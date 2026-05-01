Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre y la clasificación Sprint del GP de Miami

Horario de la primera práctica libre de viernes:
13.00 a 14.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
12.00 a 13.30 Miami, Bolivia, Chile y Venezuela
11.00 a 12.30 Colombia, Ecuador y Perú
10.00 a 11.30 México
Horario de la clasificación Sprint:
17.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
16.30 Miami, Bolivia, Chile y Venezuela
15.30 Colombia, Ecuador y Perú
14.30 México
*Televisarán Disney+ y Fox Sports en Argentina
Franco Colapinto llegó a Miami motivado por el cariño recibido de las más de 500 mil personas en el road show que hizo en Buenos Aires sobre un Lotus E20 de Fórmula 1, que hizo delirar a la multitud con su motor V8. Para su debut en el circuito callejero estadounidense, el piloto argentino de 22 años tendrá notables mejoras en su Alpine A526 e Infobae accedió a información exclusiva.
El escenario de este fin de semana: Miami
El Circuito Internacional ubicado en el predio del Hard Rock Stadium de Florida se incorporó en 2022 al calendario de la Fórmula 1 como una pista temporal. Su trazado, de 5.412 kilómetros y 19 curvas, refleja un diseño urbano que lo distingue entre los escenarios del campeonato. La competencia en Miami abarca 57 vueltas, lo que totaliza una distancia de 308.326 kilómetros. El registro más veloz pertenece a Max Verstappen, quien estableció la vuelta récord con 1:29.708 durante la temporada 2023.
Vuelve la actividad a la Fórmula 1:
Luego de las suspensiones de los GP de Baréin y Arabia Saudita que estaban planificados para el mes de abril, la Máxima tendrá una nueva jornada en suelo estadounidense. Será el cuarto circuito del año tras las carreras en Australia, China y Japón (esta última fue a fines de marzo).
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la práctica libre de viernes y clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami!