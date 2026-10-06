Cómo el caso Christa Pike expuso la crisis de las ejecuciones en Estados Unidos: fallas en la inyección letal, métodos alternativos y la escasez de fármacos

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital en Tennessee y fue trasladada a un hospital del área de Nashville. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tennessee no logró ejecutar a Christa Pike. Dos dosis de pentobarbital no causaron su muerte y fue trasladada a un hospital del área metropolitana de Nashville, donde permanece inconsciente, intubada y con asistencia respiratoria mecánica. El episodio reabrió un debate con décadas de historia judicial en Estados Unidos: cómo, con qué sustancias y bajo qué reglas se aplica la pena de muerte.

El caso de Christa Pike permite revisar el sistema en su conjunto, desde el funcionamiento de la inyección letal hasta la diversidad de métodos que cada estado autoriza y el secreto que cubre parte de los procedimientos.

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La inyección letal puede usar uno, dos o tres fármacos, y cada protocolo implica riesgos distintos

Según el Death Penalty Information Center (DPIC), la inyección letal es el método de ejecución autorizado en todos los estados que mantienen la pena capital, además del Gobierno federal y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no existe un protocolo único: cada jurisdicción define las sustancias, las dosis y la secuencia de administración.

La inyección letal es el método de ejecución autorizado en todos los estados con pena capital en Estados Unidos. (Department of Justice via AP, File)

Los esquemas de tres drogas son los más extendidos históricamente. La primera sustancia es un anestésico o sedante para inducir inconsciencia; la segunda es un paralizante; y la tercera detiene el corazón. Los protocolos de una o dos drogas, como el aplicado en Tennessee, prescinden del paralizante y utilizan una sobredosis de un sedante —como el pentobarbital— para provocar la muerte directamente.

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La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la constitucionalidad general de la inyección letal en el fallo Baze v. Rees de 2008, pero ese precedente dejó abierta la discusión sobre protocolos concretos. En su voto concurrente, el juez John Paul Stevens anticipó que el debate continuaría: “Pensé que nuestra decisión pondría fin a la controversia. Ahora está claro que no será así”, según consta en la sentencia recogida por el DPIC.

Más de 20 estados autorizan métodos alternativos, desde el pelotón de fusilamiento hasta el gas nitrógeno

La inyección letal predomina en el mapa de la pena capital, pero muchos estados contemplan alternativas cuando ese método no está disponible, es declarado inconstitucional o el condenado puede elegir. Según el relevamiento del DPIC sobre métodos autorizados por estado, el panorama incluye:

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Electrocución: disponible en Alabama, Florida, Kentucky, Luisiana, Carolina del Sur y Tennessee, entre otros, como alternativa o método de elección.

Pelotón de fusilamiento: Idaho lo convirtió en método principal a partir del 1 de julio de 2026, con la inyección letal como opción secundaria. Utah y Carolina del Sur también lo autorizan.

Gas nitrógeno: Alabama, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Oklahoma lo contemplan como alternativa a la inyección letal.

Gas letal: Arizona lo ofrece como opción para condenados antes de noviembre de 1992; California y Missouri también lo autorizan bajo ciertas condiciones.

Los métodos autorizados, los protocolos vigentes y su aplicación dependen de las leyes de cada estado y de los fallos judiciales, por lo que el panorama puede cambiar ante cualquier modificación legislativa o decisión de los tribunales.

La escasez de medicamentos y las leyes de secreto alimentan las impugnaciones judiciales

La dificultad para conseguir fármacos para ejecuciones se agudizó cuando laboratorios europeos y estadounidenses comenzaron a prohibir el uso de sus productos con ese fin. Varios estados reformularon sus protocolos con combinaciones de drogas sin antecedentes de uso en ejecuciones.

El resultado fue una serie de procedimientos prolongados en los que personas condenadas mostraron signos de dolor o angustia, según documentó el DPIC. La organización citó el caso de Dream Pharma, empresa con sede en Londres que proveyó fármacos a Arizona, California y Georgia, y operaba desde la trastienda de una escuela de conducción.

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La escasez de fármacos para ejecuciones aumentó cuando las empresas farmacéuticas prohibieron el uso de sus productos. (REUTERS)

Frente a las críticas, varios estados blindaron sus protocolos con normas de confidencialidad que impiden conocer el origen de las sustancias, la identidad de los proveedores y los detalles operativos de los procedimientos. Quienes impugnan las ejecuciones ante los tribunales argumentan que ese secreto hace imposible verificar si los protocolos cumplen el estándar constitucional de evitar un sufrimiento innecesario.

El DPIC sistematizó estas restricciones en el informe Behind the Curtain (Detrás del telón), que también recoge las declaraciones de empresas farmacéuticas que vetaron el uso de sus productos en ejecuciones.

Pike sobrevivió dos dosis letales y llegó al hospital con los brazos quemados e inflamados

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. La jornada del 30 de septiembre comenzó con retrasos: una corte de apelaciones suspendió el procedimiento horas antes del inicio. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de 6 votos contra 3, levantó esa suspensión y habilitó que la ejecución avanzara.

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El equipo médico tardó más de una hora en lograr acceso venoso tras realizar siete punciones a Christa Pike. (Courtesy of Christa Pike)

Los funcionarios penitenciarios administraron dos dosis de pentobarbital —cuatro jeringas de 50 mL en total, el máximo que contempla el protocolo estatal—, y Pike no perdió la conciencia. Documentos judiciales señalan que “seguía con vida, con latidos cardíacos y audiblemente roncando”.

Los vehículos de emergencia llegaron al penal mientras los testigos de prensa aún estaban fuera del recinto, y Pike fue trasladada a un hospital cercano.

El estado de Pike al 2 de octubre: inconsciente, intubada y con los brazos quemados

El 2 de octubre, sus abogados Randy Spivey y Stephen Ferrell informaron que Pike permanecía inconsciente, intubada y conectada a un ventilador. El escrito judicial también reveló que, al llegar al hospital, “ambos brazos estaban inflamados, quemados y con ampollas”, según recogió CBS News. El personal médico trabaja para eliminar el pentobarbital de su organismo.

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Antes del procedimiento, los médicos tardaron más de una hora en conseguir acceso venoso, con al menos siete intentos de punción. Expertos consultados por The Tennessean señalaron que un problema con la vía intravenosa o con la administración del fármaco figuran entre las explicaciones más probables, aunque las causas exactas no están determinadas.

Los abogados de la condenada presentaron una moción judicial para preservar la evidencia del procedimiento fallido. (AP)

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee por el resto del año y ordenó una revisión independiente. El Departamento Correccional estatal sostuvo que “siguió cada paso del protocolo” y que el pentobarbital “ha sido consistentemente efectivo”.

Una audiencia quedó fijada para el 7 de octubre para tratar la moción de emergencia de los abogados de Pike, orientada a preservar toda la evidencia relacionada con el procedimiento. Spivey pidió públicamente que Lee conmute la sentencia.

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El caso no es el primero de su tipo en Tennessee. El DPIC señaló que el estado reanudó las ejecuciones en 2025 tras una pausa de tres años, dispuesta por el propio Lee después de que una revisión independiente determinara que el departamento correccional había llevado a cabo ejecuciones con drogas no verificadas.