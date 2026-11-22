Una falla en el sistema de peso y balance de carga de Delta obligó al personal a efectuar los cálculos de los aviones de manera manual (REUTERS/Elijah Nouvelage)

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Los pasajeros de Delta que viajen desde Los Ángeles y San Francisco durante la semana de Acción de Gracias deberán revisar el estado de sus vuelos después de una falla en el sistema automatizado de peso y equilibrio de carga de la aerolínea.

El problema provocó demoras en Atlanta, su principal centro de conexiones, y podría repercutir en servicios de distintos puntos de Estados Unidos.

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El sistema afectado calcula el peso total del avión y la ubicación de pasajeros, equipaje y carga antes de cada salida. Esa información permite confirmar que la aeronave cumple los parámetros de seguridad y equilibrio necesarios para despegar.

Ante la caída de la automatización, los equipos debieron efectuar esas verificaciones de manera manual, un proceso que extendió los tiempos de preparación de los vuelos.

La falla comenzó en Atlanta y se propagó a la red de Delta

La interrupción se originó en el centro operativo de la aerolínea en Atlanta y alcanzó su red nacional, según informó The New York Post.

La interrupción operativa comenzó en el centro de conexiones de Delta en Atlanta y repercutió en su red nacional de vuelos (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Los reportes disponibles confirmaron demoras operativas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, pero no aportaron una secuencia verificable de cifras sobre vuelos retrasados atribuibles a la falla de Delta.

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No se informó una cifra consolidada de vuelos de Delta afectados en todo Estados Unidos. Entre las 6:00 y las 10:00, el registro de FlightAware contabilizó 828 demoras y 18 cancelaciones de todas las aerolíneas del país, un balance general que no permite atribuir esos datos exclusivamente a Delta ni a la falla de su sistema.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspendió brevemente el tráfico aéreo hacia Atlanta a causa del incidente.

El organismo advirtió que la medida podía alcanzar a más de 3.500 vuelos. Cerca de las 8:40, sustituyó la suspensión por demoras en tierra, por lo que se reanudaron las salidas con destino a la ciudad, aunque las aeronaves que debían aterrizar allí afrontaban esperas cercanas a una hora.

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“Los equipos de Delta están utilizando procedimientos manuales esta mañana para que los vuelos despeguen de forma segura mientras continúa el trabajo para restaurar la automatización”, indicó un portavoz de la empresa en declaraciones recogidas por California Post.

La compañía añadió que coordinaba con el control de tráfico aéreo para limitar la congestión en puertas de embarque y calles de rodaje de Atlanta.

La Administración Federal de Aviación suspendió temporalmente el tráfico aéreo hacia Atlanta y luego aplicó demoras en tierra (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Los Ángeles se prepara para el pico de viajeros por Acción de Gracias

La incidencia en Los Ángeles cobró relevancia por su proximidad al feriado de Acción de Gracias. Los Angeles World Airports prevé que LAX reciba casi 2,6 millones de pasajeros en los 12 días del período festivo, un promedio de 215.000 personas por jornada y un 5 % más que el año anterior.

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El aeropuerto estima que el domingo 29 de noviembre será el día de mayor movimiento, con más de 242.000 pasajeros entre llegadas y salidas.

En cambio, el Día de Acción de Gracias sería la jornada de menor actividad, con unos 146.000 viajeros. Las autoridades aconsejaron a quienes vuelen dentro de Estados Unidos llegar al menos dos horas antes de la salida y a los pasajeros internacionales, tres horas antes.

La directora de ingresos y experiencia de Los Angeles World Airports, Courtney Moore, señaló que el viaje de Acción de Gracias de millones de personas comenzará o terminará en LAX.

También recomendó reservar el estacionamiento con anticipación y prever más tiempo para ingresar y circular por el complejo, donde continúan obras en el nivel inferior de llegadas.

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El registro de FlightAware contabilizó 828 demoras y 18 cancelaciones en los aeropuertos de Estados Unidos durante la mañana (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Los trabajos forman parte del proyecto CTA Arrivals e incluyen intervenciones en cruces peatonales, iluminación, paisajismo y zonas de ascenso accesibles.

Las autoridades advirtieron, además, que los estacionamientos pueden completarse en las jornadas de máxima demanda y pidieron a quienes recojan pasajeros que sigan el estado de los vuelos y esperen en las áreas destinadas a teléfonos móviles hasta que los viajeros estén listos para salir.

Mientras Delta restablece su sistema automatizado, los pasajeros con vuelos desde o hacia Los Ángeles y San Francisco pueden verificar el estado de su servicio con la aerolínea.

Los viajeros que se dirijan al este de Estados Unidos también podrían encontrar condiciones meteorológicas adversas durante la semana del feriado, debido a un patrón de tormentas previsto para esa región.

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