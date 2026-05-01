El Salvador

El Salvador eleva su recaudación fiscal a 2,108 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

La recaudación total de impuestos creció 8.3% respecto al año anterior, impulsada principalmente por el IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación, según datos oficiales a marzo de 2026

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Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador registró una recaudación total de impuestos de 2,108.4 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, superando por 161.7 millones el monto reportado en igual periodo de 2025. Según el último reporte de la Dirección General de Tesorería, entidad recaudadora del Ministerio de Hacienda, este crecimiento equivale a un aumento del 8.3% en los ingresos fiscales respecto al año anterior.

El informe revela que los ingresos tributarios y contribuciones constituyeron el núcleo de la recaudación, al alcanzar 2,018.5 millones de dólares al 31 de marzo de 2026. Esta cifra representa un aumento de 163 millones, un 8.8% más en comparación con los resultados del primer trimestre de 2025.

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Entre los principales aportantes, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) fue el componente principal, con 1,048 millones de dólares, lo que representó 106.2 millones adicionales respecto al año anterior y un crecimiento del 11.3%. De este total, las declaraciones generaron 518.3 millones (un incremento del 17.2%) y el IVA aplicado a importaciones sumó 529.8 millones, 30.1 millones más que en 2025.

El Impuesto sobre la Renta se ubicó como el segundo rubro más relevante, con 748 millones de dólares recaudados en el primer trimestre. Esta cifra fue 26.6 millones superior a la del mismo periodo de 2025, un avance del 3.7%. Las retenciones representaron la mayor parte, con 443.9 millones, seguidas del pago a cuenta (236.9 millones) y las declaraciones (67.2 millones). El informe indica que mientras retenciones y pago a cuenta crecieron, las declaraciones disminuyeron en 6.6 millones.

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Infografía detallada sobre la recaudación fiscal de marzo de 2026, mostrando datos de IVA, renta y otros impuestos con gráficos e íconos.
La recaudación fiscal total al cierre de marzo de 2026 alcanzó 2,108.4 millones de dólares, un 8.3% más que en 2025, impulsada principalmente por el IVA y la renta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impuestos selectivos al consumo sumaron 64.6 millones, con un crecimiento del 15.1%. Dentro de este grupo, la recaudación por cerveza alcanzó 27 millones (13.7% más que en 2025), las gaseosas y otras bebidas no carbonatadas aportaron 18.5 millones (alza del 5.1%), el cigarrillo generó 8.4 millones (15.8% más) y los productos alcohólicos reportaron 7.2 millones (incremento del 5.6%).

Los derechos arancelarios a la importación representaron otro rubro destacado, con una captación de 98.4 millones y un aumento del 14.3%.

Por otra parte, el segmento de otros impuestos y gravámenes diversos totalizó 36.7 millones, con un aumento del 24.3%. En este apartado, la transferencia de bienes raíces sumó 22.6 millones, es decir, 5.9 millones más que el año anterior (crecimiento del 35.2%). El impuesto especial de primera matrícula reportó 7.2 millones (alza del 12.5%), y el ad-valorem sobre primas de seguros, 6.8 millones (aumento del 7.4%).

Las contribuciones especiales llegaron a 22.7 millones, con un aumento del 11.3%. De ellas, el transporte público aportó 16.5 millones y la promoción del turismo, 5.8 millones.

El informe oficial señala que el ad-valorem sobre combustibles aportó 3.3 millones, lo que representa un incremento importante frente a los 0.5 millones del mismo período de 2025.

Las alzas en los precios de los combustibles genera mayores ingresos a las arcas del Estado, como ha ocurrido en el primer trimestre de este año, tras el impacto en los precios del petróleo por la guerra en Irán. Foto: Archivo
Las alzas en los precios de los combustibles genera mayores ingresos a las arcas del Estado, como ha ocurrido en el primer trimestre de este año, tras el impacto en los precios del petróleo por la guerra en Irán. Foto: Archivo

De manera consolidada, el documento oficial reporta que los ingresos no tributarios, que integran tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios, ingresos financieros y transferencias corrientes, registraron un total de 81.9 millones, lo que equivale a una disminución del 2.3% respecto al primer trimestre de 2025.

En este grupo, las contribuciones a la seguridad social aportaron 14.7 millones (aumento del 10.9%), la venta de bienes y servicios generó 4.7 millones (11.5% más que el año previo), los ingresos financieros y otros sumaron 26.2 millones (baja del 10.1%) y las transferencias corrientes cayeron un 32.7% hasta 6 millones.

Finalmente, los ingresos de capital sumaron 8.1 millones, frente a los 7.5 millones de 2025, reflejando un incremento del 7.7%. La mayoría provino de transferencias de capital, con 7.9 millones.

El desempeño en la recaudación se concentró en el IVA, el Impuesto sobre la Renta, los derechos arancelarios a la importación y los impuestos selectivos al consumo, mientras que los ingresos no tributarios y algunas transferencias experimentaron variaciones negativas en la comparación anual.

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