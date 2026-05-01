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Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

Tras su paso por Argentina, el pilarense se pone nuevamente el casco en la jornada de viernes

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Horario de la primera práctica libre de viernes:

13.00 a 14.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12.00 a 13.30 Miami, Bolivia, Chile y Venezuela

11.00 a 12.30 Colombia, Ecuador y Perú

10.00 a 11.30 México

Horario de la clasificación Sprint:

17.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

16.30 Miami, Bolivia, Chile y Venezuela

15.30 Colombia, Ecuador y Perú

14.30 México

*Televisarán Disney+ y Fox Sports en Argentina

09:31 hsHoy

Exclusivo: por qué Alpine cambió el chasis de Franco Colapinto y las mejoras que estrenará en el GP de Miami de Fórmula 1

El equipo francés decidió una modificación clave en el auto del argentino. También aplicará elementos nuevos en ambos monoplazas. Crece la expectativa en Enstone para avanzar en el campeonato. Los detalles

Franco Colapinto estrenará chasis en Miami y también habrá otras mejoras en su auto (Prensa Alpine)
Franco Colapinto estrenará chasis en Miami y también habrá otras mejoras en su auto (Prensa Alpine)

Franco Colapinto llegó a Miami motivado por el cariño recibido de las más de 500 mil personas en el road show que hizo en Buenos Aires sobre un Lotus E20 de Fórmula 1, que hizo delirar a la multitud con su motor V8. Para su debut en el circuito callejero estadounidense, el piloto argentino de 22 años tendrá notables mejoras en su Alpine A526 e Infobae accedió a información exclusiva.

Leer la nota completa
09:30 hsHoy

El escenario de este fin de semana: Miami

Mapa esquemático del circuito del Gran Premio de Miami de F1 con 19 curvas, 3 sectores, zonas de detección de DRS, activación y trampa de velocidad
Un mapa detallado del circuito del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, mostrando los 19 giros, tres sectores, zonas de detección y activación de adelantamiento, y la trampa de velocidad.

El Circuito Internacional ubicado en el predio del Hard Rock Stadium de Florida se incorporó en 2022 al calendario de la Fórmula 1 como una pista temporal. Su trazado, de 5.412 kilómetros y 19 curvas, refleja un diseño urbano que lo distingue entre los escenarios del campeonato. La competencia en Miami abarca 57 vueltas, lo que totaliza una distancia de 308.326 kilómetros. El registro más veloz pertenece a Max Verstappen, quien estableció la vuelta récord con 1:29.708 durante la temporada 2023.

09:28 hsHoy

Vuelve la actividad a la Fórmula 1:

Luego de las suspensiones de los GP de Baréin y Arabia Saudita que estaban planificados para el mes de abril, la Máxima tendrá una nueva jornada en suelo estadounidense. Será el cuarto circuito del año tras las carreras en Australia, China y Japón (esta última fue a fines de marzo).

09:13 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la práctica libre de viernes y clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami!

Franco Colapinto
Crédito: Prensa GCBA y Bullet

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