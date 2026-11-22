Una característica destacada del Fitbit Versa 4 es su batería con hasta 6 días de autonomía y carga rápida. GOOGLE

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Google dejará de permitir que se instalen o actualicen aplicaciones y esferas de reloj de terceros en los smartwatches Fitbit a partir del 28 de noviembre de 2026, según informó la empresa en su centro de ayuda de Google Health. El cambio afecta a los modelos Sense y Versa.

Las apps y esferas de desarrolladores externos que ya estén en el reloj seguirán funcionando después de esa fecha. La restricción es de una sola vía: quien borre una de ellas, o restablezca el dispositivo a su estado de fábrica, ya no podrá volver a instalarla.

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Google precisó que los usuarios mantendrán el acceso a una galería de aplicaciones y esferas desarrolladas por Fitbit y Google. La empresa recomienda actualizar la app del teléfono a la versión 5.12 para que esas aplicaciones sigan funcionando como se espera.

El Fitbit Sense 2 genera estadísticas y rastreo de indicadores de estrés a lo largo del día. (Google)

Los modelos que quedan afectados

El centro de ayuda enumera los relojes alcanzados: Fitbit Sense 2 y Sense, además de Fitbit Versa 4, Versa 3, Versa 2, Versa Lite y Versa. También figura el Fitbit Ionic, sobre el que Google remite a una página con información de un retiro voluntario del producto.

La página aclara que las aplicaciones disponibles varían según el dispositivo. Entre las que Google menciona en esa misma sección figuran Alexa, Google Maps, Spotify, Starbucks, Find Phone (para localizar el teléfono), el electrocardiograma de Google y el análisis de estrés EDA Scan.

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Según el mismo documento, Alexa funciona en los Sense, Sense 2, Versa 2, Versa 3 y Versa 4 para consultar el clima, programar alarmas o controlar dispositivos del hogar. La app de Starbucks solo está disponible en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y permite pagar con el reloj acercándolo al lector.

Google Maps ofrece indicaciones paso a paso en el Fitbit Edge, el Charge 6, el Sense 2 y el Versa 4. Find Phone hace sonar el teléfono si está vinculado al reloj, con Bluetooth activado y a menos de 10 metros, y con la app de Google Health abierta en segundo plano.

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El Fitbit Sense 2 cuenta con detección continua de estrés mediante un sensor de actividad electrodérmica (cEDA) para ayudarte a gestionar los momentos de tensión y sugerir ejercicios de relajación. (Fitbit)

La app Clocks permite alternar entre cinco esferas guardadas en el reloj. Google también remite a ayudas específicas para Spotify, que sirve para controlar la música desde la muñeca, y para cambiar la esfera de cada dispositivo.

Google no detalla en esa página cuáles de las aplicaciones se consideran de terceros ni cuáles pasan a su catálogo propio. Tampoco explica los motivos del cambio.

Qué conviene hacer antes de la fecha

Con las reglas que Google publicó, el riesgo está en las acciones que obligan a reinstalar: borrar una aplicación para liberar espacio, restablecer el reloj para resolver una falla o volver a configurarlo desde cero. Después del 28 de noviembre, cualquiera de esos pasos puede dejar al usuario sin una app o esfera que hoy usa.

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Por eso, quien quiera conservar una esfera o aplicación de un tercero puede instalarla o actualizarla antes de esa fecha. Después, el reloj solo podrá sumar aplicaciones y esferas del catálogo de Fitbit y Google.

La restricción comienza el 28 de noviembre de 2026 y Google no anunció un plazo de vuelta atrás.

El Fitbit Sense es un reloj inteligente enfocado en el monitoreo avanzado de la salud y el bienestar integral. FITBIT

Descubre el Fitbit Sense: mucho más que un simple reloj deportivo

El Fitbit Sense es un reloj inteligente enfocado en el monitoreo avanzado de la salud y el bienestar integral. A nivel de diseño, destaca por incorporar una nítida pantalla táctil AMOLED de 1,58 pulgadas con bordes redondeados, un bisel de acero inoxidable y un botón lateral sensible a la presión que reemplaza a los clásicos botones físicos.

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Este dispositivo está pensado para usarse ininterrumpidamente, combinando funciones típicas de un smartwatch —como recibir notificaciones, contestar mensajes por voz, compatibilidad con asistentes virtuales (Alexa y Google Assistant) y micrófono con altavoz— con un análisis muy detallado de la actividad corporal.

Lo que caracteriza principalmente al Fitbit Sense frente a otros relojes deportivos es su sofisticado conjunto de sensores biométricos, destacando su escáner EDA (actividad electrodérmica) diseñado para medir y gestionar la respuesta del cuerpo ante el estrés.

Google dejará de permitir que se instalen o actualicen aplicaciones y esferas de reloj de terceros en los smartwatches Fitbit. REUTERS/Lisi Niesner

A nivel médico y físico, incorpora una aplicación para realizar electrocardiogramas (ECG) que detecta irregularidades cardíacas, un sensor continuo de temperatura cutánea, medición de oxígeno en sangre (SpO2) y un análisis sumamente preciso de las fases del sueño.

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Para complementar su perfil deportivo, cuenta con GPS y GLONASS integrados para registrar entrenamientos sin llevar el teléfono móvil, tecnología NFC para pagos sin contacto, resistencia al agua hasta 50 metros (5 ATM) y una batería con carga rápida que supera los seis días de autonomía.