Exclusivo: por qué Alpine cambió el chasis de Franco Colapinto y las mejoras que estrenará en el GP de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto estrenará chasis en Miami y también habrá otras mejoras en su auto (Prensa Alpine)

Franco Colapinto llegó a Miami motivado por el cariño recibido de las más de 500 mil personas en el road show que hizo en Buenos Aires sobre un Lotus E20 de Fórmula 1, que hizo delirar a la multitud con su motor V8. Para su debut en el circuito callejero estadounidense, el piloto argentino de 22 años tendrá notables mejoras en su Alpine A526 e Infobae accedió a información exclusiva.

En su primera pretemporada en la F1, el corredor bonaerense mostró su potencial sobre el primer A526 construido en Enstone, sede del team francés, cuyo origen es la extinta escudería inglesa Toleman, con la que Ayrton Senna (este viernes se cumplen 32 años de su partida) tuvo su bautismo en la Máxima hace 42 años.

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En los entrenamientos anteriores al arranque de la temporada realizados en Bahréin, Colapinto demostró estar en los tiempos de su experimentado compañero, Pierre Gasly, quien tiene en su haber 180 Grandes Premios, una victoria y cumple su cuarta temporada con el equipo galo. Gasly alcanzó un roce y oficio que Colapinto recién está adquiriendo: el argentino por primera vez corre una temporada completa, ya que en 2024 y en 2025 comenzó con los campeonatos ya iniciados y sin el ritmo de competencia que el resto.

En el Circuito Internacional de Sakhir, con el mismo auto, grupo de mecánicos, ingenieros y mismos compuestos de neumáticos, es decir, un mano a mano puro, el argentino se quedó con el mejor tiempo en los tres días de la primera semana con 1m35s806 contra 1m36s723 del francés. En el inicio de la segunda semana lo volvió a superar con 1m35s254 contra 1m35s898. En la segunda jornada Franco estuvo mañana y tarde sobre el monoplaza y clavó 1m33s818 (174 vueltas), mientras que Pierre en su día completo marcó 1m33s421 (175 giros).

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El segundo coche que se terminó fue para Colapinto, pero no tiene el desarrollo del primero. Hay más “horas de vuelo” en el monoplaza del competidor galo, que amén de sus condiciones y rodaje, capitalizó el trabajo y mayor tiempo en pista de su coche. Además, cabe recordar que, por ser considerado Gasly el piloto N° 1 del equipo, los ajustes aerodinámicos y mejoras siempre las va a recibir antes que Franco. Esto es algo intrínseco a los equipos de F1 a nivel histórico y cabe aclarar que esta política de trabajo no busca perjudicar de forma deliberada al argentino. Ocurre en todas las escuderías.

El ingeniero Stuart Barlow, junto con el piloto bonaerense (Prensa Alpine)

Por ende, en las dos primeras fechas, las variantes de cargas aerodinámicas primero se probaron en el coche de Gasly y luego de comprobarse que resultaron acertadas, se aplicaron en el de Colapinto en Japón, que, no obstante, no pudo aprovecharlas debido a un subviraje delantero (NdR: el coche gira menos de lo que indica el volante). Se corrigió el tema tras las primeras tandas, pero luego se afectó a la carga aerodinámica trasera y la adherencia en pista, también conocida como grip.

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Cabe destacar que este contexto se da en medio de uno de los cambios reglamentarios más drásticos de la historia, donde cada retoque en los autos pueden llevar a que respondan de una manera inesperada. Coches más chicos, quita de los aditamentos aerodinámicos, alerones móviles delanteros y traseros, y misma erogación de potencia en motores eléctricos y a combustión se distinguen entre las novedades más importantes. Los monoplazas están verdes y les falta muchas pasadas por el horno en su desarrollo. Incluso, hubo modificaciones luego de Japón para reducir la carga de energía en clasificación.

Sin embargo, Colapinto se las arregló para sumar su primer punto con Alpine al resultar décimo en China. Incluso pudo haber terminado más adelante si no lo perjudicaba el Auto de Seguridad, algo que se repitió en Japón. Es decir, pese a que su auto no rindió como se esperaba, el talento de Franco al volante le permitió tener un potencial para poder estar nuevamente en el top diez. Incluso tuvo grandes largadas en Australia (evitó el choque contra Liam Lawson) y China.

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En las tres fechas iniciales, Gasly cosechó 15 de los 16 puntos de Alpine, que es quinto en el campeonato y, a diferencia de la temporada anterior, dejó la última colocación. Colapinto colaboró con la mencionada unidad en China, pero el potencial de cara a lo que viene es prometedor.

Colapinto disfrutando del calor de los fanáticos argentinos (Prensa Alpine)

El corredor pilarense dio vuelta la página y, luego de una semana inolvidable en su país, va por más este fin de semana. Trabajó mucho en el simulador para preparar una carrera especial ya que será su estreno en Miami, donde además habrá carrera Sprint el sábado (un tercio de extensión de la del domingo). También llevó a cabo 200 kilómetros en el Día de Filmación en Silverstone, una actividad de carácter promocional.

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Para dar un salto de calidad en ambos coches, Alpine llevó algunas mejoras para esta carrera y los detalles serán anunciados este viernes por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en su habitual publicación antes del inicio de la actividad en pista. Se trata de una planilla que se publica en los pasillos de la sala de prensa (o Media Center), en una cartelera que también es usada por las escudería para dar a conocer sus cronogramas y novedades.

Respecto de las mejoras, este medio puede confirmar que Alpine presentará este fin de semana varias piezas nuevas programadas y una de ellas es un nuevo chasis en el auto de Franco. Esto ya formaba parte del programa de desarrollo previsto para la temporada. Se espera que el nuevo chasis aporte algunas mejoras en el rendimiento y una ligera reducción de peso, pero no tendrán el mismo impacto que las piezas de alto rendimiento en otras áreas del coche, principalmente la aerodinámica. Éstos serán los elementos que estrenarán en los dos monoplazas de Alpine este fin de semana y Colapinto tendrá otra mejora en el alerón a partir de Canadá, algo que anticipó el propio Franco este jueves.

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Cabe destacar que el cambio de chasis ya estaba planeado desde hace tiempo y no es cierto que el que deja de usar Colapinto haya estado desgastado o fuese viejo. Y un dato clave: no hay dos chasis idénticos, ya que solo se fabrica uno a la vez en la línea de producción.

Alpine puso a disposición de Colapinto una amplia dotación de personal en los 200 kilómetros del Día de Filmación (Prensa Alpine)

Será la primera vez para el piloto de 22 años en el circuito estadounidense, que recibe un Gran Premio de Fórmula 1 desde 2022. El trazado tiene 5.412 metros de distancia y la carrera principal será a 57 giros. El año pasado, Oscar Piastri se quedó con la prueba a bordo de su McLaren y es Max Verstappen con 1:29.708 quien posee el récord de vuelta en el circuito que rodea al Hard Rock Stadium.

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La actividad comenzará este viernes a las 13.00 horas con la única práctica libre que tendrá media hora más y será de 90 minutos, debido a los cambios reglamentos anunciados para esta cuarta fecha con reducción en los límites de recarga de batería durante la clasificación y nuevas restricciones en el uso del sistema híbrido, afectando la gestión de energía eléctrica y sus ventajas estratégicas a lo largo de la vuelta. Mañana desde las 17.30 se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que se correrá el sábado desde las 13.00. La clasificación para el domingo será a las 17.00 y 24 horas más tarde se largará la carrera principal.

Franco Colapinto llegó a Miami con el estímulo que le dio su gente y con las novedades en su auto, con el que buscará seguir mejorando en la Fórmula 1.

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