El Samsung Galaxy A55 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, protegida con Gorilla Glass Victus+. SAMSUNG

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Samsung sigue ampliando el despliegue de One UI 9, su versión del sistema Android 17 para los Galaxy. Desde mediados de septiembre la actualización pasó de los modelos más caros a teléfonos de gama media y baja, tabletas y relojes, según el seguimiento de Sammy Guru.

El despliegue es escalonado: depende del país, del operador y del modelo. Por eso un teléfono incluido en la lista puede no recibir todavía el aviso en su región.

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La actualización estable empezó el 16 de septiembre de 2026 con los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra en Corea del Sur, según el comunicado de Samsung. Antes había llegado a los plegables Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8, que la traen de fábrica.

Los celulares que aparecen en la imagen son Samsung Galaxy S23 Ultra. (Composición Infobae: Samsung)

De los Galaxy S a la gama media y las tabletas

Según Sammy Guru, la serie Galaxy S25 y los plegables Z Fold7 y Z Flip7 la recibieron en Corea del Sur el 28 de septiembre, y Europa, India y otros mercados siguieron el 6 de octubre. La serie Galaxy S24 empezó el 6 de octubre en Corea y llegó a Europa e India el 12 de octubre.

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Los Galaxy S23 y los plegables Z Fold5 y Z Flip5 empezaron el 14 de octubre. Es su última gran actualización de Android: La compañía les prometió cuatro, según el mismo seguimiento. El Galaxy S23 FE no la tiene y la empresa no dio fecha.

En la gama media, los Galaxy A37, A36, A27 y A56 comenzaron en Corea entre el 14 y el 15 de octubre. Los A55, A35, A17 5G y A16 siguieron el 21 de octubre. Los A54 y A15 5G llegaron a Corea el 28 de octubre.

One UI 9 es la capa de personalización de Samsung basada en Android 17 para sus dispositivos Galaxy. (Composición Infobae: Samsung / Europa Press)

En noviembre se sumaron los Galaxy A34, A15 4G y A07s (el 4 de noviembre), los A06 5G, A07 5G y XCover 7 (el 5), y los A24 y A25 en Corea el 16 de noviembre. Para el A24 es la última actualización mayor de Android.

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Las tabletas Galaxy Tab S11 recibieron la versión en Corea el 29 de octubre y en Europa el 5 de noviembre. Las Tab S9 la recibieron en Corea el 16 de noviembre. El reloj Galaxy Watch 8 la tiene desde el 9 de noviembre, según Sammy Guru.

Cómo comprobar si llegó al teléfono

Sammy Fans indica el camino: abrir Ajustes, entrar en Actualización de software y tocar Descargar e instalar. Si no aparece, lo más probable es que Samsung aún no haya abierto el despliegue en ese país u operador.

En las tabletas Galaxy Tab S10+ y Tab S10 FE, Sammy Guru informó que el 15 de noviembre el servidor de Samsung todavía ofrecía Android 16 en los modelos de Wi-Fi de Estados Unidos y Europa, aunque Corea ya tenía One UI 9.

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La herramienta que ves en la imagen forma parte de Now Brief (que incluye el Evening brief o resumen vespertino).

Qué cambia con One UI 9

La compañía surcoreana destacó en su comunicado My FanCam, que sigue a una persona elegida en un video y la mantiene centrada, y tarjetas editables en Now Brief para elegir qué información aparece en el resumen diario. También integró en Ajustes el estado de la garantía y las herramientas de diagnóstico.

Entre las novedades de seguridad, la empresa incluyó alertas de privacidad con inteligencia artificial en el propio teléfono para detectar accesos innecesarios a permisos, y avisos de malware en Now Brief. La detección de estafas telefónicas llegará a Japón, Canadá e India. Samsung ya probó una versión posterior, One UI 9.5, en fase beta para los Galaxy S26, según Sammy Fans.

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