que ensucia Nápoles”. Cuando Argentina jugó contra Alemania en Milán y silbaron el himno, él se levantó y les gritó a los alemanes “hijos de p….” Y también a los italianos del Norte. Y cuando jugaron Italia-Argentina aquí en el Mundial 90, nosotros íbamos con Maradona, más que con Italia. Y cuando en un momento silbaron a Maradona, toda Nápoles silbó a Italia y animó a Argentina, porque silbaron a Maradona. Aquí es su casa. Todo el estadio silbaba a Italia.

Antonio Esposito sostiene que Nápoles es la casa de Maradona al describir el vínculo entre el ídolo y la ciudad.

—Entiendo... Si tuviera que contarle a un niño pequeño la historia de Maradona, ¿qué le diría?

—Que siempre fue un hombre muy humano. Incluso a los dieciséis años, cuando le preguntaron en una entrevista qué quería hacer, él dijo: “Quiero ganar la Copa del Mundo”. Un niño le preguntó: “¿Tú qué quieres hacer?” y él respondió: “Ganar la Copa del Mundo”. ¿Cómo lo haría? La ganó solo. Contra Inglaterra la ganó solo. Llevó la Copa a Argentina. Fue un grande, realmente un grande.

Como persona hizo mucho bien, sin decir nada, sin presumir. Ayudó a países pobres, a gente pobre. Nunca iba diciendo “yo doné esto o aquello”. Solo hacía el bien. Después, los daños se los hizo a sí mismo. Nunca le hizo daño a nadie, nadie puede decir nada malo de Maradona como persona. Y como futbolista, no hay discusión posible.

—¿Cuál fue el momento más feliz con Maradona?

—Fueron los cinco años con Maradona... [risas] Siempre era feliz con él. Uno iba a ver fútbol solo para verlo a él, no importaba nada más. él siempre daba espectáculo. Si Maradona jugara hoy en día, ningún partido terminaría, porque a él lo golpeaban mucho y expulsarían a muchos jugadores. él se levantaba sin decir nada, seguía jugando. Aunque le rompieran la pierna o lo tiraran al piso, él se levantaba y seguía.

Antonio Esposito atiende su bar en los Quartieri Spagnoli de Nápoles, un punto de encuentro atravesado por la memoria viva de Maradona.

Maradona y el Napoli: historia y legado

La magnitud del fenómeno encuentra raíces en la historia deportiva de Maradona con el Napoli. Entre 1984 y 1991, el club napolitano vivió su etapa más exitosa: conquistó 2 títulos de Serie A (1986–87, 1989–90), 1 Copa de la UEFA (1988–89), 1 Copa Italia (1986–87) y 1 Supercopa (1990).

Maradona disputó 259 partidos oficiales, anotó 115 goles y brindó al menos 78 asistencias, según los registros históricos de la Fundación Napoli. Su fichaje en 1984 implicó un récord mundial de transferencia para la época y marcó la transformación del Napoli en símbolo de identidad del sur italiano y fenómeno cultural urbano.

Nápoles registró en 2025 cerca de 15 millones de pernoctaciones, consolidándose como principal polo turístico de Campania.

—¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Maradona?

—El mejor recuerdo es verlo, escucharlo hablar, verlo jugar... Todo lo que hacía era especial aquí en Nápoles. Cada cosa que decía, Nápoles la sentía como propia. Siempre estuvo de nuestro lado. él decía: “Yo soy napolitano”. Incluso en entrevistas recientes, dice que es napolitano.

—Si tuviera que presentarse, contarle a alguien sobre su vida, ¿qué diría?

—[Ríe] Yo vivo aquí. Yo traigo a Maradona aquí, Maradona está aquí. Piensa que Maradona está acá, y así todo es mejor. Este chico brilla, porque no es un humano cualquiera. Maradona no bajó de ningún lugar normal, quién sabe de dónde vino. No era un hombre común, era un superhombre. Y todavía hoy hace milagros. No olvides que algún día hace un milagro. Para nosotros es un dios, para todos en Nápoles, niños, viejos, los que lo conocen y los que no. Aquí vienen niños de siete años a ver esto….

—Se nota, se siente.

—Su hija Giannina vino aquí y dijo: “Esta es la verdadera tumba de papá”.

Un hincha abre los brazos frente a un mural gigante con la imagen de Diego Maradona en el aniversario de su muerte, el 25 de noviembre de 2024. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

—¿Cómo fue su infancia aquí, cómo era la vida de niño?

—Como en Argentina… pienso que él era como un “scugnizzo” (niño de la calle), ¿entiendes? Aquí la vida era igual, como en Argentina. Ahora Nápoles ha cambiado un poco. Pero aquí todos éramos “scugnizzi”, todos jugábamos en la calle, todos los chicos jugaban al fútbol, ¿entiendes? Así era toda Nápoles, eso no ha cambiado.

—¿En qué año nació usted, Antonio?

—En el 54. Tengo 72 años.

El Largo Maradona en los Quartieri Spagnoli de Nápoles es hoy un enclave que sintetiza la metamorfosis urbana promovida primero por la pasión futbolera y luego por el turismo global: un pequeño espacio reconvertido en santuario popular, con millones de visitas anuales y un impacto directo en la vida barrial, la economía y el imaginario colectivo.

El auge turístico del Largo Maradona impulsa la revitalización urbana y cambios económicos en los tradicionales Quartieri Spagnoli.

Fotos: Juan Mascardi y archivo.