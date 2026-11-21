El sistema de seguridad policial rastrea el rostro y las prendas del jugador luego de asaltar locales comerciales.

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Departamentos de policía de todo Estados Unidos salieron a recordarles a los fanáticos de Grand Theft Auto VI que los delitos que el juego permite cometer tienen consecuencias reales. El aviso coincidió con el estreno del título, que el 19 de noviembre generó USD 3.790 millones en ventas durante su primer día.

Grand Theft Auto VI, desarrollado por Rockstar Games durante ocho años con un equipo de 4.700 personas, registró, según Rockstar, el debut comercial más grande de la historia del entretenimiento. Las advertencias policiales llegaron antes y después del lanzamiento: robar autos, correr ilegalmente o agredir a un oficial siguen siendo delitos penales, dijeron las agencias, independientemente de lo que ocurra en la pantalla.

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Advertencias policiales ante el lanzamiento del juego

Desde Atlanta hasta Tucson, decenas de agencias publicaron mensajes en redes sociales que combinaban humor y advertencia. El Departamento de Policía de Atlanta escribió: “GTA no es un lugar real, pero Atlanta sí lo es”, y añadió que conducir ebrio, robar un auto o ejercer violencia tendría consecuencias reales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima, en Arizona, fue más directa: “Las leyes de la vida real no incluyen trucos, respawns ni reinicios de misión”. En Texas, el Departamento de Policía de San Juan resumió el mensaje en una frase: “Lo que pasa en GTA VI, se queda en GTA VI”, mientras que el de Denver aclaró que “ganar cinco estrellas no es un logro que nosotros entregamos”.

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Récord histórico en ventas durante el primer día

El videojuego registró 32,5 millones de copias reservadas antes de su estreno oficial (rockstargames.com)

Según Rockstar, el juego vendió además 32,5 millones de unidades en preventa, ambas marcas récord entre plataformas. Para dimensionar la escala: Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, tardó tres días en alcanzar los USD 1.000 millones y acumula más de 230 millones de copias dentro de las 470 millones de unidades totales de la franquicia, según la editora Take-Two Interactive.

La edición estándar del nuevo título tiene un precio de referencia de alrededor de USD 80 en el mercado estadounidense. Según el periodista especializado Juan Lomanto, en declaraciones a Infobae, el costo de producción rondaría los USD 1.500 millones, aunque ni Rockstar ni Take-Two confirmaron esa cifra de manera oficial.

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Ausencias récord en escuelas y empresas el día del lanzamiento

En el Reino Unido, la firma de software de recursos humanos BrightHR registró un incremento del 56% en ausencias por enfermedad el jueves del lanzamiento frente al mismo día de la semana anterior. La plataforma Deel contabilizó un aumento del 21% en las solicitudes de día libre, y el proveedor escolar Arbor informó que 35.000 alumnos de secundaria adicionales faltaron a clases ese día en más de 1.400 escuelas, la cifra de asistencia más baja registrada en dos semanas.

Algunas instituciones intentaron contrarrestar la tendencia con sorteos de vales para quienes acudieran a clase.

Mundo abierto, crimen y calificación para mayores de 17 años

La Entertainment Software Rating Board otorgó la clasificación para mayores de 17 años por escenas de violencia y lenguaje explícito.

Grand Theft Auto VI sigue a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar su situación a través del crimen en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. La historia principal del juego demanda entre 60 y 70 horas de juego, a las que se suman misiones secundarias y actividades dentro del mundo abierto.

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El título obtuvo la calificación M (Maduro, mayores de 17 años) de la Entertainment Software Rating Board (ESRB), que advierte sobre violencia intensa, lenguaje explícito, desnudez, contenido sexual y representaciones de consumo de drogas y alcohol.

Las críticas especializadas fueron positivas: The Guardian destacó que Rockstar construyó “el mundo virtual más extraordinariamente detallado que hemos visto hasta ahora”, mientras que un vocero de Downing Street calificó el lanzamiento como “un éxito de la industria británica”, dado que el equipo principal de desarrollo está radicado en Escocia.