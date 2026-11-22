La menor fue localizada de madrugada entre arbustos, cubierta de tierra y con frío, luego de recorrer cerca de tres kilómetros sin calzado ni abrigo por su cuenta en Eloy (Captura de video)

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Una niña de 2 años sobrevivió siete horas sola en el desierto de Arizona, Estados Unidos, descalza y con solo un pañal puesto, antes de ser hallada con vida en la madrugada del miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 12:15, hora local, por un vecino voluntario. La pequeña estaba sentada entre arbustos, cubierta de tierra y temblando de frío, a unos tres kilómetros de su casa.

La menor desapareció la tarde del martes 17 de noviembre, alrededor de las 5 p.m. hora local, desde el patio delantero de la vivienda familiar en el barrio Silver Bell Estates, en las afueras de Eloy, una localidad del condado de Pinal.

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Según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal (PCSO), la pequeña salió sin que nadie la advirtiera de una casa donde convive con una familia numerosa. Con la caída del sol, la temperatura descendió hasta entre los 7°C y los 10°C (entre 45 °F y 50 °F), según precisaron los reportes del rescate, lo que convirtió cada minuto en una amenaza real para la vida de la menor.

Más de 75 efectivos recorrieron el desierto durante la noche

Tras activarse la alarma cerca de las 6 p.m., la PCSO desplegó un operativo de gran escala. Más de 75 agentes de distintas fuerzas de seguridad, junto a efectivos de la Patrulla Fronteriza, vecinos y equipos de búsqueda y rescate, se sumaron al operativo. Se utilizaron perros rastreadores, helicópteros y drones equipados con cámaras de visión térmica para cubrir el terreno en la oscuridad.

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El vecino, que se incorporó con su esposa Glenda al despliegue, oyó un sonido inusual detrás de él y giró con una linterna hasta descubrir a la pequeña sentada en tierra (Captura de video)

A medida que el tiempo transcurría sin novedades, los equipos ampliaron el radio de búsqueda. Rastrearon cauces secos, zonas de matorrales y tramos de vegetación dispersa a lo largo de kilómetros. Las cámaras térmicas de los drones permitieron cubrir grandes extensiones en la oscuridad, pero fue el trabajo a pie de un voluntario el que finalmente marcó la diferencia.

Un voluntario escuchó un sonido extraño entre la vegetación

Pasada la medianoche, a las 12:15 a.m. del miércoles, el vecino Jay Stewart —quien se sumó a la búsqueda junto a su esposa Glenda— recorría un cauce seco cuando percibió algo inusual. “Estaba caminando por la zanja, buscando bajo los arbustos porque pensaba que podría estar tumbada por el frío”, relató a ABC15.

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De repente, escuchó detrás de él “un sonido que no parecía humano”, giró con la linterna y encontró a la niña sentada en la tierra entre la vegetación.

El descenso nocturno en Eloy coincidió con la desaparición de la menor, que llevaba únicamente un pañal cuando se alejó del patio delantero de la vivienda familiar sin ser advertida (Captura de video)

“Se puso de pie y gritó. No sé quién gritó más fuerte, si ella o yo”, recordó Stewart, visiblemente emocionado. El voluntario tomó a la pequeña en brazos de inmediato. El pañal tenía piedras pegadas en la base, señal de que llevaba horas sentada en el suelo. La abrigó con su campera de franela mientras esperaba a los agentes, que llegaron en minutos y la envolvieron en una manta. Las cámaras corporales de los uniformados registraron el momento de la entrega, imágenes que la PCSO difundió el miércoles por la tarde.

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La niña recibió el alta médica y volvió a su casa sin indicios de maltrato

La menor fue trasladada en ambulancia al hospital como medida de precaución. Tras ser evaluada, recibió el alta y regresó a su domicilio el miércoles. El Departamento de Seguridad Infantil fue notificado de acuerdo con los protocolos habituales para este tipo de casos. La PCSO señaló que no encontraron indicios de abuso y no formularon cargos contra ningún integrante de la familia; todo apunta a que la pequeña se alejó sola sin ser vista.

Teeple reconoció públicamente el esfuerzo de todos los participantes en el operativo. Stewart recibió un certificado de reconocimiento por parte de la oficina del alguacil, aunque el propio voluntario insistió en que el mérito fue colectivo. “Todos fueron héroes esta noche”, afirmó en la ceremonia realizada el mismo miércoles.

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