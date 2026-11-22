Hailey Bieber reveló que tuvo pensamientos suicidas en el punto más crítico de su rivalidad pública con Selena Gomez. (Reuters)

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Hailey Bieber reveló que llegó a tener pensamientos suicidas en el peor momento de su rivalidad pública con Selena Gomez, cuando los ataques en redes sociales y en la calle se volvieron insostenibles.

La modelo y empresaria hizo la confesión durante su participación en el DealBook Summit, celebrado el miércoles en Nueva York.

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“Tenía gente diciéndome que me matara en los comentarios todos los días. Estaba pasando por un momento en que la gente me gritaba en la calle”, declaró la fundadora de Rhode.

La también modelo recordó que los usuarios de internet llegaron a instalar alcancías en cafeterías de la cadena Starbucks con su imagen enfrentada a la de Gomez, en una muestra del nivel de hostilidad que enfrentó durante ese período.

Bieber admitió que era “demasiado sensible” para ignorar el odio que recibía en línea, y que esa presión comenzó a tener consecuencias en su estado mental.

La fundadora de Rhode relató en el DealBook Summit de Nueva York que enfrentó insultos constantes y gritos en la calle. (REUTERS)

“Nunca había experimentado algo así. La forma en que la gente me hacía sentir era que quizás sería mejor si yo no estuviera aquí”, afirmó. “Porque así de intensos sentía que eran los sentimientos de otras personas hacia mí en ese momento”.

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Hoy intenta “regular” el tiempo que pasa en las plataformas digitales, aunque reconoció que es “difícil limitarse” cuando el acceso es tan inmediato.

Bieber también señaló que sigue “lidiando con la comparación” y que puede sentirse insegura al ver a otras personas en internet. A pesar de ello, afirmó haber construido con el tiempo una “resiliencia” frente al odio en línea, producto de “tanto tiempo soportando un escrutinio tan intenso”.

La madre de un hijo dijo que nunca quiere ocultar sus inseguridades, con la intención de poder mantener en el futuro conversaciones abiertas con sus hijos sobre los riesgos de las redes sociales.

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“Quiero poder tener esa conversación con mis hijos para que, cuando se sientan así, puedan identificarse con su mamá”, expresó. “Y saber que yo también me siento así a veces, y que podemos atravesarlo juntos”.

El origen de las disputas se remonta al romance de casi una década entre Selena Gomez y Justin Bieber previo al matrimonio de este último en 2018. (AP/REUTERS)

¿Hailey Bieber y Selena Gomez aún mantienen una rivalidad?

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas tiene raíces en la relación que Selena Gomez mantuvo durante casi una década con Justin Bieber, el esposo de Hailey.

La expareja comenzó su romance en 2010 y atravesó múltiples rupturas y reconciliaciones. Durante algunos de esos períodos de separación, Justin salió con Hailey, a quien le propuso matrimonio en 2018, pocos meses después de terminar definitivamente con la protagonista de Only Murders in the Building.

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La boda entre Hailey y Justin se celebró en septiembre de ese mismo año, pero un sector de los seguidores del cantante nunca aceptó del todo el fin de su relación con Gomez.

Las especulaciones sobre una enemistad entre las dos mujeres se mantuvieron vigentes durante años, impulsadas por comparaciones constantes en redes sociales y por la atención que los medios prestaron a cada interacción pública entre ellas.

En septiembre de 2022, Hailey declaró en el podcast Call Her Daddy que entre ella y la intérprete de “Hands to Myself” todo era “amor”. Dos meses después, ambas posaron juntas para una fotografía, en lo que pareció ser un intento de cerrar públicamente el capítulo.

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Hailey Bieber y Selena Gomez posaron juntas a finales de 2022 para aplacar las versiones sobre su enemistad. (Foto: Twitter)

Sin embargo, las dos famosas continuaron intercambiando indirectas a través de las redes sociales durante los años siguientes.

En junio de 2025, los seguidores de ambas advirtieron que habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram, lo que volvió a encender los rumores sobre la enemistad entre las dos figuras.

En cuanto a la postura de Justin durante toda la controversia, una fuente citada por el Daily Mail señaló en octubre de 2025 que el cantante habría alentado la disputa porque la interpretaba como una prueba del amor de su esposa hacia él.

“Justin confía en Hailey para que diga lo que quiera decir, y si eso los mete en algún drama, él estará de su lado pase lo que pase, ya sea sobre Selena o no”, sostuvo el informante.

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