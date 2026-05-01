La contundente sentencia de Lewis Hamilton contra la Fórmula 1 por las polémicas en el nuevo reglamento: “No tenemos voz ni voto”

Lewis Hamilton apuntó contra la FIA y la Fórmula 1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En el Gran Premio de Miami comenzarán a regir las leves modificaciones en el reglamento técnico de la Fórmula 1. La nueva era de la categoría, con el predominio de la energía eléctrica, quedó envuelta en una importante polémica y el gran malestar de los pilotos. Antes del inicio de la actividad en pista, Lewis Hamilton volvió a apuntar contra las autoridades de la FIA y de la Máxima por no escuchar sus sensaciones y no tener peso en las decisiones.

“Todos los pilotos trabajamos juntos, nos reunimos, pero la realidad es que no tenemos voz ni voto”, sostuvo el siete veces campeón del mundo, según reprodujo el portal The Guardian. El corredor de Ferrari, que junto a Max Verstappen expresaron su disgusto en reiteradas oportunidades, disparó contra las entidades por no escucharlos: “Sí que nos comunicamos con la FIA y la F1; la F1 suele ser un poco más receptiva. Pero como no somos partes interesadas, actualmente no tenemos voz ni voto, algo que creo que debe cambiar”.

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Lewis Hamilton ejemplificó el déficit de diálogo con el caso de las pruebas de neumáticos: “Les dije, cuando estaba haciendo las pruebas con Pirelli: ‘Deberían venir a hablar con nosotros y colaborar con nosotros, no queremos criticar los neumáticos Pirelli, sabemos que pueden fabricar un buen producto’”.

En otro pasaje, el británico de 41 años fue más allá al subrayar: “Pero sus comentarios vendrán de personas que nunca han conducido un coche. Hablen con nosotros, trabajaremos codo con codo, podemos colaborar para acercarnos a la FIA y así conseguir un mejor producto. Lo mismo ocurre con la F1. Estamos aquí para trabajar con ustedes. No queremos criticar nuestro deporte. Queremos que tenga éxito y, por lo tanto, necesitamos trabajar juntos. Pero es como un disco rayado, sigues haciéndolo y cada vez son pequeños pasos. Pero no tengo ninguna duda de que estamos en sintonía”.

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Hamilton, uno de los pilotos más experimentados en la grilla, señaló que los pilotos no tienen peso en las decisiones de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

El inicio de la temporada estuvo atravesado por críticas abiertas hacia la nueva normativa, sobre todo por la transformación radical que supuso en la gestión energética durante la carrera y la clasificación. Las reglas impusieron un equilibrio entre la potencia del motor de combustión y la energía eléctrica recuperada, alterando de manera sustancial la estrategia y el manejo por parte de los pilotos. Más allá de que tomaron medidas durante el parón de abril, se prevé que las dificultades para la gestión de la batería se mantengan dependiendo del circuito.

Lando Norris, vigente campeón mundial con McLaren, ratificó públicamente esa demanda colectiva y recordó que la GPDA, la asociación que representa a los pilotos, exigió de manera reiterada participación efectiva en la elaboración de los reglamentos. “Es totalmente cierto (sobre la falta de diálogo), es algo que queremos, es lo que existe en muchos otros deportes. Tener voz y voto es algo que hemos discutido como GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios). Todos estamos muy de acuerdo con eso”, destacó el británico sobre las declaraciones de Hamilton.

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Según expuso Norris, la falta de diálogo entre los corredores y las entidades rectoras dejó en evidencia un desfase entre las normas y la realidad del circuito, con consecuencias que impactan de lleno tanto en la competitividad como en la experiencia de los aficionados.

“A veces creo que, como pilotos, debemos aceptar que a veces nos pillan desprevenidos. Quizás por factores externos como el aspecto empresarial, los equipos, su funcionamiento y cómo se organiza todo. Debemos aceptar que tal vez no siempre tengamos razón. Pero la mayoría de las cosas que pensamos como pilotos y lo que deseamos para este deporte son beneficiosas para todos. Es mejor para nosotros y es mejor para los aficionados”, explicó Lando.

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Max Verstappen es uno de los grandes detractores de la nueva normativa (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Max Verstappen, uno de los principales referentes del campeonato y el gran detractor de la nueva normativa, expresó su descontento y admitió estar reconsiderando su permanencia en la Fórmula 1 en reiteradas oportunidades en el presente año, en parte por el rumbo que tomó la categoría. “Espero que haya cada vez más (la opinión de los pilotos). Creo que si hubiéramos tenido esa participación hace cinco, o incluso antes, hace cinco o seis años, probablemente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos ahora”, explicó el neerlandés de Red Bull.

“Con los cambios que se han hecho, creo que es más bien un cosquilleo”, destacó Verstappen. Los cambios introducidos en Miami se centran en la parametrización de la recuperación de energía, con la expectativa de devolver protagonismo a la conducción del piloto. A estas modificaciones se suman algunas medidas de precaución en las largadas y en la diferencia de velocidades en la que se encontraban los monoplazas en pista, con el precedente del accidente de Oliver Bearman al esquivar a Franco Colapinto en Suzuka.

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En Miami comenzarán a regir algunos cambios en el reglamento (REUTERS/Issei Kato)

Antes de que los pilotos ensayaran las nuevas reglas en la sesión prolongada de entrenamientos libres del viernes, Lance Stroll, corredor de Aston Martin, expuso su escepticismo: “Creo que tiene fallos fundamentales. No soy ingeniero, pero quizás haya muchas cosas que se puedan hacer. No tengo todas las respuestas. Es triste que estemos en esta situación. No se puede negar que ahora mismo no está tan bien como podría estar, está muy lejos de estarlo”, afirmó.

No conforme con esto, Stroll lanzó una potente crítica al afirmar que “los pilotos que saben lo que es conducir coches de verdad” y apuntó contra la normativa actual. “Creo que todavía estamos muy lejos de tener coches de F1 de verdad, que puedan ir a toda velocidad sin preocuparse por las baterías y demás. Estamos a años luz de donde deberíamos estar”, argumentó con Motorsport.

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El Gran Premio de Miami será un escenario de prueba en el que se implementarán las primeras modificaciones en el reglamento, aunque se espera que el cambio no sea tan radical como el que pretendían algunas partes del paddock.