Francesco Schettino abandonó la cárcel de Rebibbia tras recibir la libertad condicional para cumplir servicios comunitarios. (AFP)

Guardar

Francesco Schettino, el capitán del crucero Costa Concordia condenado por el naufragio que provocó 32 muertes frente a las costas de Italia en enero de 2012, abandonó la prisión después de permanecer más de nueve años detenido. El Tribunal de Vigilancia de Roma le concedió la libertad condicional bajo un régimen de servicios sociales, una medida que le permitirá cumplir el resto de la condena fuera del establecimiento penitenciario, sujeto a determinadas obligaciones y controles.

El ex comandante, de 66 años y apodado el “capitán cobarde” por haber abandonado a la tripulación del barco, salió el viernes de la cárcel romana de Rebibbia, donde permanecía desde mayo de 2017. La resolución judicial tuvo en cuenta su comportamiento durante el encarcelamiento y su participación en las actividades de reinserción. Como parte de las condiciones impuestas, deberá incorporarse a un programa de trabajo comunitario.

PUBLICIDAD

Su abogada, Francesca Carnicelli, confirmó la decisión y defendió que su cliente reunía las condiciones necesarias para acceder a este beneficio.

“En nuestra opinión, se cumplieron todos los requisitos para la concesión de esta medida alternativa, que representa la correcta continuación del camino emprendido tras la condena”, declaró.

La representante legal también explicó que la evaluación de las autoridades penitenciarias fue favorable tanto por la conducta de Schettino como por su disposición a cumplir las pautas establecidas en el programa de rehabilitación. Según sostuvo, el procedimiento para determinar si podía acceder a los servicios sociales fue prolongado y estuvo acompañado de distintas instancias de revisión.

PUBLICIDAD

El crucero Costa Concordia transportaba a más de cuatro mil personas al momento de su viaje por el Mediterráneo. (AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO)

La medida no representa una anulación de la sentencia ni una absolución. Schettino continúa siendo responsable penalmente por los delitos establecidos en el proceso judicial, pero podrá completar la pena fuera de prisión mientras respete las condiciones fijadas por las autoridades. El incumplimiento de esas obligaciones puede derivar en la revocación del beneficio y su regreso a la cárcel.

Durante su permanencia en Rebibbia, el antiguo comandante había accedido progresivamente a algunas actividades laborales. Tres años antes de su liberación recibió autorización para desempeñar tareas vinculadas con la digitalización de documentación judicial. También obtuvo permisos por su comportamiento dentro del establecimiento.

PUBLICIDAD

En 2025 había renunciado a una solicitud de semilibertad después de que familiares de las víctimas y sobrevivientes manifestaran su rechazo a esa posibilidad. Ese régimen contemplaba que pudiera salir durante determinadas horas para trabajar y regresar posteriormente a su celda. La nueva resolución le concede una modalidad diferente, que le permite continuar la ejecución de la condena en el ámbito comunitario.

El accidente que provocó la condena

El naufragio ocurrió durante la noche del 13 de enero de 2012, cuando el Costa Concordia navegaba por el mar Tirreno, cerca de la isla de Giglio, en la región italiana de Toscana. El crucero había partido desde el puerto de Civitavecchia, próximo a Roma, para realizar un itinerario por el Mediterráneo. A bordo viajaban aproximadamente 4.229 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación.

PUBLICIDAD

Schettino realizó tareas de digitalización de documentos judiciales durante su reclusión en el penal romano. (AFP)

Durante el recorrido, la embarcación se aproximó a la costa para realizar una maniobra conocida como inchino, una práctica consistente en acercar un barco a tierra para saludar a los habitantes de una localidad. Sin embargo, la aproximación terminó en un choque contra formaciones rocosas de la zona de Le Scole.

El impacto abrió una extensa brecha en el casco y provocó la entrada de agua en distintos compartimentos. La nave perdió estabilidad, comenzó a inclinarse y terminó encallada parcialmente sumergida frente a la isla. La situación obligó a organizar una evacuación de emergencia que se desarrolló durante la noche, con temperaturas bajas y condiciones especialmente difíciles para quienes intentaban abandonar el crucero.

PUBLICIDAD

Los pasajeros buscaron alcanzar los botes salvavidas y trasladarse hasta tierra firme mientras los equipos de rescate acudían al lugar. La inclinación de la embarcación complicó las operaciones y generó desorden durante el abandono del barco. El balance final fue de 32 fallecidos, entre turistas y trabajadores del crucero. Los informes forenses determinaron que buena parte de las víctimas murió por ahogamiento, tanto dentro de la nave como después de caer al agua durante la evacuación.

La responsabilidad del capitán y el proceso judicial

Además de las decisiones que precedieron al impacto, los tribunales examinaron su comportamiento después del accidente, especialmente porque abandonó la embarcación antes de que concluyera la evacuación y no regresó para continuar coordinando las operaciones.

PUBLICIDAD

La colisión contra las rocas de Le Scole ocurrió durante una maniobra de acercamiento a tierra denominada inchino. (REUTERS/Alessandro Bianchi)

El capitán rechazó las acusaciones sobre su salida y ofreció una explicación diferente de lo sucedido. En declaraciones posteriores al naufragio, aseguró que había intentado organizar el embarque de los pasajeros en los botes salvavidas y que terminó dentro de uno de ellos después de perder el equilibrio por la pronunciada inclinación del crucero.

“Los pasajeros estaban saliendo en masa hacia las cubiertas y se abalanzaban sobre los botes salvavidas. Ni siquiera tenía un chaleco porque se lo había dado a uno de los pasajeros”, sostuvo al reconstruir aquellos momentos.

También afirmó: “Estaba intentando que la gente subiera a las embarcaciones de manera ordenada. De repente, como el barco estaba inclinado entre 60 y 70 grados, tropecé y terminé en uno de los botes”.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, su defensa cuestionó que se lo responsabilizara individualmente por el resultado de la tragedia y sostuvo que una evacuación anticipada, cuando el crucero todavía se encontraba lejos de la costa, podría haber provocado consecuencias todavía más graves.