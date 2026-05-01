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Titanes en el Ring irrumpió en la Feria del Libro: los secretos de una nueva reinvención del mítico show de catch

En exclusiva para Teleshow, Paulina Karadagian, hija y guardiana del legado del inolvidable Martín, cuenta los detalles del regreso de la troupe. Personajes reciclados y la magia intacta para conectar generaciones

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Una mujer, un hombre disfrazado de momia y otro de diablo con capa roja caminan de noche por un sendero adoquinado junto a un edificio blanco
Paulina Karadagian, junto con La Momia y El Diabolo irrumpen en la Feria del Libro de Buenos Aires para anunciar sus nuevos shows.

Hubo gritos, hubo aplausos, hubo chicos que miraban sin pestañear y adultos que, de golpe, se vieron transportados a la infancia. En medio de la Feria del Libro, ese territorio donde suelen convivir la música de fondo, el ir y venir de los visitantes y el murmullo de las páginas, irrumpió una escena impensada: los luchadores de Titanes en el Ring, la eterna creación de Martín Karadagian, hicieron su entrada y alteraron para siempre la rutina del predio. Fue una aparición teatral, estruendosa, conmovedora. Y, para muchos, también profundamente emotiva.

Entre máscaras, capas y personajes que traspasaron generaciones, además de la nueva camada, la sorpresa se mezcló con admiración y hasta con una cuota de temor lúdico. Como en aquellos años dorados, Titanes volvió a generar ese hechizo singular donde el espectáculo y el mito se abrazan. No fue una acción promocional más. Fue, en verdad, un regreso a las fuentes.

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Porque detrás de esa irrupción late una empresa mucho más ambiciosa: la vuelta de los shows en vivo, ese ritual que marcó generaciones enteras y que ahora renace en cuatro shows históricos, con funciones distintas cada día, cargadas de recuerdos, homenajes y lágrimas. Sobre el ring volverán figuras míticas como El Caballero Rojo, La Momia o El Diábolo, junto a nuevas caras que continúan el linaje de aquella troupe que convirtió la lucha libre en un fenómeno cultural argentino.

Un luchador de Titanes en el Ring con traje rojo, capa y máscara blanca posa con cinco jóvenes sonrientes frente a un edificio blanco ornamentado. Otros asistentes al fondo
El Caballero Rojo posa con entusiastas visitantes en el marco de La Feria del Libro, captando la atención y generando alegría entre los asistentes.

Pero la fecha elegida no fue casual. Este 30 de abril se cumplieron 104 años del nacimiento de Martín Karadagian, el creador de ese universo fantástico, el hombre que inventó héroes y monstruos para millones de chicos, y que transformó el catch en un lenguaje popular. Fue un homenaje secreto y perfecto. Porque si Titanes regresa, es también porque Karadagian sigue vivo en la memoria.

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La gran revolución empezó allá por 1961. Los espectáculos de catch en el Luna Park empezaba a apagarse y Martín comprendió algo antes que nadie: el futuro estaba en la televisión. Creó una troupe, inventó personajes, le dio dramaturgia a la lucha y nació Titanes en el Ring.

Lo demás es historia. O fenómeno, religión popular, como se lo quiera llamar. Porque no fue sólo un programa, fue una fábrica de ídolos, un lenguaje, es esa infancia compartida.

Siete personas, incluyendo un personaje de diablo rojo y seis luchadores con atuendos variados, posan en un área pavimentada frente a un edificio
Un grupo de luchadores y personajes de Titanes en el Ring, incluyendo un diablo rojo y varios atletas en atuendos de lucha libre, posan durante su aparición en La Feria del Libro.

Después llegaron las giras por el interior, los países limítrofes, los teatros repletos, los muñecos, las figuritas, las películas, los juegos de mesa. Se convirtió en el espectáculo de lucha más importante que conoció Sudamérica. Y ahora, décadas después, vuelve. No como pieza de museo. No como nostalgia congelada, sino como organismo vivo.

De la mano de Paulina Karadagian y del histórico luchador Billy Jim, el regreso será en el porteño teatro Margarita Xirgu, los días 23 y 24 de mayos con dos funciones diarias, para luego seguir camino por otros escenarios. Porque, como repiten quienes custodian ese legado, la historia no murió. Mutó.

En charla exclusiva con Teleshow, Paulina puso en palabras ese proceso íntimo, casi inevitable, de heredar un mito y animarse a transformarlo: “Durante todo este tiempo, después de que falleció papá en el ‘91, tratamos de mantener la esencia y la mística de Titanes. Pero nunca pude mostrar el Titanes que yo quería”, confesó, con una mezcla de respeto y necesidad de cambio.

Primer plano de un hombre con corbatín y una mujer con traje negro y verde, rodeados de gente en un evento nocturno al aire libre con pavimento adoquinado
Figuras de Titanes en el Ring, incluyendo al Profesor Roberts, sorprenden a los asistentes en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una animada aparición en el evento cultural.

Durante más de tres décadas, explicó, la estructura se mantuvo casi intacta. Como si tocarla fuera un riesgo. Como si el legado pesara demasiado: “Las comparaciones son odiosas, cada uno tiene su forma de ver y los tiempos son distintos”, dice. Y en esa frase se adivina una tensión que la acompañó durante años. Hasta que llegó el punto de quiebre.

La charla con el histórico luchador Billy Jim fue decisiva. “Él era muy de ‘si tu papá lo hizo así, tiene que ser así’. Y llegó un momento en que le dije: ‘Billy, estamos grandes. El público creció, queremos llegarle a los chicos, pero también a los padres’”.

Ahí empezó todo. O, mejor dicho, ahí empezó este nuevo Titanes: “Papá sigue siendo mi guía y mi norte, pero esto es my way”, lanzó Paulina, con una definición que no es solo artística, sino también emocional. “Soy más rebelde, tengo su sangre, pero también mi forma de ver las cosas”. El cambio no es superficial. Es conceptual.

Hombre musculoso sin camiseta con gafas de sol, cadena plateada, guantes de lucha y jeans claros posa en un evento al aire libre
Bruce Rose durante su sorpresiva aparición en La Feria del Libro.

Implica humanizar a los personajes, correrlos del lugar inmaculado donde el bien siempre gana. “Lo ideal sería que el bien gane siempre, pero la vida real no es tan así”, explica. Y recurre a una imagen potente: “Batman se enojaba también… y por momentos parecía enamorado de Gatúbela”. Ese matiz, ese gris, es el que busca imprimirle a esta nueva etapa.

Porque Titanes, hoy, ya no es solo un show. Es —como lo define ella— “una empresa de entretenimiento”. Un universo 360. “Hay proyectos muy lindos por delante. Una marca paraguas donde no todo es tan bueno ni todo es tan malo”, anticipa. La intención es clara: volver a conectar. Con los chicos, sí. Pero también con los padres que alguna vez lo fueron.

“Muchos chicos nos siguen porque sus papás les inculcaron este amor. Y eso lo agradecemos eternamente. Pero creemos que este es el momento de Titanes para seguir para adelante y cambiar”, sostiene.

Hombre enmascarado con capa roja de luchador y otro hombre de cabello rizado blanco con chaqueta de cuero. Fondo borroso con personas en un evento interior
El Caballero Rpojo, junto con Billy Jim y Paulina Karadagian, irrumpieron en la Feria del Libro para anunciar sus próximos espectáculos, generando gran expectación entre los asistentes.

El cambio ya empezó a verse: nuevo logo, rediseño de vestuarios, reinterpretación de personajes clásicos como el Caballero Rojo —ahora más humano, menos etéreo— y, sobre todo, una renovación profunda del plantel. Hubo convocatorias abiertas, tryouts, entrevistas, pruebas físicas.

“Buscábamos que tuvieran la sangre que tenemos nosotros”, cuenta. Y describe ese instante casi instintivo donde se reconoce a un luchador: “Es algo que ves y te das cuenta”. Llegaron chicos y chicas de todo el país: Rosario, Corrientes, distintos puntos donde la llama del catch nunca se apagó. Muchos, incluso, se quedaban helados al entender dónde estaban. Y ahí, sobre el ring, empezaba la selección: caídas, fuerza, expresividad, fiereza. Los que quedaban, pasaban a formar parte de algo más grande que un show. Pasaban a formar parte de una historia.

“Hoy Titanes en el Ring es my way”, repite Paulina, como una declaración final. “Siempre honrando a mi papá, pero ahora con mi visión. Durante 35 años la respeté al máximo. Creo que ya es el momento”.

Y acaso esa irrupción inesperada en la Feria del Libro haya sido una metáfora perfecta. Entre libros, memoria y generaciones mezcladas, Titanes volvió a aparecer para recordarlo todo. Que los héroes enmascarados existen, que la infancia puede volver de golpe... Y que Martín Karadagian, a 104 años de su nacimiento, de alguna forma u otra, sigue entrando al ring.

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