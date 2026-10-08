"Enojada y confundida": Christa Pike despertó tras la ejecución fallida con neumonía y sin poder mover los brazos

Christa Pike despertó del coma en Tennessee tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

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Christa Pike despertó del coma días después de que Tennessee intentara ejecutarla mediante inyección letal, pero ahora enfrenta un cuadro médico grave: neumonía, un coágulo de sangre en un brazo, imposibilidad de mover los brazos y las manos, dificultades para tragar e inflamación severa. Su abogado, Randy Spivey, informó que la reclusa de 50 años está “enojada y confundida” y que sus primeras palabras al recuperar la conciencia fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) sostiene que Pike es la primera persona conocida en sobrevivir después de recibir las drogas de una inyección letal durante una ejecución en Estados Unidos. El caso abre interrogantes médicos —sobre las secuelas que podría enfrentar de forma permanente— y judiciales, dado que las autoridades de Tennessee todavía no ofrecieron una explicación pública sobre lo ocurrido en la cámara de ejecución.

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Christa Pike está “enojada y confundida” tras el intento de ejecución

Spivey reveló que el lunes se le comunicó que Pike presentaba muerte cerebral y que se evaluaba retirarle el soporte vital. Sin embargo, al día siguiente, ella despertó y comenzó a hablar. “Pero el martes, para la sorpresa de todos, Christa despertó y empezó a hablar”, declaró el letrado en una conferencia de prensa celebrada tras una audiencia judicial en Nashville, según precisó The Associated Press.

La reclusa de 50 años recuperó la conciencia días después de que el estado intentara ejecutarla por inyección letal el 30 de septiembre de 2026. Su abogado detalló un cuadro médico grave con pronóstico incierto y la defensa renovó el pedido de conmutación de la pena de muerte. (Fuente: Fox News)

El abogado señaló que Pike recuerda partes del procedimiento de forma progresiva: el miércoles comenzó a recuperar detalles del intento de ejecución, aunque todavía está confundida y desorientada.

Spivey no estuvo presente cuando ella despertó, pero le informaron que sus primeras preguntas fueron por su ubicación y la identidad de quienes la rodeaban. “Está enojada y confundida con todo en este momento”, declaró el letrado a los medios, de acuerdo con CBS News.

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Qué secuelas de salud enfrenta Christa Pike

El equipo legal de Pike detalló un cuadro médico de complejidad incierta. La reclusa padece neumonía, tiene un coágulo de sangre en un brazo y no puede mover los brazos ni las manos, que presentan una inflamación severa. “Sus manos parecían un guante quirúrgico inflado. Era extraordinario”, describió Spivey según CBS News. A eso se suma una dificultad para tragar que le impide alimentarse con normalidad.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte confirmó que Pike es la primera persona registrada en sobrevivir a las drogas de la inyección letal en Estados Unidos. (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

Los abogados desconocen qué funciones podría recuperar Pike y prevén que el proceso será prolongado. El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que actúa como perito de la defensa, advirtió que podrían pasar semanas o meses antes de que se pueda establecer un pronóstico claro sobre su recuperación.

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La Justicia ordenó preservar pruebas del procedimiento en Tennessee

El miércoles 7 de octubre, la jueza de la Corte de Cancillería del condado de Davidson, I’Ashea Myles, ordenó al Departamento de Correcciones de Tennessee (TDOC) preservar toda la prueba vinculada al intento de ejecución. La magistrada dispuso que el organismo debe mantener bajo resguardo drogas, vías intravenosas, agujas, catéteres, material médico, restricciones físicas y cualquier otro elemento que haya estado en la cámara de ejecución durante el procedimiento.

La jueza I'Ashea Myles ordenó al Departamento de Correcciones de Tennessee resguardar todo el material médico y las pruebas de la cámara de ejecución. (George Walker IV/Pool via REUTERS)

La orden también abarca registros escritos y digitales, incluidas comunicaciones a través de plataformas cifradas, testimonios de testigos y correspondencia relacionada con la administración de drogas o el equipamiento utilizado.

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Myles instruyó de forma explícita al TDOC a “no perder, extraviar ni eliminar accidentalmente ninguna información que pueda ser pertinente para esta causa”, e instó a la agencia a tomar medidas activas para recuperar cualquier material que ya hubiera sido descartado o borrado.

Qué se sabe sobre el fallido intento de ejecución por inyección letal

La ejecución se inició el 30 de septiembre de 2026 luego de que Pike pronunciara sus últimas palabras. Aproximadamente cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento posterior perdió la conciencia, aunque se la podía escuchar respirar de forma agitada. Los medios de comunicación acreditados como testigos fueron retirados de la sala casi 90 minutos después del inicio del procedimiento. Una ambulancia trasladó a Pike a un hospital.

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El equipo legal de la reclusa solicitó la conmutación de la condena por prisión perpetua para impedir un segundo intento de ejecución. (George Walker IV/Pool via REUTERS)

Los abogados de la defensa sostienen en un escrito judicial que las vías intravenosas no se colocaron de manera correcta y que el equipo de ejecución no advirtió que una vena había cedido. Eso habría impedido que el pentobarbital ingresara al torrente sanguíneo según lo previsto, y habría causado que el fármaco se dispersara por los tejidos del cuerpo.

Las autoridades de Tennessee no ofrecieron hasta el momento ninguna explicación oficial.

El gobernador suspendió la otra ejecución prevista y el jefe penitenciario renunció

Ante la magnitud del hecho, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, suspendió la única ejecución que el estado tenía programada para el resto del año y ordenó una revisión del caso. El titular del sistema penitenciario presentó su renuncia, aunque el organismo emitió un comunicado en el que afirmó haber seguido los protocolos establecidos.

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El gobernador Bill Lee suspendió la siguiente ejecución programada en el estado y el jefe del sistema penitenciario presentó su renuncia. (AP Foto/George Walker IV)

El equipo legal de Pike reiteró su pedido para que Lee conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con el fin de impedir que el estado intente una segunda ejecución. El gobernador había rechazado esa petición días antes del 30 de septiembre. En la audiencia del miércoles, el fiscal adjunto del estado, Will Ayers, señaló que por el momento no existe ninguna orden de ejecución para Pike.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, cuando tenía 18 años. Fue la primera mujer que Tennessee intentó ejecutar en más de 200 años y la primera persona que el estado intentó ejecutar en la era moderna por un crimen cometido a los 18, 19 o 20 años.

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